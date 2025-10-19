本日、宅地建物取引士（宅建）試験【解答速報】を実施します！さらに総評と合格ライン・合格点予想YouTubeLIVEの配信も決定いたしました！

株式会社アガルート2025年度 宅地建物取引士（宅建）試験 解答速報

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、宅地建物取引士（宅建）試験当日の10月19日（日）に 「解答速報・総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を無料で実施いたします。

宅建試験 解答速報ページ :https://www.agaroot.jp/takken/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-takken

2025年度 宅地建物取引士（宅建）試験 解答速報・総評動画・合格ライン予想

アガルートアカデミーは2025年度宅地建物取引士試験の試験当日に「解答速報・総評動画」「合格ライン・合格点予想動画」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

宅地建物取引士試験当日、10月19日（日）15：15より解答速報を実施いたします。

解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、アガルートアカデミー宅地建物取引士（宅建）試験「X（旧Twitter）」フォローをお願いいたします。

アガルートアカデミー「X」 :https://x.com/AGAROOTtakken?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-takken

■解答速報総評動画・合格ライン・合格点予想LIVE配信！解答速報・総評合格ライン・合格点予想

解答速報に加えて「解答速報・総評動画」「合格ライン・合格点予想動画」YouTubeLIVEの配信も決定いたしました！

ぜひこちらもご覧ください。

■当日のスケジュール

・解答速報：15時15分

・講師による総評LIVE配信：18時30分

・講師による合格ライン・合格点予想LIVE配信：20時00分

解答速報 詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/takken/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-takken

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

