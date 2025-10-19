【トランポリン応援LIVE 2025】10/19 全日本トランポリン競技選手権大会の応援企画をPlayer!で開催決定！

株式会社ookami

スポーツスタートアップ企業のookamiは、スポーツエンターテインメントアプリ「Player!」において、第62回全日本トランポリン競技選手権大会のシンクロナイズド競技及び個人競技の決勝を、株式会社インテック(以下：インテック)主催のもと10月19日（日）11:30より配信いたします。インテックは、2019年よりオフィシャルトップスポンサーとしてトランポリン日本代表を支援しています。特別ゲストとして、2012年ロンドン五輪トランポリン女子日本代表の岸 彩乃さんとトランポリン男子強化本部の伊藤 勇木さんをお招きし、日本一決定の瞬間を盛り上げます。

iPhoneアプリ：

配信ページ：https://web.playerapp.tokyo/live/171121

インテックpresents トランポリン応援LIVE 2025

主催:株式会社インテック

日時：2025年10月19日（日）11:30～

第62回全日本トランポリン競技選手権大会

配信ページ：https://web.playerapp.tokyo/live/171121

特別ゲスト：岸 彩乃さん（元トランポリン競技日本代表）

伊藤 勇木さん（トランポリン強化本部員）

MC 桜井 梨子さん

岸 彩乃さんプロフィール

5歳からトランポリンを始め、小松大谷高等学校在籍時には全国高校選手権を連覇。2012年、金沢学院大学2年時にトランポリン競技でロンドン五輪に出場、2017年11月に開催された第32回世界トランポリン競技選手権では、女子個人で日本人初となる銀メダルを獲得した。2021年に現役引退、現在は地元で岸彩乃杯を開催するなど、競技普及活動に尽力している。





伊藤 勇木さん プロフィール

選手時代は日本代表として1998年、1999年の世界選手権に出場。現在は、茨城県稲敷市でトランポリン教室「NPO法人江戸崎スポーツクラブ」を経営し、トランポリン競技の普及、育成を行う。同時に、日本体操協会トランポリン強化本部員として、日本代表コーチも務める。

地域のスポーツチーム/大会主催者様へ

Player!は、だれでも簡単に試合情報を配信できる、大会配信プラットフォームです。アマチュアチーム、学生チーム、地域クラブ、あらゆるスポーツチーム・団体を対象に、Player!と連携する配信パートナーを募集しています。広報、マーケティングやファン管理にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

▶︎参考実施例

U18 川崎ブレイブサンダースとB.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2022において試合速報連携を実施！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000644.000013627.html

Player!が「南総通運 WPA公認 2021第26回日本ID陸上競技選手権大会」の映像と速報を生配信！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000563.000013627.html

第1回全日本空手道体重別選手権大会の全630試合をPlayer!がリアルタイム速報！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000611.000013627.html

▶︎お問い合わせフォーム先

https://bit.ly/41EB45H

Player! とは

「この世界に、スポーツダイバーシティを。」

Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。

この50年間、スポーツ産業はマススポーツ、マスメディア、マススポンサーの三位一体で発展してきました。

ファンの少ないスポーツは全国放送に耐えられず、マスメディア中継がなく、マススポンサーがつかず、どんどんマイナースポーツ化していく。

マススポーツとマイナースポーツに大きな格差が生まれてしまったのが、昭和と平成の時代でした。

必死に頑張っているソフトボール選手やそれを応援しているお母さんにとって、それは本当にマイナーなスポーツなのでしょうか。

Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。

自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。

→Player! 公式サイト：https://ookami.tokyo

→Player! iPhone版：https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395

→Player! ウェブ版：https://web.playerapp.tokyo/

→Player! Twitter：http://twitter.com/player_twi

「Player!WHITE」とは

かんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。

公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約！手軽に情報を届けられる！

ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ！ギフティングなどにも対応！

スポンサープランもご用意！スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます！ 導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト：https://bit.ly/3gf4dgX 紹介ムービー：https://youtu.be/8Ty37SlGb-4

ookamiという会社について

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。 しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。 私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。

▶︎社名：株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社：東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表：尾形太陽

▶︎事業内容：スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL：https://ookami.tokyo/

▶︎沿革：

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開