新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.322　10周年を迎えたukkaが登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.322に、11月19日（水）に10th Anniversary Album『青春小節～約束と衝動～』を発売するukkaが決定。アルバム購入者にタワーレコード対象店舗ではポスターを、オンラインではスマホサイズステッカーを特典として差し上げます。

ukkaは、STAR PLANET通称“スタプラ”発の7人組アイドルグループ。グループテーマである「響く、青春小節。」は、青春小説のストーリーを読んだあとのような感情を、歌声とダンスで紡ぎフロアと心に響かせるという意味が込められています。歌唱力、多彩なジャンルの楽曲が特徴のukkaは様々なアーティストとのコラボレーションも積極的に行っており、独自の世界観を築いています。

11月19日（水）に発売するアルバムはグループテーマにある“青春小節”をタイトルに入れた『青春小節～約束と衝動～』。今の7人の歌声を再収録した曲に最新曲を含めた全14曲を収録。10周年ありがとう記念豪華盤には、1月に行われたライブ映像やミュージックビデオが見れるDVDにトレーディングカードなどが付いた豪華仕様となっています。

アルバム発売を記念してタワーレコードでは、『青春小節～約束と衝動～』を対象店舗にて購入した方にコラボポスターを、タワーレコード オンラインでご購入の方にスマホサイズステッカーを先着でプレゼントします。

タワーレコード オンラインニュースページ

https://tower.jp/article/news/2025/10/18/n101(https://tower.jp/article/news/2025/10/18/n101)

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスタープレゼント

対象商品を購入の方にコラボポスタープレゼント。また、新宿店では予約者優先で先着30名に全員サイン入りポスター、その他対象店舗では予約者優先で先着10名に全員サイン入りポスターをプレゼントします。

対象店舗：札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/ららぽーと立川立飛店/横浜ビブレ店/浦和店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店

対象商品：青春小節～約束と衝動～＜10周年ありがとう記念豪華盤＞

青春小節～約束と衝動～＜通常盤＞

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボスマホサイズステッカープレゼント

対象店舗：タワーレコード オンライン

対象商品：青春小節～約束と衝動～＜10周年ありがとう記念豪華盤＞

青春小節～約束と衝動～＜通常盤＞

※ポスターおよびスマホサイズステッカーは、予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。

【商品情報】

アーティスト名：ukka

タイトル：青春小節～約束と衝動～＜10周年ありがとう記念豪華盤CD＋DVD＞

発売日：11月19日（水）

価格：12,000円（税込）

品番：TECI-1842/ TEBI-12737

仕様：トレーディングカード（21種のうちランダム1枚）＋ポスター＋POCKET DIARY（オリジナル日記帳）

アーティスト名：ukka

タイトル：青春小節～約束と衝動～＜通常盤CD＞

発売日：11月19日（水）

価格：3,500円（税込）

品番：TECI-1843

【プロフィール】

ももいろクローバーZ、私立恵比寿中学を擁するSTAR PLANET発の7人組、ukka（ウッカ）。確かな歌唱力と楽曲性に加え、Tommy february6、浅見北斗（Have a Nice Day!）など独自のコラボレーションも展開。

2019年の1stホールコンサートで「桜エビ～ず」から「ukka」に改名。2021年9月に結城りな、葵るりの2 名が加入。2022年5月5日恵比寿ガーデンホールにて行われた "ukka New Style LIVE TOUR2022 An encore Show「No cap?」" にてサプライズで登壇した大物演歌歌手山本譲二よりメジャーデビュー決定の発表が行われた。2022年11月16日（水） 1stミニアルバム「青春小節」でメジャーデビュー。

スタプラ研究生より宮沢友、若菜こはるが加入し、2024年から新体制としてのukka がスタート。