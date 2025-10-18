バーチャルアーティスト・V.W.P 3rdアルバム「反転」1月21日(水)にリリース決定！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO / PHENOMENON RECORD所属のバーチャルアーティスト・V.W.Pが、2026年1月21日(水)に約1年半振りとなるフルアルバム V.W.P 3rd ALBUM「反転」をリリースすることを発表しました。

■V.W.P、全15曲収録のニューアルバムリリース決定 メンバー別ジャケット仕様の初回限定盤も登場

TVアニメ『神椿市建設中。』オープニング主題歌「歌姫」、TVアニメ『未ル わたしのみらい』オープニング主題歌「愛詩」などシングルを含む全15曲を収録しています。

初回限定盤は、SPECIAL BOX仕様となっており、CDアルバムの他、2025年7月7日(月)に開催されたV.W.P Virtual mini live『拡張前夜』全編収録のBlu-ray、歌詞カード、ステッカー、アクリルキーホルダー、缶バッジ1個、トレカ3枚セット、ミニキャンバスアートをバンドルしたスペシャル盤となっています。

さらに、初回限定盤は花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜のメンバーごとにデザインが異なるメンバー別ジャケット仕様になります。

■V.W.P 3rd ALBUM「反転」商品情報

■通常盤

2026年1月21日(水) 発売

価格：\5,500（税込）

アルバムCD、歌詞カード

《収録曲》

1. OP Instrumental

2. 真偽

3. 反逆

4. 流転

5. 神話

6. 決意

7. 点灯

8. 追憶

9. 歌姫

10. 愛詩

11. ？？？

12. 終点

13. 言葉

14. 命海

15. ED Instrumental

■初回限定盤

2026年1月21日(水) 発売

価格：\9,350（税込）

《同梱特典》

SPECIAL BOX仕様、アルバムCD、『拡張前夜』Blu-ray、歌詞カード、ステッカー、アクリルキーホルダー、缶バッジ1個、トレカ3枚セット、ミニキャンバスアート

※SPECIAL BOXは花譜・理芽・春猿火・ヰ世界情緒・幸祜それぞれのソロジャケット仕様です。同梱グッズはジャケット絵柄のアーティストに対応した内容のものが付属します。

《収録曲》

【DISC 1】

1. OP Instrumental

2. 真偽

3. 反逆

4. 流転

5. 神話

6. 決意

7. 点灯

8. 追憶

9. 歌姫

10. 愛詩

11. ？？？

12. 終点

13. 言葉

14. 命海

15. ED Instrumental

【DISC 2】

V.W.P Virtual mini live『拡張前夜』Blu-ray

■メンバー別 商品内容

花譜ver.



理芽ver.



春猿火ver.



ヰ世界情緒ver.



幸祜ver.

■V.W.P アーティストプロフィール

花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜ら5人の電脳の魔女達が結集した、バーチャルアーティストグループ。

花譜の代表曲「魔女」に連なる楽曲群“系譜曲”をリリースしてきているほか、グループ内でペアを組み替えながら歌う”派生曲”のリリースなどを通し、メンバーの圧倒的な歌唱力で表現される音楽を届け続けている。

2024年1月には代々木第一体育館でのワンマンライブ「V.W.P 2nd ONE-MAN LIVE『現象II』」を成功させ、バーチャルアーティストとしての活躍の幅を広げている。

V.W.P公式X：https://x.com/VWP_virtual

V.W.P公式YouTube：http://www.youtube.com/@VWPVirtualWitchPhenomenon

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）