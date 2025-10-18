「閃乱カグラ」シリーズ新作制作決定 スマホ向けアプリゲーム『PROJECT N』始動

株式会社マーベラス

株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、2025年10月18日(土)に配信した「シノマス展 81ナルEXPO特番」にて、新作スマートフォン向けゲーム『PROJECT N』を制作中であることを初公開いたしました。本作は人気シリーズ「閃乱カグラ」の最新作にあたり、2026年リリースを目指し、鋭意開発を進めております。

◇「PROJECT N」について

「閃乱カグラ」シリーズ最新作となる本作は、前作である『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』（以下、「シノマス」）の３年後の世界を舞台に、新たなシノビ少女たちの物語を描きます。

生放送内では合わせて、キャラクターデザインを担当する八重樫南氏による

ティザービジュアルを初公開しました。

本作には、「シノマス」のエンディングにて高校生の姿が描かれた「月光」「閃光」も登場予定！

新たなシノビ、新たな学園、そしてティザービジュアルに描かれた謎の少女…

正式タイトルや配信日等の詳細情報につきましては、今後順次発表してまいります。

本情報を発表した「シノマス展 81ナルEXPO特番」は、現在アーカイブ配信中です。

ぜひお見逃しなく！

▼ご視聴はこちらから

「シノマス展 81ナルEXPO特番」 https://www.youtube.com/live/d6BqkFtNMLA

【作品情報】

『閃乱カグラ』シリーズ

公式X：https://x.com/senran_kaguraPR

公式HP：https://senrankagura.marv.jp/

HONEY∞PARADE GAMES公式サイト：

https://www.hpgames.jp/

