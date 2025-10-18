花譜5th ONE-MAN LIVE「宿声 / 深愛」ぴあアリーナMMにて26年3月1日(日)開催決定！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO / PHENOMENON RECORDのバーチャルシンガー・花譜が、2026年3月1日(日)に横浜・ぴあアリーナMMにて自身最大規模公演となる5th ONE-MAN LIVE 「宿声 / 深愛」を開催することを発表しました。

2025年10月30日(木)13:00より、オフィシャル抽選1次先行を行います。

オフィシャル抽選1次先行 受付URL：https://r-t.jp/kaf

公演特設サイト：https://yokohamawars2026.kamitsubaki.jp/kaf

■テーマは7周年を迎えた花譜の“可能性の拡張”

2025年10月18日(土)に活動7周年を迎えた花譜が、2026年3月1日(日)、横浜・ぴあアリーナMMにて5th ONE-MAN LIVE 「宿声 / 深愛」を開催いたします。

公演のテーマは花譜の歩みを振り返る“原点回帰”と、その先への“可能性の拡張”。

上海での初ライブ「宿声」との横断、そして新たに届ける「深愛」という二つの連なりと融合を、この公演で形にします。

■公演連動の花譜 5thアルバム「深愛」2026年春 発売決定！

さらに、花譜 5th ONE-MAN LIVEのテーマでもある「深愛」のアルバムの発売が決定いたしました。

本作はある“特殊なプロジェクト”として進行中で、ライブと同じく花譜の“可能性の拡張”と言える1作となります。

詳細は後日発表となりますので、ぜひ引き続きご注目ください。

■花譜 5th ONE-MAN LIVE 「宿声 / 深愛」公演概要

開催日：2026年3月1日(日) 開場 16:30／開演 17:30

※公演開始時間は目安であり、当日の運営状況により調整が発生する場合がございます。

会場：ぴあアリーナMM





https://yokohamawars2026.kamitsubaki.jp/kaf

■会場チケット情報

・アリーナ席（特典グッズ付き）：\16,000（税込）

※全席指定

・アリーナ席：\12,000（税込）

※全席指定

・スタンドS席（特典グッズ付き）：\14,000（税込）

※全席指定

・スタンドS席：\10,000（税込）

※全席指定

・車椅子S席：\10,000（税込）

※全席指定

※お一人様2枚まで（付き添い者様分含む）

・スタンドA席：\8,000（税込）

※全席指定

・車椅子A席：\8,000（税込）

※全席指定

※お一人様2枚まで（付き添い者様分含む）

■チケット販売情報

チケット申込受付URL：https://r-t.jp/kaf

【オフィシャル抽選1次先行】

受付期間：2025年10月30日(木) 13:00～11月17日(月) 23:59

結果確認&入金期間：2025年11月27日(木) 12:00～12月1日(月) 23:59

※最新販売状況・スケジュールはプレイガイドのチケット販売ページにてご確認ください。

■花譜 アーティストプロフィール

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビュー。

唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。

「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。2024年1月、代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる 4th ONE-MAN LIVE「怪歌」を開催、武道館に続きバーチャルシンガー単独公演として最大規模を更新する初のアリーナ公演を成功させた。

2025年は海外でも精力的にライブ活動を展開。

未踏の世界へと突き進んでいくこの「ジュブナイルの続き」を目撃せよ。

Official Website：https://kaf.kamitsubaki.jp/

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）