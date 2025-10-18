【岡山大学】岡山大学総合技術部が「わくわく体験教室 in 朝日こどもクラブ伊島本校」を開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 18日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成するひとつである総合技術部は2025年9月18日に、「わくわく体験教室 in 朝日こどもクラブ伊島本校」を同クラブで開催しました。朝日こどもクラブでは、生活や遊びといった学童保育の要素に加えて、さまざまな体験活動を日々の保育に取り入れる体験型学童保育に取り組んでいます。今回の実験教室は、その一環として同クラブからの依頼を受けて企画し、初めて開催しました。



事前に申し込みがあった同クラブに通う小学生42人が参加し、「ペットボトル万華鏡を作ろう」、「スライムで遊ぼう」、「入浴剤を作ろう」の3つのテーマを、グループに分かれて順番に体験しました。



どのテーマも好評で、児童らは講師の説明を熱心に聞き、同じグループの友達と相談しながら真剣に取り組んでいました。中には、以前に同じテーマを体験した児童もおり、初めて挑戦する友達にやり方を教えるなど、助け合う姿が印象的でした。



今回、岡山大学・津山高専技術職員相互受入研修の一環として初めて参加した津山工業高等専門学校の久保田絢香主任技術員は、担当した「スライムで遊ぼう」ブースを振り返り、「洗濯のり液とホウ砂水を混ぜ合わせると、弾力と粘りを持ったスライムができあがり、子どもたちからは大きな歓声が上がっていました。さらに、色付きの洗濯のりから好みの色を選ぶだけではなく、複数の色を混ぜて自分だけの新しい色を作り出そうとする児童もおり、科学への好奇心や発想の豊かさを感じました。今回の体験を通じて、子どもたちが「科学の面白さ」に触れ、将来の学習意欲や進路選択につなげてもらえたら大変うれしく思います。また、私自身もスライム作りを初めて体験し、実験の楽しさを児童と共有できたことは貴重な学びとなりました」と話し、関係者への感謝の言葉を述べていました。また、技術副総監・総合技術部本部長である佐藤法仁副理事・副学長・上級URAは「総合技術部では、学内のみならず地域の産学官と連携して、さまざまな取り組みを進めています。今後も子どもたちのワクワク・ドキドキを育む取り組みを展開し、かつ技術職員の高度化も推進していきたいと思います」とコメントしました。



総合技術部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部との共催で、学内に限らず学外も含めてさまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子どもたちが楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と総合技術部の活動にご期待ください。

本件は、2025年10月17日に岡山大学から公開されました。

入浴剤を作ろうの様子

ペットボトル万華鏡を作ろうの様子

◆参 考

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・朝日こどもクラブ伊島本校

https://asahi-kodomoclub.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部 地域貢献ワーキンググループ

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14680.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)