松島聡× 白洲迅W主演の『パパと親父のウチご飯』撮影の裏側を追ったTELASAオリジナルコンテンツ メイキング『パパご飯の作り方』配信スタート！

◼️オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』TELASAオリジナルコンテンツ メイキング『パパご飯の作り方』第１弾 2025年10月18日（土）第３話放送終了後よる11時30分より配信スタート！

松島聡×白洲迅のW主演によるオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』――10月４日（土）にテレビ朝日でスタートした同作の、初となるTELASA（テラサ）オリジナルコンテンツ・メイキング『パパご飯の作り方』の第１弾が本日配信スタート！ 第３話より本格的に登場した阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）をナビゲーターに迎え、『パパと親父のウチご飯』撮影の裏側に迫ります。

◼️松島聡×白洲迅のW主演で描くシングルファーザー２人の奮闘と《新しい家族のカタチ》

ドラマ初出演のtimelesz猪俣周杜が和やかな撮影現場の裏側をナビゲート！

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザー２人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ『パパと親父のウチご飯』。共演に蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜らを迎え、【父×２、子×２】の《新しい家族のカタチ》をハートフルに描いていきます。

同作から本日誕生したTELASAオリジナルコンテンツ『パパご飯の作り方』――『パパと親父のウチご飯』が待望のドラマ初出演となるtimeleszの猪俣周杜がナビゲーターとなり、和やかな雰囲気満載の撮影現場の裏側をたっぷり紹介！ 初の金髪姿で阿久津竜也役に挑む猪俣の奮闘にもぜひご注目ください！

◼️キャスト陣が語る役への思いとは？和気あいあいの撮影オフショットを公開！

猪俣のクランクインには松島も駆けつけ…？緊張から解放された猪俣は松島の登場にびっくり！

猪俣のナビゲートで始まった『パパご飯の作り方』、まずは撮影初日の風景からスタート。主演の松島、白洲、そして子役の棚橋乃望、櫻が揃って迎えたクランクインの様子や、松島、白洲が千石哲、晴海昌弘という役に抱く思いを明かすインタビューも。

そして猪俣のクランクイン日には、なんと出番のなかったはずの松島が現場に！ timeleszのメンバーであり、かわいい後輩でもある猪俣を心配して覗きに来た松島が、こっそり本番直前の猪俣に接近するも、猪俣はその存在に全く気付かず…。撮影が終わって、ようやく緊張から解放され、松島を発見した猪俣は、ひたすら「びっくりした…」と繰り返し…？

◼️松島＆白洲と子どもたちの心温まるやりとり 撮影の合間も楽しそうな笑い声が！

子どもたちにモテモテの猪俣にジェラシーも!?気になる今後のシーンのメイキングも先出し！

また、今作の見どころの１つは子どもたちとの心温まるやりとり！ 松島が「アットホームでワンチーム感がある撮影現場」と語る通り、撮影中もその合間もずっと一緒の４人。長い待ち時間が発生しても一緒に遊んだり、軽快なトークを繰り広げたり、終始楽しそうな笑い声が聞こえます。

子どもたちにモテモテな猪俣に、松島＆白洲が思わず嫉妬する場面も…!? 楽しそうな様子が満載の『パパご飯の作り方』は必見です！

さらに、今後放送されるシーンのメイキングも本編より先に公開！ このシーンがどんなストーリーに展開していくのか、ぜひ想像しながらご覧ください。

＜メイキング『パパご飯の作り方』 概要＞

配信日時：第1弾 10月1８日（土） 23時30分（『パパと親父のウチご飯』 第３話放送終了後）～配信スタート

出演：松島聡、白洲迅、棚橋乃望、櫻、猪俣周杜（timelesz）、伊礼姫奈、山下リオ、蓮佛美沙子

原作：豊田悠『パパと親父のウチご飯』（新潮社バンチコミックス刊）

配信URL：https://www.telasa.jp/videos/253890

★「TELASA（テラサ）」では、毎週『パパと親父のウチご飯』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信します。本編とあわせて、貴重なメイキング映像満載の『パパご飯の作り方』もお楽しみください。

https://www.telasa.jp/series/16012

