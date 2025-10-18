山田裕貴主演『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおが出演決定！新時代の新撰組が誕生！

株式会社 U-NEXT(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝 正峰、以下「TBS」）、株式会社THE SEVEN（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：瀬戸口 克陽、以下「THE SEVEN」）と共同で取り組む大型グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』において、新たなキャストを発表いたします。

迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジ氏が漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也氏が原作の人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（コアミックス「ゼノンコミックス」刊）を原作に初の実写化する本作。主人公・土方歳三を演じる山田裕貴に加え、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおの豪華9名が出演します。

本作は、その土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に命を懸けて駆け抜けた新撰組の志士たちを、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて描く、圧倒的なスケールと熱量で贈る“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”です。2026年春に、TBSおよびU-NEXTで放送・配信を予定しています。

このたび、その土方と共に生きた志士たちを演じる、各キャストの詳細を発表いたします。

鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太ら多彩な俳優陣が集結！幕末を駆け抜けた熱き9名の志士たち

それぞれが抱える「理想」や「野心」を胸に秘めながら家族のような絆で結ばれた、幕末を駆け抜けた熱き９名の試衛館の面々に、強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優が集結しました。

土方歳三がその門をくぐることになる貧乏道場「試衛館」の道場主にして、道場の面々を父のようにまとめ慕われる近藤勇役は、硬派な役柄を演じられる芯の通った精神性と天真爛漫な笑顔、その魅力的なギャップで人の心を掴む鈴木伸之。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OINnZPWr_ww ]

土方と共に新撰組を支える副長になる、頭脳派・策士の山南敬助役は、近年、大河ドラマや連続テレビ小説などでの活躍も目覚ましい、静かな佇まいと雄弁な瞳で演じる役の内面を魅せる中村蒼。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VFeYSaHo19s ]

「鬼子」と称される若き天才剣士・沖田総司役は、連続テレビ小説『あんぱん』の好演が話題を呼び、純粋さと危うさが同居する唯一無二の芝居で難役さえも自然に体現する細田佳央太。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=cETxhd3VZSs ]

実直な性格とたゆまぬ努力で試衛館と近藤を支え、この物語で鍵を握る人物・永倉新八役を演じるのは、野性的な魅力と知性を併せ持ち、観る者を惹きつける上杉柊平。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=5wDAV4Rox4U ]

「試衛館一のサディスト」と言われ、一匹狼気質でありながら仲間想いな一面も持つ斉藤一役には、触れたら壊れそうな危うさと胸に迫る激情をその身に宿す藤原季節。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Q87JYIxEYjE ]

「試衛館の良心」と称される優しい性格の持ち主だが、ある複雑な事情をかかえる阿比留鋭三郎役は、その自然体な魅力と唯一無二の感性で多くの映画やドラマで主演を務め、今作の主演・山田と多数共演経験のある杉野遥亮。

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=reMjezAbOPk ]

試衛館一の槍の使い手で、無口な大食漢・原田左之助役は、その独特な存在感とオーラが光る柳俊太郎。

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=-Vu-LVRATk0 ]

最年少のムードメーカー・藤堂平助役には、卓越した身体能力と熱量ある芝居の実力派・宮崎秋人。

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=BUMgk5KxtBA ]

試衛館最古参で寡黙な実力派・井上源三郎役は、近年数多くの話題作にバイプレイヤーとして出演する個性派・岩永ひひお。

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=BOWofZgFrPo ]

主演の山田裕貴も「このメンバーだからこそできた！」と力強く語る、新時代の新撰組にご期待ください。

原作のキャラクターにリスペクトを持ちながら、本作ならではの個性が光るキャラクタービジュアルと共に、それぞれの役柄がより鮮やかに感じられるキャラクタームービーを番組公式SNSやTBS公式チャンネル「YouTuboo」でも公開中です。

かつてないスケールで贈る “ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”には、今後も主演級俳優が名を連ね、若手俳優から名バイプレイヤーなど旬な俳優陣も発表予定です。どのキャラクターを誰が演じるのか、続報を楽しみにお待ちください。

■コメント

＜チーフプロデューサー・森井輝＞

主演、土方歳三を生きる山田裕貴と共に並び立つ最高の9人の仲間たち。

ちるらんで描かれる新撰組メンバーは超個性豊かな面々です。

その各登場人物を、持てる力を存分に発揮し、役を生きてくれるキャストに集まってもらいました。

クランクインの試衛館の撮影で、土方山田裕貴が、芝居でその場にいた全員の心を鷲掴みしました。

あるものは涙し、あるものは興奮し、我々の新撰組は文字通り一丸となりました。

この新撰組の、心が湧き立つ様な活躍を皆さまどうかお楽しみに！

■作品概要

【タイトル】 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（読み：ちるらん しんせんぐみれくいえむ）

【放送／配信】 TBSテレビ／U-NEXT にて 2026年 春 放送・配信開始

【製作著作】 THE SEVEN

【スタッフ】

プロデューサー：

森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズほか

下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』ほか

監督：渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズほか

脚本：酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』

アクション監督：園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』ほか

VFXプロデューサー：赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン３、『幽☆遊☆白書』ほか

キャラクターデザイン：前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』ほか

音楽：出羽良彰／Netflix『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか

ポスプロスーパーバイザー：石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

【キャスト】

土方 歳三 ：山田裕貴

近藤 勇 ：鈴木 伸之

山南 敬助 ：中村 蒼

沖田 総司 ：細田 佳央太

永倉 新八 ：上杉 柊平

斉藤 一 ：藤原 季節

阿比留 鋭三郎：杉野 遥亮

原田 左之助 ：柳 俊太郎

藤堂 平助 ：宮崎 秋人

井上 源三郎 ：岩永 ひひお

■原作情報

タイトル：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

(C)橋本エイジ・梅村真也／コアミックス

著者 ：漫画：橋本エイジ 原作：梅村真也

発刊 ：コアミックス

ゼノンコミックス 1～36巻発売中

1話試し読み https://comic-zenon.com/episode/10834108156693612679

U-NEXTにて配信中

単行本：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000123983

話読み：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000774285 1話無料配信中

■公式HP

https://chiruran-the7.jp/

■公式SNS

［X］https://x.com/chiruran_the7

［Instagram］https://www.instagram.com/chiruran_the7

［TikTok］https://www.tiktok.com/@chiruran_the7

