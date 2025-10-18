TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト　2026年春　放送・配信『ちるらん 新撰組鎮魂歌』新キャスト発表！　鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太らが新時代の新撰組を演じる！

株式会社THE SEVEN

株式会社THE SEVEN（東京都港区、代表取締役/CEO：瀬戸口克陽、以下「THE SEVEN」）、株式会社TBSテレビ（東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰、以下「TBS」）、株式会社U-NEXT（東京都品川区、代表取締役社長：堤天心、以下「U-NEXT」）が発表した大型プロジェクト“TBS × U-NEXT × THE SEVEN グローバルプロジェクト”。本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を原作に初の実写化。主人公の土方歳三を山田裕貴が演じることを先日解禁した。

本作は、土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様を――友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣（たて）を交えて描く“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”である。

このたび、近藤勇をはじめとする土方と共に生きた志士たちを演じ、本作を彩る追加キャストを発表する。

それぞれが抱える「理想」や「野心」を胸に秘めながら家族のような絆で結ばれた、幕末を駆け抜けた熱き９名の志士たちには、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太ら多彩な俳優陣が集結！

土方歳三がその門をくぐることになる貧乏道場「試衛館」の道場主にして、面々を父のようにまとめ慕われる近藤勇(こんどう・いさみ)役は、硬派な役柄を演じられる芯の通った精神性と天真爛漫な笑顔、その魅力的なギャップで人の心を掴む鈴木伸之。

土方と共に新選組を支える副長になる、頭脳派・策士である山南敬介(やまなみ・けいすけ)役は、近年、大河ドラマや連続テレビ小説などでの活躍も目覚ましい、静かな佇まいと雄弁な瞳で演じる役の心の深淵を覗かせる中村蒼。

「鬼子」と称される若き天才剣士・沖田総司(おきた・そうじ)役は、連続テレビ小説『あんぱん』の好演が話題を呼び、純粋さと危うさが同居する唯一無二の芝居で難役さえも自然に体現する細田佳央太。

実直な性格とたゆまぬ努力で試衛館と近藤を支え、この物語で鍵を握る人物・永倉新八(ながくら・しんぱち)役を演じるのは、野性的な魅力と知性を併せ持ち、観る者を惹きつける上杉柊平。

試衛館一のサディストと言われ、一匹狼気質でありながら仲間想いな一面も持つ斉藤一(さいとう・はじめ)役には、触れたら壊れそうな危うさと、胸に迫る激情をその身に宿す俳優・藤原季節。

「試衛館」の良心と称される優しい性格の持ち主だが、ある複雑な事情をかかえる阿比留鋭三郎(あびる・えいざぶろう)役には、その自然体な魅力と唯一無二の感性で多くの映画やドラマで主演を務め、今作の主演・山田と多数共演経験のある杉野遥亮が演じる。

「試衛館」一の槍の使い手で、無口な大食漢・原田左之助(はらだ・さのすけ)役に、その独特な存在感とオーラが光る柳俊太郎。

最年少のムードメーカー・藤堂平助(とうどう・へいすけ)役には、卓越した身体能力と熱量ある芝居の実力派・宮崎秋人。

試衛館最古参で寡黙な実力派・井上源三郎(いのうえ・げんざぶろう)役は、近年数多くの話題作に買プレイヤーとして出演する個性派・岩永ひひお。

まさに「試衛館」のメンバーのように強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優が集結。主演の山田も「このメンバーだからこそできた！」と力強く語り、新時代の新選組を彼らがどう演じるのか期待が高まる。

原作のキャラクターにリスペクトを持ちながら、本作ならではの個性が光るキャラクタービジュアルと共に、それぞれの役柄がより鮮やかに感じられるキャラクタームービーを番組公式SNSやTBS公式チャンネル「 YouTuboo」でも公開。彼らが演じる時代を駆け抜けた若者たちの、生き生きとした表情をお楽しみいただきたい。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OINnZPWr_ww ]

近藤勇（鈴木伸之）キャラクタームービー https://youtu.be/OINnZPWr_ww

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VFeYSaHo19s ]

山南敬助（中村蒼）キャラクタームービー https://youtu.be/VFeYSaHo19s

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=cETxhd3VZSs ]

沖田総司（細田佳央太）キャラクタームービー https://youtu.be/cETxhd3VZSs

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=5wDAV4Rox4U ]

永倉新八(上杉柊平)キャラクタームービー https://youtu.be/5wDAV4Rox4U

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Q87JYIxEYjE ]

斉藤一（藤原季節）キャラクタームービー

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=reMjezAbOPk ]

阿比留鋭三郎（杉野遥亮）キャラクタームービー https://youtu.be/reMjezAbOPk

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=-Vu-LVRATk0 ]

原田左之助（柳俊太郎）キャラクタームービー https://youtu.be/-Vu-LVRATk0

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=BUMgk5KxtBA ]

藤堂平助（宮崎秋人)キャラクタームービー https://youtu.be/BUMgk5KxtBA

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=BOWofZgFrPo ]

井上源三郎（岩永ひひお)キャラクタームービー https://youtu.be/BOWofZgFrPo

制作陣には、Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』を世界的ヒットに導いたTHE SEVENの森井輝がチーフプロデューサーとして指揮を執り、井上衛、下村和也（THE SEVEN）もプロデューサーに名を連ねる。監督はNHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』をはじめ、連続テレビ小説『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズ などを手掛け、細部にこだわるリアリティと緊張感を追求する演出力で出演者からの絶大な信頼を誇る渡辺一貴が務め、脚本は『絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～』（CX）シリーズ、映画『ケイコ 目を澄ませて』など話題作を多く手掛けてきた酒井雅秋ら日本の映像業界の第一線で活躍する制作スタッフが集結。

かつてないスケールで贈る “ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”には、今後も主演級俳優が名を連ね、若手俳優から名バイプレイヤーなど旬な俳優陣も発表となる。どのキャラクターを誰が演じるのか予想して、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

■コメント

＜チーフプロデューサー・森井輝＞

主演、土方歳三を生きる山田裕貴と共に並び立つ最高の9人の仲間たち。

ちるらんで描かれる新撰組メンバーは超個性豊かな面々です。

その各登場人物を、持てる力を存分に発揮し、役を生きてくれるキャストに集まってもらいました。

クランクインの試衛館の撮影で、土方山田裕貴が、芝居でその場にいた全員の心を鷲掴みしました。

あるものは涙し、あるものは興奮し、我々の新撰組は文字通り一丸となりました。

この新撰組の、心が湧き立つ様な活躍を皆さまどうかお楽しみに！

■作品概要

【タイトル】 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

【放送／配信】 TBSテレビ／U-NEXT 2026年 春

【製作著作】 THE SEVEN

【スタッフ】

＜プロデューサー＞

森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』 ほか

井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズ ほか

下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』 ほか

＜監督＞

渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズ ほか

＜脚本＞

酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』

＜音楽＞

出羽良彰／Netflix『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか

＜アクション監督＞

園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』 ほか

＜VFXプロデューサー＞

赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン３、『幽☆遊☆白書』 ほか

＜キャラクターデザイン＞

前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』 ほか

＜ポスプロスーパーバイザー＞

石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』 ほか

【キャスト】

土方 歳三 ：山田 裕貴

近藤 勇 ：鈴木 伸之

山南 敬助 ：中村 蒼

沖田 総司 ：細田 佳央太

永倉 新八 ：上杉 柊平

斉藤 一 ：藤原 季節

阿比留 鋭三郎：杉野 遥亮

原田 左之助 ：柳 俊太郎

藤堂 平助 ：宮崎 秋人

井上 源三郎 ：岩永 ひひお

■原作情報

タイトル 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

著者 漫画:橋本エイジ 原作:梅村真也

発刊 コアミックス ゼノンコミックス 1～36巻発売中

(C)橋本エイジ・梅村真也／コアミックス

１話試し読み

https://comic-zenon.com/episode/10834108156693612679

■ 株式会社THE SEVENについて

2022年1月にTBSホールディングスが出資して設立。主にグローバル配信プラットフォームなどと連携して、全世界に向けたハイエンドなコンテンツの企画開発・プロデュースを行い、TBSグループの海外戦略の中核としてグローバルコンテンツビジネスを進めている。

これまでに、Netflixとの戦略的パートナーシップ提携、自社専用の世界標準のスペックを備えたスタジオの完成、『今際の国のアリス』シーズン3制作、アメリカや韓国のパートナーとの共同開発、VFXスタジオとのパートナーシップ提携など、日本の映像制作をリードしてきた。森井がプロデュースし、赤羽がVFXプロデューサーを務めたNetflixシリーズ『幽☆遊☆白書』は、高品質な視聴覚効果を評価され、アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2024にて、グランプリを受賞した。

初めて企画製作配給まで一気通貫で手掛けた映画『愚か者の身分』（10月24日公開）は、先月、第30回釜山国際映画祭コンペティション部門で北村匠海、綾野剛、林裕太が異例の3人同時に“Best Actor Award”を受賞。

