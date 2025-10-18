なぜ、まくら屋が、あの懐かしの「ピロピロ笛」を配るのか？遊びで育む “深い呼吸” が、子どもの睡眠を救う。

発売を記念し、先着100名様にオリジナルの“呼吸あそび”ピロピロ笛をプレゼント。

有限会社アリス・インターナショナル

ベビー・マタニティ用品ブランド「Esmeralda（エスメラルダ）」を展開する有限会社アリス・インターナショナルは、新たに小学生の健やかな眠りをサポートする「エスメラルダ 呼吸する子ども枕／呼吸する小学生まくら【ひつじ柄カバー】」を2025年10月19日（日）より発売いたします。

エスメラルダ 呼吸する子ども枕／呼吸する小学生まくら【ひつじ柄カバー】

そして新発売を記念してご購入の方先着100名様に、遊びながら深い呼吸を促すひつじ柄デザインの「ピロピロ笛」を無料プレゼントするキャンペーンを実施いたします。

ひつじ柄デザインの「ピロピロ笛」を無料プレゼント

開発の背景

“スマホ呼吸”に乱される、子どもたちの眠り。

これまで「エスメラルダ」は、赤ちゃんの眠りをサポートしてまいりました。しかし、子どもたちの環境は小学生になると大きく変化します。スマートフォンやゲームによるデジタル時間の増加、習い事によるストレス…。これらは自律神経のバランスを乱し、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった睡眠の悩みに繋がります。

特に、画面に集中する際の「浅い呼吸」は、心身を興奮させる交感神経を優位にさせ、リラックスを妨げます。私たちは、この課題を解決する鍵が「意識的な深い呼吸」にあると考えました。

解決策は、「448呼吸法」と懐かしい「遊び」の融合

そこで着目したのが、心身を落ち着かせるとされる「448呼吸法（4秒吸って、4秒止め、8秒かけて吐く）」です。この呼吸法の中でも特に重要とされるのが、副交感神経を優位にする「8秒間の長い呼気（息を吐き出すこと）」。しかし、これを子どもに実践させるのは簡単ではありません。

その解決策が、懐かしの玩具「ピロピロ笛」でした。

ピロピロ笛を「できるだけ長く、ゆっくり伸ばし続ける」という遊びは、この「8秒かけて吐き出す」という理想的な呼気を、子どもたちが楽しみながら自然にマスターすることにつながります。「寝なさい」と叱るのではなく、「どっちが長く伸ばせるか競争しよう！」と親子で遊ぶ時間を作る。そんな楽しい“入眠儀式”を通じて、心穏やかに眠りにつく習慣を育みたいという想いから、今回の企画が生まれました。

商品概要

- 商品名：エスメラルダ 呼吸する子ども枕 【ひつじ柄カバー付き】- 発売日：2025年10月19日（日）- 価格：3,998円（税込）- カラー展開：マスタード／グリンピース／コーラル推奨- 年齢：1歳ごろ～6歳ごろまで

- 商品名：エスメラルダ 呼吸する小学生の枕 【ひつじ柄カバー付き】- 発売日：2025年10月19日（日）- 価格：6,925円（税込）- カラー展開：マスタード／グリンピース／コーラル推奨- 推奨年齢：小学生6年生ごろまで

特徴

＊ 成長する頭と首を優しく支える人間工学に基づいた設計＊ 汗をかきやすい子どもに嬉しい、丸洗い可能な衛生的な素材＊ 眠るのが楽しみになる、心安らぐオリジナル「ひつじ柄」デザイン

今回発売するひつじ柄カバーは、秋をイメージしたやさしい3色展開です。

マスタード … 秋の実りを思わせる深みのあるイエロー

グリンピース … 自然を感じるやさしいグリーン

コーラル … 秋の夕暮れを連想させる温かみのあるピンクオレンジ

眠りを象徴する「ひつじ」のモチーフと、秋らしいカラーリングで、子どもたちのやすらぎの時間を彩ります。カバーは丸洗い可能で、清潔に保ちながら毎日安心してご使用いただけます。

販売チャネル

エスメラルダ公式サイト

https://www.esme-ralda.com/?mode=grp&gid=3129691(https://www.esme-ralda.com/?mode=grp&gid=3129691)



ベビーアリス楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/baby-alice/c/0000000656/

※本商品は上記店舗での限定販売となります。

「秋の“深い呼吸”でぐっすり！先着100名様プレゼントキャンペーン」概要

内容： 対象商品1点ご購入につき、オリジナル「ピロピロ笛」を1つ無料同梱

期間： 2025年10月19日（日）発売開始より

対象： 公式オンラインストアでのご購入者様 先着100名様

対象商品： エスメラルダ 呼吸する子ども枕&呼吸する小学生の枕【ひつじ柄】（全カラー）

有限会社アリスインターナショナル 代表より

「私たちは、赤ちゃんの時期だけでなく、子どもたちの成長のあらゆる段階に寄り添うブランドでありたいと願っています。今回の小学生向け枕と“呼吸あそび”のご提案が、デジタル時代における新しい親子のコミュニケーションの形となり、子どもたちの健やかな毎日の一助となることを心から信じています。」

「EsmeraldA（エスメラルダ）」とは？

頭の形は人生を左右する、帽子や髪型、親から子供へできる最高のプレゼント。エスメラルダのドーナツ枕は、代表である伊藤が生まれたわが子の頭のゆがみを改善するため、国内・海外のベビー枕を研究した末に生まれました。

ふたりの子供たちはまんまるに成長して、現在もその姿を公開中。すべての赤ちゃんの頭をサポートすることを使命として、エスメラルダは枕の製造・販売を行っています。

初商品『赤ちゃんのドーナツ枕』の開発後、幼児用、小学生用、女性用、男性用と世代別まくらを製造。2024年発売『呼吸する赤ちゃんの枕 スライド式』は総レビュー5,000件以上、楽天デイリーランキング1位（ベビー枕）獲得、『インサート式ドーナツまくら』は総レビュー4,000件以上、Yahoo！ショッピング ベビー枕ランキング1位、『呼吸する小学生のまくら』は楽天デイリーランキング1位（寝具）、総レビュー1,500件超と多数のご好評をいただいております。

会社概要

有限会社アリスインターナショナル

所在地 ：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-7-2

代表者 ：伊藤武雄

会社HP：https://baby-alice.co.jp/

楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/baby-alice/

Yahoo！公式ショップ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/babyalice/