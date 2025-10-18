千葉県初！24時間いつでもお花が買える「お花の自動販売機」をはなも茂原店に導入

株式会社花茂

株式会社花茂では、「花ともっと豊かな毎日を」をテーマに、地域の皆さまに季節の花をお届けしてまいりました。近年、花の購入スタイルは“贈る”から“自分のために飾る”へと広がり、より柔軟で利便性の高い購買体験が求められています。

こうしたニーズの変化に応えると同時に、従業員の働き方改革にもつなげる取り組みとして、**千葉県で初となる「お花の自動販売機」**をはなも茂原店に導入いたしました。

これにより、営業時間外の販売機会を確保しながら、スタッフが無理なく働ける環境を維持できるようになりました。“お客様の利便性”と“従業員の働きやすさ”を両立する新しい店舗運営モデルです。

※千葉県内での花類自動販売機として当社調べ（2025年10月時点）

■お花の自動販売機の特長

1．24時間いつでも購入可能

深夜や早朝など、店舗営業時間外でも購入可能。

急な贈り物や記念日の思い出しにも対応し、お客様の「今ほしい」に応えます。

2．2つの購入方法でさらに便利に

●その場での購入

自動販売機には、はなもオリジナルの「おくだけブーケ」や「フラワーアレンジメント」などを陳列。キャッシュレス決済（クレジット・電子マネー・QR）に対応し、非対面でスムーズにお買い求めいただけます。

●モバイルオーダー受け取り

事前にオンラインでご注文いただくと、お客様の都合のよい時間に自動販売機から商品を受け取り可能。

お仕事帰りや営業時間外でも手軽に花を受け取れる、新しい購買体験を実現しました。

■花茂が目指す“人にも花にもやさしい店舗づくり”

本取り組みは、地域の方々にとって便利であるだけでなく、従業員の長時間労働の抑制や業務効率化にもつながる新しい働き方の一環です。

店舗スタッフが「心を込めた接客」に集中できる時間を生み出し、より高品質なサービスをお届けするための体制づくりを進めています。

■代表コメント

「私たちは“花を売る”ことだけでなく、“花のある暮らし”そのものを提案していきたいと考えています。お花の自動販売機は、お客様にとって便利なだけでなく、従業員にとっても働きやすい環境づくりにつながる取り組みです。店舗スタッフが心を込めて作るお花を、より多くの方に、より自由な時間に手にしていただけるようになりました。

そして、この仕組みによってスタッフは無理のない働き方を実現しながら、より高い品質と接客の時間を生み出せます。お客様にも従業員にも“やさしい花屋”を目指し、これからも地域に根ざした新しい花の文化を創っていきます。」

（株式会社花茂 代表取締役 大矢みな）

■設置情報

店舗名：はなも茂原店

住 所：〒297-0016千葉県茂原市木崎278-1

電 話：0475-24-4187

店舗営業時間：9:00～18:00

自動販売機稼働時間：24時間（年中無休）

対応決済方法：クレジットカード／電子マネー／QRコード決済

自動販売機受け取り：ホームページ注文フォームより予約可能

■お問い合わせ先

株式会社花茂

広報担当：増田

電 話：0436-20-4187

E-mail：info@hanamo.co.jp

■株式会社花茂について

【会社概要】

社名：株式会社花茂

本社所在地：〒290-0059 千葉県市原市白金町5丁目14番地5

代表取締役：大矢 みな

事業内容： 生花小売・卸売

設立： 1946年7月

HP：https://www.hanamo.co.jp/