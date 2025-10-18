次世代トップモデル・俳優の登竜門である新メンズノンノモデル、今年は３名が決定。「第40回メンズノンノモデルオーディション」合格者を発表！

株式会社集英社［左から］籠宮壮太朗（準グランプリ）、高橋紅輝（グランプリ＆読者賞）※「高」は正しくは「はしごだか」、松岡光（準グランプリ） 撮影／猪又治斗

集英社のメンズファッション誌「MEN’S NON-NO」（以下、メンズノンノ）は、10月18日（土）に幕張メッセ9-11ホール（千葉県千葉市）で開催された、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」にて、「MEN’S NON-NO Special Stage（メンズノンノスペシャルステージ）」を実施。ステージ上で、専属モデルオーディション「第40回メンズノンノモデルオーディション」の合格者３名を発表いたしました。

「メンズノンノモデルオーディション」は、これまでにたくさんのトップモデルや人気俳優などのスターを世に送り出してきました。未来輝くキャリアをスタートさせる、３名の合格者たちにぜひご注目ください。

■「第40回メンズノンノモデルオーディション」合格者

◆グランプリ＆読者賞撮影／峠雄三［MUKU］撮影／峠雄三［MUKU］高橋 紅輝（たかはし こうき）

韓国での活動にもチャレンジ中。透明感とたくましさの19歳

※「高」は正しくは「はしごだか」

2006年6月26日生まれ 北海道出身 身長188cm

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/t_kouki0626/

TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@ko_ki.0626

【受賞コメント】

「読者賞とグランプリのＷ受賞と聞いたときは、驚きとうれしさと安堵感で、頭の整理がつきませんでした。中学生の時に母が『メンズノンノ』を買ってきてくれてから坂口健太郎さんにずっと憧れていました。オーディション期間中はバズっている動画を参考にして、投稿したことのないジャンルの動画にも挑戦しましたが、韓国のファンのみなさんに届けようとハングルで投稿したのもこだわったポイント。いつか自分の名前が立った１週間コーデ特集や、“あか抜け”をテーマにした美容の特集にも出たいです」

◆準グランプリ撮影／峠雄三［MUKU］撮影／峠雄三［MUKU］松岡 光（まつおか ひかる）

2度目の挑戦で合格！ 特技は「ドラムと空手」のアツい男

2005年4月4日生まれ 東京都出身 身長177cm

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/hikaru_matsuoka.4/

TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@hikaru_matsuoka.4

【受賞コメント】

「去年は面接までしか進めず１年間努力をしてきました。合否連絡の日は母とショッピングに行って不安な気持ちを紛らわせていたのですが、電話を受けてふたりでギャン泣きして、ハグして、喜びを分かち合いました。熱いところが自分のチャームポイント。サウナくらい熱いので（笑）、誌面やウェブでどんどん伝えていきたいです。あと映画が大好きなので、メンズノンノモデルの鈴鹿央士さんがウェブで連載しているようなコラムにも興味があります。いつかクエンティン・タランティーノ監督にインタビューしてみたい！」

◆準グランプリ撮影／峠雄三［MUKU］撮影／峠雄三［MUKU］籠宮 壮太朗（こみや そうたろう）

服と美術をこよなく愛する、京都在住のカルチャー通

2005年1月22日生まれ 静岡県出身 身長183cm

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/sotaro_komiya_/

TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@sotaro_komiya

【受賞コメント】

「合格の電話をいただいた瞬間からずっと震えが止まらなくて、その後のことを正直あまり覚えていません（笑）。両親に合格を伝えたら『受かると思っていたよ』ととても喜んでくれました。憧れはメンズノンノモデルの海谷遠音さんや、元メンズノンノモデルの安西一真さん。にじみ出るスタイルや雰囲気があって、ひと目見ただけで惹きつけられるような存在感に惹かれています。京都に住んでいて地元の良さを知っているので、『京都に行きたい！』と思ってもらえるような特集にもかかわってみたいですね」

■「第40回メンズノンノモデルオーディション」概要

◆「メンズノンノモデルオーディション」とは…

1986年の雑誌創刊以来、毎年1回専属モデルを選出する目的で実施してきた、歴史あるオーディション。田辺誠一さん、谷原章介さん、坂口健太郎さん、成田凌さん、宮沢氷魚さんをはじめ、数々のスターの出発点であり、トップモデル・人気俳優への登竜門。

◆「第40回メンズノンノモデルオーディション」の選考について

応募総数2,024通の中から、第1次審査（書類選考）、第2次審査（カメラテスト、面接）を経て、ファイナリスト13名を選出し、公式ウェブ「MEN'S NON-NO WEB」（以下、メンズノンノウェブ）にて公開。第3次審査、第4次審査はそれぞれ読者投票と編集部審査（カメラテスト、WEB企画、インスタライブ配信）での選考を行い、第3次審査は8名が通過。第4次審査にて、3名が合格者に決定いたしました。第40回は、恒例の私服スナップやヘアとファッションでのBEFORE/AFTER企画のほか、バッグの中身、幼少期の写真紹介といったTikTokやInstagramリールでの課題投稿も多数実施。読者投票は白熱し、総投票数は488,045票でした。

■「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」の「MEN’S NON-NO Special Stage（メンズノンノスペシャルステージ）」について

同イベントのスペシャルステージとして、「メンズノンノ」がファッションショーを実施。現役メンズノンノモデル19名が、イタリアのファッションブランドDIESEL（ディーゼル）のスペシャルランウェイを披露しました。その後、現役メンズノンノモデルたちが見守る中、ステージ上で新メンズノンノモデル３名を発表。鈴木仁さん、豊田裕大さん、野村康太さんら現役モデルからトロフィーが授与されました。

【発表イベント開催情報】

◆イベント名：「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」

◆ステージ名：「MEN’S NON-NO Special Stage」（メンズノンノスペシャルステージ）

◆日時：2025年10月18日（土）

◆会場：幕張メッセ9-11ホール（千葉県千葉市）

◆「MEN’S NON-NO Special Stage」の出演者（敬称略・メンズノンノモデル歴順）：

【メンズノンノモデル】

守屋 光治、中田 圭祐、鈴木 仁、中川 大輔、豊田 裕大、水沢 林太郎、樋之津 琳太郎、稲井 孝太朗、高橋 璃央、小方 蒼介、栄莉弥、鈴々木 響、高橋 大翔※、野村 康太、四坂 亮翔、松井 大奈、海谷 遠音、石川 愛大、嵐 翔真

【新メンズノンノモデル】

高橋 紅輝※、松岡 光、籠宮 壮太朗

※「高」は正しくは「はしごだか」

■新ノンノモデルの今後の活動について

「メンズノンノウェブ」および「メンズノンノ」公式SNSに本格的に登場。また、「メンズノンノ」1・2月合併号（12月9日発売予定）にて、新モデル3名をフィーチャーした特集を予定しております。ぜひご注目ください。

■「メンズノンノ」基本情報

20代～30代の男性向けファッション誌。1986年5月創刊。

Ａ４変型判/月刊誌（毎月9日発売）

