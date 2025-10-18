薬湯市原で「頂マーラータンの水風呂」開催！「水風呂× 麻辣湯」″頂マーラータンづくし″でカラダの内外からととのう新体験！

ネクスターホールディングス株式会社◻︎頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社SNSマーケティング事業を行うネクスター株式会社（本社：東京都 新宿区、代表取締役社長CEO：細田悠巨）のグループ会社である、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社（本社：東京都新宿区、共同代表 齋藤悠）は、「頂マーラータン」の展開を基点に広がる総合食流通・販売事業を行っています。当社は、消費者に直接商品を届けるB2C事業として冷凍マーラータンのD2Cブランド『おうちでマーラータン』（ https://maratan.tokyo ）を運営する他、小売業・温浴施設や宿泊施設への卸を通じたB2B事業を展開しています。また、和製マーラータン発祥店である頂マーラータン新大久保本店を起点とし、地産地消をテーマに地域資源と連携したCOS（直営店舗）の展開、FC（フランチャイズ）展開を進めることで、食の川上から川下までを一気通貫で担う独自の店舗モデルを構築していきます。

Vision（未来像｜旗印）

「日本式・和製マーラータンを令和の新名物とし、日本食文化の新しい柱へ。」

Mission（存在意義｜なぜ私たちは存在するのか）

「我々は、マーラータンを日本の食文化の一つとして確立し、この和製マーラータンを「日本のマーラータン」の代表格に育て上げる。」

--- 蕎麦、うどん、らーめん、寿司のように、時代を超えて愛される食文化として刻み、人々の暮らしに驚きと健康を届け続ける。---

Value（価値観｜行動基準）

６箇条の内、１条はブランドメッセージ

1. Delicious & Beauty Komachi

【 お客様に 】

「 美味しく、美しく。」 薬膳をベースに、体に優しく、それでいて美味しい。毎日食べられる一杯を。

2. Next Innovation

【 味覚に 】

本場のスパイスや薬膳文化を尊重しつつ、日本独自の革新と時代を織り交ぜ、進化させていく。

3. Cultural Legacy

【 文化に 】

和製マーラータンが「 令和の新名物 」になる意識と責任を持って取り組む。

4. Sustainability

【 社会に 】

フードロス削減を推進、地域食材活用、社会に本気で貢献する。

5. Kool Japan

【 世界に 】

「 和製マーラータン 」が、日本の味として世界に認められるまで、我々は歩みをやめない。

6. Community & Experience

【 人生に 】

「サ飯」をはじめ、お風呂に食卓、地域・コミュニティを豊かにする体験を創造する。

「頂マーラータン×水風呂」

薬湯市原にて開催前回大好評だった「頂マーラータンの湯」が水風呂となって登場！

薬湯市原にて「頂マーラータンの水風呂」を期間限定でお楽しみいただけます。

「頂マーラータン」で実際に使用している薬膳素材を厳選し、香りと効能の両面を重視した薬膳入浴剤を使った水風呂となっております。

3階食堂では「頂マーラータン×薬湯市原」コラボの「頂マーラータン」を提供中です。

薬膳の香りがもたらす清浄な空気が、深いリラックスと回復感を演出。心も体もととのう特別なひとときをお届けします。

開催場所

・施設名

薬湯市原店

・住所

〒290-0062 千葉県市原市八幡973-1

・公式サイト

https://yakuto-ichihara.com

・電話番号

0436-42-1126(#)

開催日時

2025年10月18日（土）～20日（月）まで

マーラータンの販売に期間はございません。

イベント終了後も継続しての販売をいたします。

詳細について

薬湯市原にて開催「頂マーラータンの水風呂」

全国の温浴施設とコラボするために開発された「頂マーラータン」オリジナルの薬膳入浴剤を入れた水風呂です。

入浴剤は「頂マーラータン」で実際に使用している薬膳素材を厳選し、香りと効能の両面を重視した薬膳入浴剤を開発しました。

香りは、薬膳特有のスッキリとした清涼感に加え、柚子の爽やかさが心地よく重なり、入浴中は心身を穏やかにととのえてくれます。

お湯に入れると、色味はほとんど無色透明で、わずかに琥珀色を帯びる程度。見た目に主張しすぎることなく、どんな浴室にも自然に馴染みます。

薬膳の香りがもたらす清浄な空気が、深いリラックスと回復感を演出します。

薬湯市原3階お食事処「休楽」にて販売中食堂では「頂マーラータン」と「薬湯市原」コラボのマーラータンを販売中！

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は、BtoB事業の一環として薬湯市原へ麻辣湯を提供しております。

温浴・サウナ前後の食事“サ飯”として新たなスタイルを提案。「サ飯 ≒ ヘルシーで健康的」を定着させることで、健康促進という新しい価値を温浴業界に創出します。また、業界が持続可能な形で発展する未来に貢献し、社会全体の健康とQOL（生活の質）の向上を目指していきます。

医食同源の麻辣湯を通じて、ヘルシーで健康的かつサステナビリティを届ける取り組みを進めてまいります。

また、飲食店で出る食材ロスを活用し、麻辣湯として絶品料理に変える独自の取り組みで、フードロス（SDGs 12-3）削減に貢献します。さらに、医食同源の麻辣湯を通じて、社会全体の健康とQOL向上を目指しています。今後も全国の施設と提携を進め、持続可能な社会づくりと美味しさを届けていきます。

◻︎薬湯市原について

薬湯市原（https://yakuto-ichihara.com） は、千葉県市原市にある都市型温浴リゾートです。古来の薬湯文化を受け継ぐ「薬仁湯」をはじめ、硫黄の湯や白湯、地下水を使用した冷水風呂、サウナなど、多彩な湯処を完備。厳選された生薬の香りと天然素材の力が、日々の疲れをやさしくほぐし、心と身体を芯から整えます。

落ち着いた和モダンな館内にはリラックススペースや飲食エリアも充実し、癒しと憩いの時間をゆったりと堪能できます。自然の力で健やかにととのう“現代の湯治場”として、幅広い世代から注目を集めています。

◻︎頂マーラータンのD2Cブランド「おうちでマーラータン」とは

おうちでマーラータン（ https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/) ）とは

新宿区新大久保に本店を構える 本家「頂マーラータン新大久保本店」

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/(https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/)

この名店の味をおうちで簡単に味わえるようにした、新宿名物 唯一無二の元祖和製麻辣湯の冷凍食品D2Cブランドです。



日本人の口に馴染んだ絶品本格スパイス麻辣湯「おうちでマーラータン」は誰でも簡単に、時短で調理ができ、おいしいヘルシー＆ビューティーフードとして東京を中心に全国に話題が広がってきています。

またインフルエンサーや、タレントとのコラボ商品もInstagramなどのSNSで話題になってきました。

◻︎「頂マーラータンの湯｜水風呂」とは

サウナや温泉で使用できる「頂マーラータン」オリジナルの薬膳入浴剤

全国の温浴施設とコラボするために開発された「頂マーラータン」オリジナルの薬膳入浴剤です。

サウナ（ロウリュ）や温泉（替わり湯）などで利用できるようご希望の量で小分けにされて納品されます。

入浴剤は「頂マーラータン」で実際に使用している薬膳素材を厳選し、香りと効能の両面を重視した薬膳入浴剤を開発しました。

香りは、薬膳特有のスッキリとした清涼感に加え、柚子の爽やかさが心地よく重なり、入浴中は心身を穏やかにととのえてくれます。

お湯に入れると、色味はほとんど無色透明で、わずかに琥珀色を帯びる程度。見た目に主張しすぎることなく、どんな浴室にも自然に馴染みます。

入浴中は、身体の芯からじんわりと温まり、発汗を促進。湯上がり後もポカポカ感が長時間続くため、就寝前の入浴やサウナとの併用にも最適です。薬膳の香りがもたらす清浄な空気が、深いリラックスと回復感を演出します。

◻︎「頂マーラータン」の入浴剤で使用されている薬膳一覧

使用されている薬膳と期待される効能

1. 柚子（ユズ）

効能：リラックス効果、抗酸化作用、肌の保湿効果

2. 唐辛子（トウガラシ）

効能：血行促進、発汗作用、代謝の活性化

3. 甘草（カンゾウ）

効能：抗炎症作用、抗アレルギー作用、免疫調整作用

4. 草果（クサノカシ）

効能：消化促進、抗菌作用、胃腸の調子を整える

5. 当帰（トウキ）

効能：血行促進、ホルモンバランス調整、婦人科系の健康サポート

6. 白冠豆（ハクカンドウ）

効能：利尿作用、デトックス効果、血行改善

7. クローブ（グローブ）

効能：抗菌作用、鎮痛作用、免疫力向上

8. コリアンダー（香菜）

効能：消化促進、解毒作用、抗菌作用

9. フェンネル

効能：消化促進、ガスの排出、食欲増進

10. カルダモン

効能：消化不良改善、胃腸の調子を整える、リフレッシュ効果

◻︎おうちでマーラータン｜頂マーラータン 医食同源の魅力

医食同源とは

麻辣湯（マーラータン）は、中国発祥のスープ料理で、薬膳スパイスを豊富に使用していることから「医食同源」の代表的な料理とされています。「医食同源」とは、食事と薬は根源が同じであり、日々の食事が健康維持や病気予防に重要な役割を果たすという考え方です。

この考えを象徴する麻辣湯は、スパイスの効果によって体を温め、消化を助けるとともに、健康のためのバランスのとれた食事として広く愛されています。

グルテンフリー春雨

麻辣湯にはでん粉を使用した春雨が用いられており、グルテンフリーの選択肢としても注目を集めています。そのため、健康志向の方やグルテンに敏感な方にも適した料理です。

ヘルシースープ

これに加えて、「おうちでマーラータン」はとてもヘルシーで、簡単に調理が可能です。自宅で手軽に本格的な味わいを楽しめるだけでなく、冷蔵庫にある残り食材を加えることで、栄養価をさらに高めることができます。ダイエットや健康管理の取り組みの一環としても最適で、多くの人々に親しまれています。「おうちでマーラータン」は、忙しい日々の中でも健康を意識した食生活を手軽に実現できる優れた選択肢です。

国産食材へのこだわり

スープの食材は国産地鶏、徳島県の柚子、鹿児島県のトビウオ（焼きあご）、愛知県の八丁味噌にこだわり、付属の春雨は奈良県で製造されている無漂白のオリジナル麺です。



詳しくは是非ホームページと各SNSを御覧ください。

公式HP： https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/)

公式Instagram： https://www.instagram.com/maratan_tokyo/(https://www.instagram.com/maratan_tokyo/)

公式X： https://x.com/maratan_tokyo(https://x.com/maratan_tokyo)

◻︎新宿名物 唯一無二の元祖和製麻辣湯とはどんな味？

スープのこだわり

挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに仕上げました。

和製薬膳スープならではの、深いコクと豊かな味わいをお楽しみいただけます。

春雨のこだわり

付属の極太もちもち生はるさめは、このスープの魅力を最大限に引き出すために特別に開発された「おうちでマーラータン」オリジナル製品です。

はるさめ発祥の地・奈良県で、半世紀以上にわたり春雨を製造し続ける老舗「戎はるさめ」が手掛け、創業当時から受け継がれる伝統製法を守りながら、手作りと天日干しにこだわることで、他にはない唯一無二の食感を実現しました。

国産素材と伝統製法が融合した、医食同源を体現する特別な一杯を、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

◻︎おうちでマーラータン｜頂マーラータンのフードロス（SDGs 12-3）への貢献

イラストACより引用 Tara様 作成

食品ロス削減は、SDGs（持続可能な開発目標）の目標12の一部であり、「持続可能な消費と生産のパターンを確保する」ことを世界全体で目指しています。食品ロスの削減は、資源の効率的な利用を促進し、食糧の安全保障や持続可能な食料生産システムを支援することで、この目標の達成に貢献します。

我々のマーラータン事業では、「おうち」という個人向けのコンセプトと、サウナ施設や飲食店への「卸」という2つの側面を持っています。日常生活で冷蔵庫に残ってしまった野菜やお肉などを細かく刻んで、当店特製の薬膳スープに加えることで、フードロス削減にささやかではありますが貢献できると自負しています。また、飲食店でも「日替わりマーラータン」というメニューを活用することで、在庫食材を有効に活用し、食品ロスの削減につなげることが可能です。

「美味しく美しく」──私たちは、美味しい麻辣湯を通じて、自身も地球も美しく保つことを理念に掲げています。

◻︎サウナ｜温浴業界でのサ飯として「頂マーラータン」の注目

商標登録済：「サ飯大使(TM)️」「サ飯アンバサダー(TM)️」

当ブランドは、サウナ前後の食事「サ飯」として、医食同源のマーラータンを提供し、健康を意識した新しい食文化を提案しています。漢方を取り入れた薬膳スープである麻辣湯とサウナの組み合わせは、東洋医学的な親和性が高く、健康促進とQOL（生活の質）の向上に寄与することを目指しています。当社の「サ飯マーラータン」は、発汗で失われるミネラル（マグネシウム、カリウム、ナトリウム）を効率的に補給できる設計です。具体的には、マグネシウムやカリウムを多く含む「あおさ」と、「⽢藷澱粉」や「馬鈴薯澱粉」を原料とした「生春⾬」を使用することで、美味しさと健康効果を両立させています。この商品は、スパイスの力で内面からも整え、サウナ時間をより魅力的で健康的な体験へと導きます。この取り組みにより、「サ飯 ≒ 健康的でヘルシー」という新しい価値を創出し、社会全体の健康促進に貢献してまいります。

◻︎「頂マーラータン」お取り扱い施設へ、強力なマーケティングサポートの提供

伊藤実祐チャンネル https://youtu.be/ButlOU3Jaq8?si=rLVY5oNYtlWAwEol

取り扱い施設のPRを"おうちでマーラータン｜頂マーラータンアンバサダー｜サ飯大使(TM)️"に無償で打診可能です。

おうちでマーラータンには200名以上のアンバサダーが在籍しており、その累計フォロワー数は2000万人以上に達します。商品をお取り扱いいただいた温浴施設には、アンバサダーによるPRの打診も行います。

◻︎本件に対する問い合わせ

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

COO取締役 二瓶 寛史（ニヘイヒロフミ）

メールアドレス： hirofumi@nexter.tokyo

◻︎ネクスターブランドゥホールディングスについて

ネクスターブランドゥホールディングスStarting from here！「 ここから始まる、次の子こと。」

ネクスターブランドゥホールディングスは、14期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、農林漁村発イノベーション（6次産業化支援）、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： 頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

責任者名 ： 和製マーラータンB2C｜B2B｜COS｜FC事業

責任者名 ： 共同代表取締役 細田悠巨、齋藤悠 取締役 二瓶寛史、宮田隆啓

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc.｜Nexter bran-do Holdings

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

代表者名 ： 代表取締役社長 CEO 細田悠巨

スタッフ数 ： 42名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式X ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/



