【試合レポート】B3リーグ 2025-26シーズン第4節 vs金沢武士団＜GAME1＞

B3リーグ 2025-26シーズン 第4節

株式会社がんばろう徳島



日程：2025年10月18日(土)

時間：15:00 TIP OFF

対戦：金沢武士団

会場：いしかわ総合スポーツセンター

入場者数：988名

結果：金沢 77-84 徳島



■スコア

1Q 22-18

2Q 18-19(40-37)

3Q 12-26(52-63)

4Q 25-21(77-84)

ボックススコア :https://www.b3league.jp/boxscore/?key=10358

💬小林康法ＨＣ コメント

どんな形であれ7連勝できたことは良かったですが、今日の試合に関しては勝てたこと以外は課題がたくさん出た試合でした。その中でも勝ち切れたことは良かったと思います。オフェンスの部分で27のターンオーバー、相手はアグレッシブにボールに寄ってくるのが分かっていたのに集中力が足りていなかった部分が多かったです。相手にやられたというよりは自分達が崩れて相手に勢いを与えた場面が多かったかと思います。明日修正してやるべきことを明確にして8連勝目指して臨みたいと思います。

💬ハンターコート選手 コメント

自分達のスタイルであったり球際の部分、ディフェンスの部分がいつもより緩く入ってしまったのかと思います。修正して明日に臨みたいと思います。



💬クリス・マクラフリン選手 コメント

今日の自分のプレーに関してはターンオーバーが多く、よくなかった感じています。明日に向けて修正していきたいと思います。チームとして一丸となって戦えたことは良かったと思います。

