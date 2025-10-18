ねくすとぴあ4期生「パフィ・マジカ」が本日デビュー！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ホリプロ

株式会社ホリプロが運営するバーチャルライバープロジェクト「ねくすとぴあ」は、2025年10月18日(土)、4期生「パフィ・マジカ」のデビューを発表いたします。





本日19時より、公式YouTubeチャンネルにて紹介ティザー動画を公開し、同時に公式X・YouTubeチャンネルを開設いたしました。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FoMw6WKKUeY ]




【4期生紹介】



◆パフィ・マジカ (Puffy Magica)





母星でのお披露目公演に大寝坊し、サーカス団を追放された元団員（雑用係）。


地球に飛ばされた当初は途方に暮れたが、どうにもならず前から大好きだったお酒に頼りまくり、ついには「やってられるかぁ～！」と自暴自棄に。


それでも人間たちのやさしさに触れて心を立て直し、いまは相棒の鹿「とろまる」と一緒に新しいサーカス団を立ち上げ、絶賛団員募集中！



X：https://x.com/Puffymagica


YouTube：https://www.youtube.com/@Puffy_Magica　(https://www.youtube.com/@Puffy_Magica)



初配信について



「パフィ・マジカ」の初配信は 2025年11月15日(土)19:00 より、本人のYouTubeチャンネルにて実施予定です。
配信時の公式ハッシュタグは #ねくすとぴあ4期生初配信 となります。





＜「ねくすとぴあ」について＞




「ねくすとぴあ」は、“自分らしく”を大切にしながら、好きなこと・やりたいことに全力で取り組み、仲間と共に夢を叶えていくバーチャルライバープロジェクトです。



＜リンク一覧＞


Website：https://nextopia.jp


X：https://twitter.com/nextopia_JP


YouTube： https://www.youtube.com/@nextopia_jp


TikTok：https://www.tiktok.com/@nextopia_jp


ECサイト：https://starsmall.jp/shops/nextopia




◆本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について


ねくすとぴあ公式サイト内お問い合わせフォーム


https://nextopia.jp/contact　(https://nextopia.jp/contact)



◆会社概要


会社名：株式会社ホリプロ


所在地：東京都目黒区下目黒１-２-５