ねくすとぴあ4期生「パフィ・マジカ」が本日デビュー！
株式会社ホリプロが運営するバーチャルライバープロジェクト「ねくすとぴあ」は、2025年10月18日(土)、4期生「パフィ・マジカ」のデビューを発表いたします。
本日19時より、公式YouTubeチャンネルにて紹介ティザー動画を公開し、同時に公式X・YouTubeチャンネルを開設いたしました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FoMw6WKKUeY ]
【4期生紹介】
◆パフィ・マジカ (Puffy Magica)
母星でのお披露目公演に大寝坊し、サーカス団を追放された元団員（雑用係）。
地球に飛ばされた当初は途方に暮れたが、どうにもならず前から大好きだったお酒に頼りまくり、ついには「やってられるかぁ～！」と自暴自棄に。
それでも人間たちのやさしさに触れて心を立て直し、いまは相棒の鹿「とろまる」と一緒に新しいサーカス団を立ち上げ、絶賛団員募集中！
X：https://x.com/Puffymagica
YouTube：https://www.youtube.com/@Puffy_Magica (https://www.youtube.com/@Puffy_Magica)
初配信について
「パフィ・マジカ」の初配信は 2025年11月15日(土)19:00 より、本人のYouTubeチャンネルにて実施予定です。
配信時の公式ハッシュタグは #ねくすとぴあ4期生初配信 となります。
＜「ねくすとぴあ」について＞
「ねくすとぴあ」は、“自分らしく”を大切にしながら、好きなこと・やりたいことに全力で取り組み、仲間と共に夢を叶えていくバーチャルライバープロジェクトです。
＜リンク一覧＞
Website：https://nextopia.jp
X：https://twitter.com/nextopia_JP
YouTube： https://www.youtube.com/@nextopia_jp
TikTok：https://www.tiktok.com/@nextopia_jp
ECサイト：https://starsmall.jp/shops/nextopia
◆本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ねくすとぴあ公式サイト内お問い合わせフォーム
https://nextopia.jp/contact (https://nextopia.jp/contact)
◆会社概要
会社名：株式会社ホリプロ
所在地：東京都目黒区下目黒１-２-５