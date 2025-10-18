ねくすとぴあ4期生「パフィ・マジカ」が本日デビュー！

株式会社ホリプロ

株式会社ホリプロが運営するバーチャルライバープロジェクト「ねくすとぴあ」は、2025年10月18日(土)、4期生「パフィ・マジカ」のデビューを発表いたします。



本日19時より、公式YouTubeチャンネルにて紹介ティザー動画を公開し、同時に公式X・YouTubeチャンネルを開設いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FoMw6WKKUeY ]

【4期生紹介】

◆パフィ・マジカ (Puffy Magica)



母星でのお披露目公演に大寝坊し、サーカス団を追放された元団員（雑用係）。

地球に飛ばされた当初は途方に暮れたが、どうにもならず前から大好きだったお酒に頼りまくり、ついには「やってられるかぁ～！」と自暴自棄に。

それでも人間たちのやさしさに触れて心を立て直し、いまは相棒の鹿「とろまる」と一緒に新しいサーカス団を立ち上げ、絶賛団員募集中！

X：https://x.com/Puffymagica

YouTube：https://www.youtube.com/@Puffy_Magica (https://www.youtube.com/@Puffy_Magica)

初配信について

「パフィ・マジカ」の初配信は 2025年11月15日(土)19:00 より、本人のYouTubeチャンネルにて実施予定です。

配信時の公式ハッシュタグは #ねくすとぴあ4期生初配信 となります。

＜「ねくすとぴあ」について＞

「ねくすとぴあ」は、“自分らしく”を大切にしながら、好きなこと・やりたいことに全力で取り組み、仲間と共に夢を叶えていくバーチャルライバープロジェクトです。

＜リンク一覧＞

Website：https://nextopia.jp

X：https://twitter.com/nextopia_JP

YouTube： https://www.youtube.com/@nextopia_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@nextopia_jp

ECサイト：https://starsmall.jp/shops/nextopia

◆本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ねくすとぴあ公式サイト内お問い合わせフォーム

https://nextopia.jp/contact (https://nextopia.jp/contact)

◆会社概要

会社名：株式会社ホリプロ

所在地：東京都目黒区下目黒１-２-５