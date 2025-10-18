新スポーツ「YOU.FO」が3年ぶりに北海道上陸「ラグビーリーグフェスティバル × スポーツ体験爆上祭 in 広尾2025」に出展！
オランダ発の新感覚スポーツ「YOU.FO（ユーフォー）」が、2025年10月19日（日）に北海道・広尾町で開催される「ラグビーリーグフェスティバル × スポーツ体験爆上祭 in HIROO 2025」に出展します。
会場では、13人制ラグビーリーグ国際試合「日本代表 vs ニウエ代表」の開催に合わせて、多彩なスポーツ体験やグルメ屋台が楽しめる1日となります。
今回の出展は、北海道エリアでのYOU.FO体験会としては3年ぶりとなり、道内の皆さまに再び体験の機会をお届けします。
■ 開催概要
日時：令和7年（2025年）10月19日（日）
10:00開場／13:00キックオフ（※雨天決行）
会場：広尾町コミュニティグリーンパーク（北海道広尾郡広尾町並木通南1丁目）
入場料：無料
■ YOU.FO体験ブースについて
専用スティックとリングを使って、年齢や性別を問わず楽しめる新感覚スポーツ「YOU.FO」を体験できます。スピード・戦略・空間感覚が求められる競技性と、フェアプレーを重視したセルフジャッジの文化が特徴です。初めてでもスタッフが丁寧にサポートしますので、お子さまから大人までお気軽にご参加ください。
■ 背景
ラグビーリーグ（13人制ラグビー）は、世界60か国以上でプレーされる国際的なスポーツで、スピードと戦略性の高さが魅力です。
今回の「日本代表 vs ニウエ代表」戦は、国内では貴重な国際試合として開催され、地域のスポーツ振興と国際交流を目的に多くの団体が協力しています。YOU.FOも、こうした“誰もがスポーツを通じてつながる場”を共に創る取り組みの一環として出展します。
■ 参加スタッフコメント
栗田慎二
「国際試合という特別な日に、YOU.FOを通して“プレーする楽しさ”を体感していただければ嬉しいです。北海道では3年ぶりの体験会となります。子どもも大人も、スポーツを通じて笑顔でつながる一日になればと思います」
■ 今後の展望
日本YOU.FO協会では、教育現場や地域イベントへの導入を進め、全国での普及と国際的な交流の促進を目指しています。今回の広尾町での出展を契機に、北海道エリアでも継続的な体験イベントを展開していく予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
YOU.FOとは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本件に関するお問い合わせ先
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
取材・撮影・体験取材などのご相談を随時受け付けています。
YOU.FOの導入（イベント・教育・地域振興など）に関するご相談も歓迎いたします。
一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）
info@youfo.or.jp
Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)