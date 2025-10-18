『HTH × wiggle wiggle』初のコラボレーションコレクション発売

株式会社ビーエムスマイルジャパン

2025年10月吉日

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、Z世代を中心に人気を集めるストリートブランド「HTH（エイチティーエイチ）」との初のコラボレーション企画を発表いたします。

本コラボレーションアイテムは、2025年10月27日（月）より WIGGLE WIGGLE ZIP HARAJUKU（原宿）店舗、HTH公式オンラインストア（YZ STORE）、およびHTH各店舗にて発売いたします。

『HTH × wiggle wiggle』ストリートに遊び心をプラスした、気分が高まる秋冬コレクション

2025年10月27日（月）発売

ストリートカルチャーをベースにユースファッションを発信する「HTH」と、“MAXIMAL HAPPINESS”を掲げ、カラフルで遊び心あふれるデザインを展開する「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」による初のコラボレーション企画が実現しました。

HTHのベーシックなストリートウェアに、wiggle wiggleらしいポップなモチーフやロゴを取り入れ、“POP×ストリート”という新しいスタイルを提案します。

コレクション概要

本コラボレーションでは、秋冬のコーディネートを彩るスウェット、リユーザブルショッパー、マフラー、ペットウェアを中心としたラインナップを展開。

HTHらしいベーシックなアイテムに、wiggle wiggleを象徴するwigglebear・little play bunny・smile we loveのモチーフやロゴをデザイン。マフラーには人気モチーフを大胆にあしらい、スウェットやリユーザブルショッパーにはwiggle wiggleのロゴをアクセントとして配置しました。

ペットウェアはチェック柄の生地にwiggle wiggleのロゴをあしらったデザインで、大人用アイテムとのリンクコーデも楽しめる仕様に。日常を明るく彩る、ユニセックスかつ遊び心あふれるコレクションです。

ブランド概要「HTH（エイチティーエイチ）」について

“Hotter Than Hell”をコンセプトに掲げるストリートブランド。

トレンドのY2Kカルチャーを背景に、力強く自分らしさを表現するデザインが特徴。

Z世代を中心に、熱量と遊び心を兼ね備えたスタイルが支持を集めています。

公式オンラインストア（YZ STORE）：https://yz-store.com/collections/hth(https://yz-store.com/collections/hth)

Instagram：https://www.instagram.com/hth_webstore_/(https://www.instagram.com/hth_webstore_/)

▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。

韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

公式オンラインストア :https://wigglewiggle.jp/

▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

▶本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp