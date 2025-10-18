『HTH × wiggle wiggle』初のコラボレーションコレクション発売

株式会社ビーエムスマイルジャパン


韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、Z世代を中心に人気を集めるストリートブランド「HTH（エイチティーエイチ）」との初のコラボレーション企画を発表いたします。


本コラボレーションアイテムは、2025年10月27日（月）より WIGGLE WIGGLE ZIP HARAJUKU（原宿）店舗、HTH公式オンラインストア（YZ STORE）、およびHTH各店舗にて発売いたします。


『HTH × wiggle wiggle』ストリートに遊び心をプラスした、気分が高まる秋冬コレクション

2025年10月27日（月）発売



ストリートカルチャーをベースにユースファッションを発信する「HTH」と、“MAXIMAL HAPPINESS”を掲げ、カラフルで遊び心あふれるデザインを展開する「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」による初のコラボレーション企画が実現しました。


HTHのベーシックなストリートウェアに、wiggle wiggleらしいポップなモチーフやロゴを取り入れ、“POP×ストリート”という新しいスタイルを提案します。



コレクション概要

本コラボレーションでは、秋冬のコーディネートを彩るスウェット、リユーザブルショッパー、マフラー、ペットウェアを中心としたラインナップを展開。


HTHらしいベーシックなアイテムに、wiggle wiggleを象徴するwigglebear・little play bunny・smile we loveのモチーフやロゴをデザイン。マフラーには人気モチーフを大胆にあしらい、スウェットやリユーザブルショッパーにはwiggle wiggleのロゴをアクセントとして配置しました。


ペットウェアはチェック柄の生地にwiggle wiggleのロゴをあしらったデザインで、大人用アイテムとのリンクコーデも楽しめる仕様に。日常を明るく彩る、ユニセックスかつ遊び心あふれるコレクションです。




ブランド概要「HTH（エイチティーエイチ）」について

“Hotter Than Hell”をコンセプトに掲げるストリートブランド。


トレンドのY2Kカルチャーを背景に、力強く自分らしさを表現するデザインが特徴。


Z世代を中心に、熱量と遊び心を兼ね備えたスタイルが支持を集めています。



公式オンラインストア（YZ STORE）：https://yz-store.com/collections/hth(https://yz-store.com/collections/hth)


Instagram：https://www.instagram.com/hth_webstore_/(https://www.instagram.com/hth_webstore_/)



▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。


カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。


韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。


また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。



公式オンラインストア :
https://wigglewiggle.jp/


▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。


個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。


▶本件に関するお問い合わせ

担当者: 黒石 奈那


TEL: 090-7393-5776


メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp



● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy


● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/


● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp


● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp