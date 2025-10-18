誰も排除しない・排除されない「ユニバーサルフットサル」11月9日（日）開催！

〇日にち：2025年11月9日（日）

〇時間：14時～16時

〇場所：川越フットサルリゾート

特定非営利活動法人リバリューライフ

この事業は、令和７年度「埼玉県社協 ふれあいの詩基金助成金」の交付を受けて運営しています。

特定非営利活動法人リバリューライフは、引きこもり・生活困窮者・障害者など社会的にその存在価値を低められている人々に対し、その人自身がすでに有している力を価値化していく支援活動（あなたの経験を価値に）を行い、その存在価値を高め、共同創造を進め、地域共生社会の推進（あなたと創るともに輝く未来）に寄与することを目的として活動している法人です。

誰もが主役になれる、ユニバーサルフットサル

ユニバーサルフットサルは、障害がある人・ない人、大人・子ども、運動が上手い人・下手な人、どんな人も排除することなく一緒に楽しむことを目的にしているフットサルです。

ボールを蹴れない人、車いすに乗っている人、視覚障がいのある人など、様々な人がチームを組み、協力し合いながら試合を行います。

排除をしないということを一つのルールとすることから生まれる「排除されない安心感」そして、それぞれの力を活かしあい、誰もが主役になれる場所としての「ユニバーサルフットサル」を目指しています！！

ユニバーサルフットサル動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=96f029cqDoE ]

開催概要

〇日にち：2025年11月9日（日）

〇時間：14時～16時

〇場所：川越フットサルリゾート（〒350-1150 埼玉県川越市中台南2-10-1）

電車でお越しの方

・東武東上線・JR埼京線「川越駅」西口下車 西武バスで15分。「今福中台」下車徒歩1分

・西武新宿線「本川越駅」西武バスで15分「今福中台」下車1分

〇定員：16名（締め切り：2025年11月8日）

〇参加費：500円

活動応援参加費：1000円（活動を応援して下さる方はこちらでお願いします。）

○参加資格

フットサル経験者・未経験者は問いません。

〇持ち物

タオル、飲み物、シューズ、動ける服装

◯注意事項

屋根付きのコートでの開催となります。雨天の場合でも開催いたします。

会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

- 大会中の負傷、負傷による後遺症、死亡などその他の事故などがあった場合、大会主催者は一切の責任を負いません。また参加者が他の参加者などに怪我を負わせた場合も、大会主催者は一切の責任を負いません。- 当施設主催大会はスポーツ保険に加入しておりません。大会中の怪我などは、自己責任となります。各自任意でのスポーツ保険へのご加入をお勧め致します。

〇申し込み方法：下記から申し込んでください（締め切り2025年11月8日）

https://revalu.life/news/20251109/

この事業は、令和７年度「埼玉県社協 ふれあいの詩基金助成金」の交付を受けて運営しています。