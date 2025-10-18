“こがない自転車”evucoのデザインが「かっこいい！」　性能面も充実「外に置けるのがいい」

FreeMile株式会社

FreeMile株式会社は、米国で6万台の稼働実績を持つ免許不要の“原付”『evuco（イブコ）』の購入者を対象に10月⚪︎日、アンケート調査を行った。今年8月の販売開始から「こがない自転車」としても注目され、購入したユーザーからはこれまでにさまざまな声が寄せられている。

「ほんとに登るの？」って疑ってたけど… 坂道でもスイスイ(https://x.com/free_mile_/status/1978241910964949161)



多くのユーザーが「気に入っている点」として挙げたのはデザイン（見た目）だ。近年、フル電動自転車（特定小型原動機付自転車）は急速に普及しているが、若者向けの「大型でごつい」デザインが主流に。『evuco』は「大人が自然に乗れる一台」をコンセプトに開発され、通勤や通学にも使えるスタイリッシュで洗練されたデザインとなっている。

おしゃれなデザインだけではなく、機能面でも高い評価を得ている。チェーンレス構造を採用し「靴が汚れない」「ロングスカートの裾を巻き込まない」といった安全性や、メンテナンスの手間を軽減する仕様となっている。

現在流通している多くのフル電動自転車が雨や粉塵に弱いなか、『evuco』はパーツ間の継ぎ目をなくし、密度の高い材質を使用することで、IP65（※）相当の防水性能を実現し屋外保管にも対応している。

（※）IP65とは、国際規格で定められた防塵・防水性能の等級を指す。粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流水にも耐えられる水準。

また、特定小型原動機付自転車は、ウインカーやライトなど外側に飛び出した後付け部品が壊れやすいことで知られている。同車はそれらをフレームと一体設計しており、駐輪場での「ドミノ倒し」にも耐えるほど頑丈。ハンマーで叩いても壊れないほどの耐久性を誇る。

走行性能では、最高速度は法令を遵守した時速20キロ。充電時間は3～4時間で、航続可能距離は25キロとなっている。最大の特徴は坂道でのパワーで、特殊構造モーターによる高いトルクにより、勾配の多い住宅街や信号の多い市街地でも快適に走行できる。

サイズも公共の自転車ラックに収まるコンパクトさで、折りたためばスーツケースのように転がして運ぶことが可能。カゴの取り付けにも対応し、バッテリーは取り外し・車体充電の両方に対応している。

ハンマーで叩いても、びくともしないタフなボディ(https://x.com/free_mile_/status/1979087485356642330)

実際にユーザーからは「スタイリッシュでかっこいい！操作もわかりやすい！」（東京・30代女性）、「自転車と同じと聞いたので、近所の自転車屋でもパンクを直してもらえた」（兵庫・30代男性）、「今までバスで移動していたので、手軽に出かけられるようになりました」（高知・60代女性）、「こがなくていいので楽。スーツの汚れや汗を気にしなくていいのがいい」（東京・30代男性）、「デザインが気に入っている。家の外に置いておけるのがいい。以前他社の製品が、雨に濡れて壊れてしまったので、買い替えてよかった」（神奈川・30代男性）などの声が寄せられている。

一方で「自転車でも厳しいような坂は無理でした」（愛知・40代男性）「メーターの液晶の文字が見にくい」（福岡・70代男性）などの意見も上がった。

ev＝電動、u＝あなたに寄り添う、co＝コンパクトな相棒という意味が込められている『evuco（イブコ）』。通勤や買い物など、日常の移動を軽やかにする利便性とデザインを兼ね備えた新たな“原付”として、今後さらに注目を集めそうだ。

【調査概要】

・調査期間：2025年10月7日～

・調査主体：FreeMile株式会社

・調査対象：『evuco（イブコ）』購入者

・有効回答数（サンプル数）：102件（2025年10月17日時点）

・調査方法：アンケート調査（選択式・自由記述併用形式）

【製品概要】

国際認証 IP65取得 屋外保管にも対応軽量＆省スペース、持ち運びもスムーズチェーンレス構造で汚れない、メンテナンス不要自転車ラックにも収まる実用性オプションバスケット装着でも崩れない一体デザイン。耐荷重10kgの高い実用性

製品名：Free Mile evuco（イブコ）

分類：特定小型原動機付自転車（性能等確認番号：JATA-0141）

最高速度：20km/h

重量：約20.5kg

価格：キャンペーン価格 14万8000円（税込）、通常価格 16万8000円（税込）

販売：公式オンラインストア限定

URL：https://www.freemile.jp/evuco/

■FreeMileについて

FreeMileは、「乗る人には安全を、乗らない人には安心を」というミッションのもと、ゼロから電動モビリティを開発・展開しています。 単に便利な移動手段を提供するのではなく、乗る人が安心して使えること、そして周囲の人々にも不安を与えないこと──そうした“移動の在り方”そのものを問い直し、社会に新しい選択肢を提案しています。

[企業概要]

会社名 ：FreeMile株式会社

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南 3-1-24 恵比寿斉信ビル 7F

設 立 ：2014 年 7 月

代表者 ：三本 茜

所属団体 ：一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA)理事企業