夏の集中講座で「できた！」が続出　からスポの“なわとび教室”、満足度は約9割。前跳び100回超・二重跳び110回の達成例も

株式会社ライフ＆スポーツ（本社：東京都文京区）が運営するからスポ（からだ機能スポーツ教室）は、2025年夏季に実施した集中講座「なわとび教室」のアンケート結果と習得実績を発表しました。年中～小学生を対象に、初めて～基礎のスタートコース、二重跳びなど応用技に挑戦するレベルアップコースを開講し、多くの子どもたちが挑戦しました。





保護者満足度は約9割。「楽しく通えた」「苦手が得意に」

アンケートでは、レッスン後の様子として「とても楽しそうだった／楽しそうだった」が多数。指導の満足度は「満足／やや満足」がおよそ9割を占めました。

自由記述では、

・「全く飛べなかったが前跳び40回できるようになった」

・「前跳び・あや跳び・交差跳びができるようになり自信がついた」

・「少人数で一人ひとりに合わせて教えてくれて、家での練習方法も分かった」

など、“できた体験”と上達実感が数多く寄せられています。



習得実績（抜粋）：記録更新が相次ぎ、上級技の達成例も多数

スタートコースでは、初回は数回の前跳びからスタートした子が二桁～数十回へと記録更新する事例が多く、基本動作の定着により“跳べる回数が右肩上がり”の傾向が確認できました。

レベルアップコースでは、

・前跳び100回超の達成例が複数（例：103回／123回／151回など）

・二重跳びの定着・伸長（例：110回の高記録、20～30回を安定して継続 ほか）

・応用技（あや跳び・交差跳び・はやぶさ等）の習得・記録更新

が見られ、反復とコツの理解を通じて上達の弾みがつくことが示されました。

からスポの強み：少人数×コーチングで「やる気と自信」を引き出す

アンケートでは、「丁寧な声かけでやる気が出た」「子どものペースに合わせてくれた」「動画や視覚的な説明が分かりやすい」など、少人数制と具体的なコーチングへの高評価が多数。できた瞬間を一緒に喜ぶ関わりが、練習意欲と継続学習に結びついています。



今後について

今回の結果から、からスポの集中講座が子どもたちにとって“できる喜び”と“運動への自信”を育む貴重な機会となったことが明らかになりました。

今後も、からスポは一人ひとりの成長に寄り添い、楽しみながら運動を好きになる環境づくりを続けてまいります。



教室一覧（東京都文京区）

茗荷谷校：文京区小石川5-20-17

本郷校：文京区本郷5-5-14

駒込校：文京区本駒込2-14-8 スペースコジマ1階

根津校：文京区根津1-27-8 モンシェール根津1階

会社概要

社名：株式会社ライフ＆スポーツ

設立：2016年7月

代表者：遠藤 賢二

所在地：東京都豊島区南大塚3-2-14 漆沢ビル2階

事業内容：子ども向け運動教室「からスポ」の運営

公式サイト：https://karaspo.com



お問い合わせ先

株式会社ライフ＆スポーツ 広報担当

メール：karaspo@life-sports.co.jp

電話：03-3868-2836