第8回「学生に知ってほしい働きがいのある企業賞」大賞受賞のお知らせ
株式会社バーテックは、大阪府経営合理化協会様・大阪経済大学様・大阪工業大学様の共催による
第8回「学生に知ってほしい働きがいのある企業賞」において、大賞を受賞いたしました。
本賞は、働く社員が高いエンゲージメントを持ち、働きがいを感じながら活躍している中堅・中小企業を、学生の皆様に広く知っていただくことを目的として創設されたものです。
この栄誉を励みに、今後も「働きがいのある会社」として、学生の皆様により一層関心を持っていただけるよう、努力と進化を続けてまいります。
詳しくは公式サイトをご覧ください：
https://hatarakigai.net/
学生向けオフィス訪問イベント開催のお知らせ
「就活へのスタートダッシュ」- ヒントを見つけに行こう！
「会社の雰囲気って？」「どんな社員が働いているの？」「先輩たちはどうやって就活したの？」
そんな疑問に、“ありのまま”でお応えするリアルな体験の場です。
お友達との参加も大歓迎！ぜひお気軽にご参加ください。
開催概要
会場： 株式会社バーテック 本社
〒540-6033 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー33階
プログラム内容
会社説明 & オフィス見学
事業紹介と、社員が働くオフィスの様子を実際にご覧いただけます。
先輩社員に聞く「就活のリアル」
若手社員が自身の就活体験を語ります。気になることも気軽に質問できます！
社員との交流会
社会人のリアルな声を直接聞けるチャンス！働く姿や価値観に触れてみてください。
開催日時
2025年11月7日（金）16:00～19:00
2025年11月25日（火）16:00～19:00
※個別の日程調整も可能です。担当者（樋口）までご連絡ください。
参加申込方法
下記URLより、バーテック採用LINEアカウントへアクセスしてください。
自動メッセージに従って、LINE内でご返信いただくことで申込完了となります。
https://lin.ee/8rYs0q0