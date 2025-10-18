フジテレビで好評放送中！「相葉◎×部」で紹介された『コーンかき揚げクリームうどん』が再登場!!

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」) が運営する「山下本気うどん」は、フジテレビで好評放送中の「相葉◎×部」で紹介された『コーンかき揚げクリームうどん』を、山下本気うどん全店舗にて、2025年10月19日(日)から11月30日(日)の期間限定で販売開始いたします。

「コーンかき揚げクリームうどん」は、2023年5月と6月の2カ月間限定で販売した期間限定うどんでした。この度、フジテレビにて、毎週土曜日の午後4時半より好評放送中の「相葉◎×部」に、「コーンかき揚げクリームうどん」をご紹介いただいたことを記念して、同商品を期間限定で発売することを決定しました。ぜひ皆様もお召し上がりください。

■『コーンかき揚げクリームうどん』の概要

商品概要 ：まろやかなコーンスープベースのクリームソースをう

どんに絡め、香ばしいコーンかき揚げをのせました。

白いクリームとの相性抜群の逸品です！

価格 ：1,380 円（税込）

※全店共通価格、大盛無料

※一部店舗では深夜料金が発生いたします。

販売期間 ：2025 年 10 月 19 日(日)9：00 から

11 月 30 日(日)営業終了まで

※24 時間店舗は 23：59 まで

販売店舗 ：山下本気うどん全店舗

■山下本気うどんについて

「山下本気うどん」は、インタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げたこだわり抜いた本気の讃岐うどんのお店です。2017年6月にライセンス契約後、商標買取を行い、当社の自社ブランド化しております。うどんは厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したものを使用。しっかりとしたコシが特徴のこだわりがつまったうどんです。出汁は昆布と鰹をベースにとり、こだわりのしょうゆで仕上げました。夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。関東を中心に、全国20店舗を出店。今後も出店予定です。

<店舗一覧>

●北海道

山下本気うどん COCONO SUSUKINO

●東京都

山下本気うどん 渋谷並木橋/山下本気うどん 渋谷センター街/山下本気うどん 渋谷道玄坂/山下本気うどん 神楽坂/山下本気うどん 新宿三丁目/山下本気うどん 新宿歌舞伎町/山下本気うどん 町田駅前/山下本気うどん デックス東京ビーチ/山下本気うどん 池袋北口/山下本気うどん ららテラス北綾瀬

●埼玉県

山下本気うどん 大宮東口/山下本気うどん イオンレイクタウンmori/山下本気うどん 浦和パルコ

●神奈川県

山下本気うどん 横浜ポルタ/山下本気うどん 川崎銀柳街/山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

●栃木県

山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット

●茨城県

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット

●岡山県

山下本気うどん イオンモール岡山

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

※店舗情報 ：https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計11ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 197店舗 (内 FC30店舗)

※ 2025年9月21日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

