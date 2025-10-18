『CITY CHILL CLUB』11月のミュージックセレクターが決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月～金曜日 27:00～29:00)の2025年11月30日までの11月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターがミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。

◆月曜1.2週目

The Biscats

The BiscatsはVo.Misakiを中心に、Kenji（Gt）、Suke（W.ba）のハイブリッドロカビリーバンドとして、2019年に結成、初ライブをラスベガスで敢行。

2020年YouTube Channelを開設、現在(2025年10月)登録者12.6万人。

2024年ロカビリーバンドとして30年振りにLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて単独ライブを開催。

今年6月に9枚目のシングル『Right Now!! / がんばロカビリー』をリリースし9月から全国ツアーを開催中。12月29日ファイナル公演を品川インターシティホールで行う。

来年2月8日(ロカビリーの日)には主催イベント『ROCKABILLY FESTIVAL2026 supported by 城東フルーツ』を開催。

3.4週目

奥山 葵×大倉空人

奥山 葵

1999年2月23日、北海道出身。高校卒業後に上京し、演劇学校「アップスアカデミー」に入学。在学中の2019年に英国放送協会（BBC）とNetflixが制作するオリジナルドラマシリーズ「Giri/Haji」に出演し、俳優デビューした。その後もドラマやCMなどに登場。

主な出演作は、フジテレビ系連続ドラマ「パリピ孔明」（23年）やNHK連続ドラマ「しあわせは食べて寝て待て」、24年にAmazonプライムのCM、Netflix映画「ビューティフル・ゲーム」など。25年10月期のTBS系連続ドラマ「スクープのたまご」でドラマ初主演を果たす。

大倉空人

2002年4月12日生まれ。神奈川県出身。

2019年俳優としてデビュー。ダンスボーカルグループ『原因は自分にある。』のメンバーとしても活動中。10月15日4th single「パラノイドランデブー」をリリース。

出演作として、映画「ヒッチハイク」主演、「女神降臨」、ドラマ「マイ・セカンド・アオハル」、「君となら恋をしてみても」W主演、「トーキョーカモフラージュアワー」、「世界で一番早い春」など。

◆火曜1週目

おとなりにぎんが計画

おとなりにぎんが計画は、名古屋を中心に活動する4ピースバンド。

初音（Gt.Vo.）が組んだら最強だと思う3人、清水紀花（Dr）実優（Key）嘉壱（Ba）を誘って、2023年2月に始まる。

名古屋で行われた、初LIVEはソールドアウト。

日々の中に、ぽんっておまもりが見つかってしまうような歌詞と、たくさんの遊びの気持ちを込めたバンドサウンドから耳が離せない。

音楽はおまもり、おとなりに音楽！ぶきようだから強くうたいます！芯があるってそういうこと

2025年9月10日に配信限定single「手、汗」をリリース！

2.3週目

すなお × グソクムズ

すなお

2020年11月に結成、大畑カズキとゆーやの2人にサポートメンバーを迎え活動を開始する。2022年2月に初ライヴからサポートベースを担当していたアミをメンバーに迎え関東を中心に活動中。

インディー/フォーク/ポップを内包した独特なバランスで奏でられる爽やかな音像が特徴的。

2023年12月6日に初の全国流通版フルアルバム『貝殻を拾い集めるように』をリリース。

2024年3月～4月にツアーを敢行し、2024年4月13日にツアーファイナルワンマンを大盛況の内に終える。

2025年9月3日に2nd Mini Album『Sparkle pop』をリリース。

グソクムズ

東京・吉祥寺を中心に活動する4人組バンド。

メンバーは、たなかえいぞを（Vo, Gt）、加藤祐樹（Gt）、堀部祐介（Ba）、中島雄士（Dr）の4人。

2021年7月に配信リリースされた「すべからく通り雨」が話題を呼び、12月に1stアルバム『グソクムズ』をリリースする。

2022年12月に2ndアルバム『陽気な休日』を発表。

2023年5月より4カ月連続で、“旅”を題材にした新曲を配信リリース。7月には東京・渋谷WWW Xにてワンマン公演を成功させ、同月FUJI ROCK FESTIVAL 2023のROOKIE A GO-GOに初出演。11月から全国5都市を回るツアー”道の途中”を開催し、ファイナルはホームタウンである東京・吉祥寺の武蔵野公会堂にて開催し、SOLD OUT。

2024年4月にメジャーデビューアルバム『ハロー！グッドモーニング！』をリリースし、レコ発となる東京・大阪でのワンマン公演を開催。

また、11月からは全国7都市で開催するワンマンツアーを敢行。ファイナルは自身最大規模となる東京 LIQUIDROOMで開催。2025年11月には4thアルバム『SCRATCH』をリリースする。

4週目

Green Curtain

横浜を拠点としたソングライター福田健プロデュースのミュージック・コレクティブ。

2025年春より、艶やかさと確かなスキルを兼ね備えたボーカリストwaka を迎える。

既存の枠を超えたサウンドを生み出すアレンジメント、

スタジオワークのプロフェッショナル達とともに

港町の空気感を纏った、懐かしくてセピア色な、そんな音楽を届けたい。

◆水曜1.2週目

majiko

幼少のころからROCK、SOUL、JAZZなど様々な音楽を聴き、

2010年より「まじ娘(こ)」として動画共有サイトに「歌ってみた」音源を投稿、徐々にネットシーンから人気を集める。自身でも作詞、作曲、編曲、イラストを手掛け、楽曲提供などマルチな才能を発揮し活躍の場を広げている。

アジアストリーミング総再生数2億回超えとその活躍はアジアや世界から注目され始めており、25年6月開催の台湾Legacy Taipei公演はソールドアウト、10月には3年連続となる中国ツアーを開催する。

10月17日（金）にEP『GOLDEN JUNKIE』をリリースした。

3.4週目

Daoko

15歳のときにニコニコ動画へ投稿した楽曲が話題となり、2015年メジャーデビュー。

以降、CMやアニメ主題歌の提供など幅広く活動を展開し、米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで6億回を超える再生数を記録。

音楽にとどまらず、小説執筆、ライブイベントの主催、絵画の個展開催、俳優としての出演など、多彩な表現活動を通じて国内外から高い評価を得ている。

2019年には個人事務所「てふてふ」を設立。

ソロ活動と並行し、2023年からはバンド・QUBITとしての活動も開始。今年11月19日には最新デジタルEPのリリースが決まっている。

◆木曜1.2週目

hardnuts

2022年秋に東京で始動したオルタナティブロックバンド。幼少期から音楽にのめり込み、様々なアーティストやジャンルに影響を受けた上條(Vo.Gt.)の多彩な楽曲や、叙情的なメロディ、硬質なサウンド、疾走感のある演奏が魅力。

2025年10月に1st full album『Ark』をリリースし、全国5ヶ所でリリースツアー「Blight Space」を実施。

3.4週目

2020年9月より東京を拠点に活動を開始したオルタナティブロックバンド。

90年代後半～00年代前半のインディーロックに根ざしながら、叙情的なギター、タイトなアンサンブル、 そして儚さと芯のある歌声が交差する、素朴で誠実な音を鳴らし続けている。

仄暗い感情や言葉にならない想いを抱きとめるようなその音楽は、日々にそっと重なるように響く。

2025年9月には、待望の1st Full Album『Kids Return』 をリリース。

同月27日より全国10箇所を巡るリリースツアーも開催している。

◆金曜1.2週目

原 雅明

文筆家、選曲家、プロデューサー。各種媒体への寄稿やライナーノーツの執筆の傍ら、レーベルringsでレイ・ハラカミの再発などのリリースに携わり、ロサンゼルスのネットラジオ局dublabの日本ブランチの設立に関わる。

リスニングや環境音楽に関連する企画、ホテルの選曲を手掛け、都市や街、自然と音楽とのマッチングにも関心を寄せる。

著書に『アンビエント/ジャズ――マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜』（Pヴァイン）、『Jazz Thing ジャズという何か』（DU BOOKS）など。

3.4週目

木津つばさ

1998年1月7日生まれ。広島県出身。

14年にSonyMusic & WEGO「BOYS グランプリ 2014」で準グランプリを受賞。

ダンスボーカルグループ「XOX」での活動を経て2015年に俳優デビュー。

舞台では『東京リベンジャーズ』 『Dr.STONE』『風都探偵』『地獄楽』など数々の人気作品の主演を演じた。

直近では予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期土曜ドラマ『良いこと悪いこと』に警視庁捜査一課 刑事 金田大樹役として出演中。

◇コーナー

#KTCHANのMUNYA MUNYA

MCにArtist/Rapperの#KTCHANをお迎えし、#KTCHANの夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。

#KTCHANワールド全開の新コーナー「#KTCHANのMUNYA MUNYA」、お楽しみに！

放送日:毎週水曜日深夜27時35分～27時55分頃

◇コーナー

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。

深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします！

放送日:毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃

『CITY CHILL CLUB』

放送日時： 月～金 深夜27:00～29:00

