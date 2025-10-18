最高の笑顔を、最高の形で。東京力車が新オプション『専属カメラマン撮影プラン』を10月18日より開始。

株式会社ライズアップ

株式会社ライズアップ（本社：東京都台東区、代表取締役：西尾竜太）が運営する「東京力車」は、人力車での観光体験をより鮮明な思い出として残すための新オプション『東京力車 専属カメラマン撮影プラン』を2025年10月18日(土)より提供開始いたしました。

本プランは、通常の人力車での観光案内中に、浅草のロケーションを知り尽くした東京力車所属の専属カメラマンが同行し、お客様の自然な笑顔や感動の瞬間を撮影するサービスです。これにより、お客様は心ゆくまで観光に集中でき、プロ品質の特別な記念写真を手にすることができます。

■企画背景：お客様一人ひとりの“物語”を、色褪せない思い出に

俥夫が案内する人力車と並走し、楽しんでいるお客様を撮影するカメラマンの様子

人力車にご乗車されるお客様には、初デート、結婚記念日、プロポーズ、親友との再会、やっと実現した家族旅行など、それぞれに大切な背景や物語があります。私たち東京力車は、お客様を最高の笑顔にすることを得意としていますが、その一瞬一瞬を、より上質な形で未来に残せないかと考えました。

この『専属カメラマン撮影プラン』は、お客様の大切な時間を「思い出」としてだけでなく、「最高の作品」として形にしたい、という想いから生まれた新しい挑戦です。お客様の選択肢を増やすことで、一人ひとりのニーズに寄り添った、より満足度の高い体験を提供します。

■プラン概要：浅草を知り尽くした俥夫兼カメラマンだから撮れる一枚

人力車での観光中、東京力車に所属し、カメラマンとしても活動するスタッフが徒歩でツアーに同行。道の状況に応じて並走したり、絶好の撮影ポイントに先回りしたりしながら、お客様の最高の表情を切り撮ります。

【東京力車専属カメラマンの強み】

最高のロケーション： 浅草の地理や撮影スポットを知り尽くしたスタッフが、最も美しい背景で撮影します。

スムーズな連携： 案内役の俥夫とは常に連携が取れているため、息の合ったチームワークで最高の瞬間を逃しません。

街への配慮： 観光地・浅草での撮影マナーを熟知しており、街の人々に迷惑をかけることなく、スムーズな撮影が可能です。

■『東京力車 専属カメラマン撮影プラン』詳細

■担当者コメント

本プランで撮影された、お客様の写真イメージ1本プランで撮影された、お客様の写真イメージ2本プランで撮影された、お客様の写真イメージ3- サービス開始日： 2025年10月18日(土)- 予約方法：お電話または公式サイトの予約フォームより、「専属カメラマン撮影プラン」ご希望の旨をお伝えください。現地での「専属カメラマン撮影プラン」オプション追加も可能です。- 納品方法： 撮影データは、ダウンロードリンクにて後日納品いたします。【料金プラン（オプション追加料金）】- おためしプラン：- - 料金： 5,000円（税込）- - 内容： 20カットの撮影データ- 定番プラン：- - 料金： 10,000円（税込）- - 内容： 50カットの撮影データ【追加オプション】- プロレタッチオプション：- - 料金： 各プラン料金の50%（おためし：2,500円／定番：5,000円）- - 内容： 撮影データをより美しく仕上げ、10日以内に後日納品いたします。

株式会社ライズアップ「東京力車」 担当 片山舜平：コメント

この写真プランへの想いは、人力車にご乗車されるお客様一人ひとりの背景にあります。初デート、記念日、プロポーズの予定、親友との再会、やっと予定を合わせることができた家族旅行、あるいは、最後の家族旅行になるかもしれない、という方もいらっしゃいます。

そのバックボーンがあるお客様へ、何年後、何十年後も見返したくなるような、より上質な思い出を提供したい。その一心で、社内のカメラマンチームとこのプランを立ち上げました。

「人力車 × カメラマン（人力車スタッフ）」という、過去にない組み合わせで、最高の思い出をお客様へご提供できればと思っています。沢山のご利用をお待ちしています！

■株式会社ライズアップ 東京力車について

株式会社ライズアップ ディレクター：片山舜平

『観光業の顔になる』を掲げ、浅草を拠点に活動する日本で一番オモシロイ人力車の会社です。私たちは、単なる移動手段ではなく、最高の思い出を演出する「おもてなしのプロフェッショナル」として、お客様一人ひとりに合わせた観光プランを提案。歴史や文化、グルメといった街の魅力を余すことなくお伝えしています。近年では浅草に加え、東銀座・築地エリアでの歌舞伎座との連携や、港区の観光大使就任など、活動の幅を広げており、東京の観光活性化に貢献しています。

【株式会社ライズアップ（東京力車）：会社概要】

社名 ：株式会社ライズアップ

本社所在地 ： 〒111-0034 東京都台東区雷門1-8-1 三枝ビル4階

設立 ：2019年12月9日

代表 ：西尾竜太

事業内容 ：人力車の観光案内、婚礼・イベント演出、広告宣伝、出張人力車

リリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/123433

公式サイト ： https://tokyo-rickshaw.tokyo/

Instagram： https://www.instagram.com/tokyorickshaw_japan/

TikTok： https://www.tiktok.com/@tokyorickshaw

X：https://x.com/tokyo_rickshaw

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyo-rickshaw-japan

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ライズアップ（東京力車）

広報部 樹下馨

メール: kaoru@tokyo-rickshaw.tokyo

電話: (03)5830-8845