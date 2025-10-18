Headwolf Titan 1 世界同時発表：究極の性能で、ゲーミングタブレットを革新する。

深圳市道辉实業有限公司

ゲームタブレット分野のパイオニアであるHeadwolfは、フラグシップモデル「Headwolf Titan 1」を全世界同時に発表しました。本製品は究極の性能、人間工学に基づいた設計、終日駆動を実現するバッテリーの融合で、据え置きゲーム機が抱える「携帯性」と「利用シーン制限」という課題を解決しました。さらにAndroidエコシステムの豊富なゲームライブラリと、純正開発のゲームコントローラーを組み合わせることで、世界中のゲーマーが「圧倒的なゲーム体験」を実現します。いつでもどこでも、最高のゲームパフォーマンスを発揮できます。

一、「究極の性能 + 専用コントローラー」-- 据え置き機に匹敵する体験、操作感は一切の妥協なし

1、Headwolf Titan 1は、MTK Dimensity 8300を搭載しています。TSMCの第2世代4nmプロセスで製造され、8コアCPU（4×3.35GHz A715高性能コア+ 4×A510高効率コア）は前世代比20%の性能向上を実現しました。Antutuスコアは160万点に迫ります。--この性能レベルはエントリークラスのゲーム据え置き機に匹敵しながら、据え置き機のような固定電源や重厚な筐体への依存から解放されます。AAAゲームの実行も、クラウドゲームサービスを通じた据え置き機大作のストリーミングも、「カクつきなし」を実現します。モバイルシーンにおける「安定した高フレームレートの王者」と呼ぶにふさわしい性能です。

2. さらに、据え置き機レベルの操作感を追求するため、HeadwolfはTitan 1専用のゲームコントローラーを開発しました。人間工学に基づいた握り心地の良さと、タブレットサイズに合わせた着脱式の接続構造を採用。取り付けるだけで即座に「ハンドヘルド型ゲーム機」に変貌し、アクションゲームやシューティングゲームにおけるタッチ操作の「操作性の低さ」という課題を解決します。コントローラーはカスタムボタンマッピング、多段階の振動フィードバック、モーション操作に対応し、タブレット内蔵のジャイロセンサーと連携することで、『原神』のキャラクター回避や『PUBG MOBILE』の銃器制御、レーシングゲームのハンドリング操作まで、「思うままの操作」を実現できます。その操作感は据え置き機のコントローラーにも引けを取りません。

グラフィックスでは、6コアのARM G715 GPU（1400MHz）が浮動小数点演算性能を60%向上させ、ハードウェアレイトレーシングと可変レートシャッディング（VRS）技術をサポートします。据え置き機の一部ゲームで見られる「画質の妥協」や、据え置き機が外部ディスプレイ接続を必要とする制約とは異なり、Titan 1は8.8インチの画面で繊細な光と影のディテールを正確に再現します。画面の読み込み速度は一般的なタブレットより20%早く、高画質と滑らかさを両立します。さらに専用コントローラーとの連携により、繊細な画面上没入感のある操作フィードバックを実現しました。

AI技術による体験の進化：APU 780 AIプロセッサーは100億パラメータの大規模モデルをサポートし、AI性能は前世代比3.3倍を実現します。ゲーム画質のリアルタイム最適化や操作指令の予測が可能に――据え置き機のように追加の周辺機器に依存することなく、智能アルゴリズムによって操作精度を向上させます。専用コントローラーの物理ボタンの応答性と連携することで、「指令入力-画面フィードバック」の遅延をさらに短縮し、対戦での優位性を確保します。

持続的な高性能を保証するため、Titan 1は多層冷却システム（CPU冷却ゲル＋二層グラフェン＋VCベーパーカメラ）を採用し、総放熱面積は39,174mm²に達します。これにより、据え置き機で長時間ゲームをした際の「筐体発熱による性能低下」や、据え置き機の「筐体が大きく携帯性に欠ける」といった課題を解決しました。屋外での連続ゲームプレイでもピーク性能を安定して維持し、専用コントローラーとタブレットのシームレスな連携体験を途切れることなくお届けします。

二、8.8インチゴールデンサイズ画面 + Androidエコシステム：ゲーム不足からの解放、遊びの自由度を飛躍的に拡大

据え置き機が独自ライセンスに依存するゲームライブラリ、据え置き機の大作が有料サブスクリプション主体で利用環境が限定されるという課題に対し、Headwolf Titan 1はAndroidエコシステムを基盤に「膨大なゲームリソース」と「柔軟な利用シーン適応」という核心的優位性を実現。アプリストアの無料モバイルゲームやインディーゲームから、クラウドゲームプラットフォームのAAA大作（『原神』『崩壊：スターレイル』等のネイティブ最適化タイトル、『サイバーパンク2077』等のコンソールゲームはクラウドストリーミング対応）まで、ユーザーは追加費用なしで数万本のゲームを楽しめ、「ゲーム機を購入したが理想のゲームがない」という課題を解決。さらに専用ゲームコントローラーの即挿即用特性により、これらのAndroidゲームは追加適応なしで据え置き機レベルの操作感を実現し、Androidプラットフォームが抱える「質の高いゲームは多いが、専門的な操作環境が少ない」という空白を埋めます。

8.8インチの「ゴールデンサイズ」画面は、Androidゲームと専用コントローラーの組み合わせに最適化されています。視野面積はスマートフォン比30%広く、団体戦や謎解きゲームの細かい観察に適しています。従来の10インチタブレットより片手での保持が容易で、専用コントローラーとの組み合わせにより、よりバランスの取れた重心設計を実現します。据え置き機の携帯モードでの「両手の疲れ」や、移動利用の制限とは対照的に、Titan 1は寝転びながら、ソファで、屋外で、あらゆるシチュエーションで快適に使用でき、手首への負担も軽減されます。コントローラーの滑り止め纹理デザインにより、長時間のゲームプレイにおけるグリップ安定性も向上しています。

画面性能も多様な使用シーンに対応：2.5Kの超高解像度（349PPI、旗舰スマートフォン並み）と144Hzの高リフレッシュレートに加え、ミリ秒単位のタッチ応答速度により、据え置き機の60Hz画面と比べて滑らかさが倍増し、残像のない快適なプレイが可能です。専用コントローラーのボタン操作と相まって、テンポの速い格闘ゲームから正確な移動が要求されるMOBAまで、あらゆる状況で「操作が直感的に追従する」没入感を実現します。In-Cellフルラミネーション技術と500ニットの高輝度により、据え置き機で問題となる屋外の強い光の中での「画面の見づらさ」を解消します。さらに智能光センサーが昼夜を問わず最適な視認性を確保するため、通勤時や就寝前など、据え置きゲーム機のように光環境に左右されることなく没入体験をお楽しみいただけます。コントローラーのバックライト付きボタン設計により、暗所でもボタン認識が容易となり、操作性の向上に貢献します。

三、全方位接続 + 長時間駆動：据え置き機を超える「戦える」モバイルゲーミングハブ1. 据え置き機の駆動時間の短さ（一部ゲームではわずか2-3時間）や有線ネットワークに依存するという課題は、Titan 1によって完全に解決されました。7200mAhの大容量バッテリーと低消費電力チップを組み合わせることで、1回の充電で6-8時間のゲームプレイが可能--これは据え置き機の2倍以上の駆動時間に相当し、アウトドアや長距離移動中でも「思う存分楽しむ」ことができます。PD高速充電に対応し、30分で50%まで充電可能なため、据え置き機の「充電が遅く携帯性に欠ける」という弱点を克服し、移動シーンに最適化されています。専用コントローラーは低消費電力Bluetooth接続を採用し、1回の充電で最大12時間連続使用が可能。タブレット本体の充電サイクルと連動するため、周辺機器の頻繁な充電作業から解放されます。通信面では、デュアルバンドWi-Fi 6（実測速度2.4Gbps、通常のWi-Fi 5の3倍）と全周波数帯4G LTEをサポートします。据え置き機の一部モデルが「携帯通信非対応」であることや、固定回線を必要とする制約とは異なり、Titan 1は通勤途中や友人宅など、あらゆる環境で安定した通信を実現します。Androidゲームのダウンロードからクラウドゲーミングによる据え置き機大作のプレイまで、固定回線への依存なしで楽しめます。専用コントローラーと組み合わせることで、屋外でもいつでも「据え置き機級の対戦」を開始でき、「遊びたい時に遊べる」という真のモバイルゲーミング体験を実現します。

ストレージとマルチタスク性能でさらに優位：12GB LPDDR5Xメモリ（24GBまで拡張可能）+256GBストレージを搭載し、3～4本の大型ゲームをバックグラウンドで常駐させたままシームレスに切り替え可能。据え置き機の限られたストレージ容量（追加TFカード購入が必要）やマルチタスク切り替え時の遅延課題とは異なり、Titan 1は10本以上のAndroid大型ゲームを快適にインストール可能。団体戦やダンジョン切り替え時のクラッシュなく、マルチタスク並行処理でも滑らかな動作を維持。専用コントローラーに実装された「ゲーム切替快捷キー」設計により、アプリケーション切り替え時間を短縮し、操作効率を飛躍的に向上させます。

四、軽薄ボディ + 高機能：Androidゲームを究極に楽しむ「全能Buff」

1. Titan 1は325gの軽量かつ7.9mmの薄型フルメタルボディを実現し、据え置き機（約398g）（数キログラム級）をはるかに上回る携帯性を実現します。片手での長時間の保持も負担にならず、リュックサックやポケットへの収納も容易です。軽量設計の専用コントローラー（重量わずか180g）と組み合わせた総携帯重量でも、据え置き機のバッテリー強化モデルを下回り、従来のゲーム機の「重荷」という悩みを完全に解消しました。

さらに、Androidデバイス特有の柔軟な拡張機能も搭載：

没入型サウンド：Smart PAデジタルアンプ＋デュアルBOXスピーカー設計により、足音や銃声などの細かい音響を精密に再現します。据え置き機のようにヘッドセットを追加接続することなく、立体音響サウンドフィールドを実現します。Type-Cイヤホンに対応し、専用コントローラーのオーディオインターフェースと連携することで、プライベートなゲーム体験をさらに向上。音響効果と操作フィードバックが同期し、没入感を高めます。

大画面拡張：USB 3.0 フル機能Type-Cインターフェースが4K動画デコードとDP映像出力に対応--据え置き機のドック接続の煩雑さや、据え置き機が固定ディスプレイを必要とする制約とは異なり、Titan 1は変換ケーブル1本（別売）で大画面に接続可能です。Androidゲームが即座に「家庭用据え置き機体験」へと変貌します。専用コントローラーはこの際「ワイヤレスモード」に切り替え可能で、プレイヤーは画面に近づくことなく、離れた位置からでも快適な操作を楽しめます。

Headwolf製品責任者は次のように述べています：「据え置き機は据え置き型ゲームのスタンダードを定義しましたが、モバイルシーンにおける『リソース制限』『携帯性の課題』『操作性のギャップ』は未解決のままでした。Headwolf Titan 1は、究極の性能で据え置き機体験に対抗するだけでなく、Androidエコシステムの豊富なゲームリソースを基盤に、専用ゲームコントローラーで『操作性の弱点』を補完します。プレイヤーはあらゆるシーンで『遊べるゲームがあり、理想的な操作感を享受できる』ことを実現します--これこそがモバイルゲーム時代の真のニーズであると考えています。」

