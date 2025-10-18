¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ö¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ ～¤Ê¤Ç¤·¤³ÎÀ¤Î¥á¥À¥ë¤´¤Ï¤ó～¡×¥°¥Ã¥º¤¬¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì!!
³ô¼°²ñ¼Ò´Ý°æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌî ¿¿Çî¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈJK¡ß¸ÞÎØ¥°¥ë¥á¥Þ¥ó¥¬¡Ø¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ ～¤Ê¤Ç¤·¤³ÎÀ¤Î¥á¥À¥ë¤´¤Ï¤ó～¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Ù¡ßOIOI ÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥ÜµÇ°¡ªÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥Þ¥ó¥¬¡Ø¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤¬¼Â¸½¡ªºîÉÊÆâ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æºî¼Ô¡¦ÌÚÆî¥æ¥«ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö²ÆÌÚÆüµÇ¡×¡Ö°ìÀ¥·ë·î¡×¡Ö½ô¿Ï¤«¤ª¤ë¡×¡Ö¿Àºêµþ»Ò¡×¤Î4¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÈÅß¤ÎÎý½¬¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°8¼ï¡¿¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ1¼ï¡Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´£¸¼ï¡Ë¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤´¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô²ó»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¿´¼æ¤«¤ì¤ë¡¢ÀÄ½Õ¤È¾ðÇ®¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/gorinnomegamisama.html
¡Ú¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²ÆÌÚÆüµÇ¡¢°ìÀ¥·ë·î¡¢½ô¿Ï¤«¤ª¤ë¡¢¿Àºêµþ»Ò¡¡³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ªÅß¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥·ー¥º¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î4¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ýー¥º¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
¡Ú¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Û¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡9¼ï¥»¥Ã¥È¡§4,950±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤¬¤¤é¤á¤¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤Î³¨ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿½Ö´Ö¤Î¥É¥¥É¥¤â¡¢¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
9¼ï¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î4¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¨ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Û¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ß¥Ã¥¯É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤ÎÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Û¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë
2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª±¿Æ°¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤É¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î»þ´Ö¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡ªËèÆü¤Î±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Û¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ä¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Î¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¡¢¥é¥ó¥Á¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é°û¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥ÜµÇ°¡ª¤ªÇã¾å¤²ÃêÁª²ñ
¡Ö¡Ø¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¡Ù¡ßOIOI ÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë1²óÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÌÚÆî¥æ¥«ÀèÀ¸¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢±¿»î¤·¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¾Þ¡§ÌÚÆî¥æ¥«ÀèÀ¸¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¡¡4Ì¾¤µ¤Þ
B¾Þ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É5¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡¡8Ì¾¤µ¤Þ
C¾Þ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ê»²²Ã¾Þ¡Ë
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥¢¥¹¥êー¥ÈJK¡ß¸ÞÎØ¥°¥ë¥á¡ª¡È¥á¥À¥ë¤´¤Ï¤ó¡É¤ÎÊª¸ì
ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÀÄÇ¯¡¦¾®Ì«ÎÁ¡Ê¤³¤ß¤Ê¤È¤ê¤ç¤¦¡Ë¡£Éã¤Î¼è¤ê·×¤é¤¤¤Ç¡¢»äÎ©¤ÎÌ¾Ìç¡¦Äº³Ø±à¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤òÆÃÊÌ¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤¿Èà¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤Ï¡¢³ØÀ¸ÎÀ¤Î¡È¿æ»öÃ´Åö¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉáÄÌ¤ÎÎÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¸õÊä¤¿¤Á¤¬½¸¤¦½÷»ÒÎÀ¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Î¿©»ö¤Ï¡¢Ì£¤â±ÉÍÜ¤â°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òº¸±¦¤¹¤ë°ì»®¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê¥«¥í¥êー·×»»¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¾¡Éé¤Î¤´¤Ï¤ó¡É¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÎÁ¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¿ÈÂÎ¤ò¡È¿©¡É¤Ç»Ù¤¨¤ëÆü¡¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÎÁÍý¤Ç¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë´î¤Ó¤ÈÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÎÀÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤ëå«¤äÎø¡£¥¢¥¹¥êー¥ÈJK¡ß¸ÞÎØ¥°¥ë¥á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
¢§¡Ø¸ÞÎØ¤Î½÷¿À¤µ¤Þ ～¤Ê¤Ç¤·¤³ÎÀ¤Î¥á¥À¥ë¤´¤Ï¤ó～¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/gorinn_megami
¢§ÌÚÆî¥æ¥«ÀèÀ¸¸ø¼°X
https://x.com/kotuponn55
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§¥Þ¥ë¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×(https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/gorinnomegamisama.html)
³« ºÅ ´ü ´Ö¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨¥Þ¥ë¥¤¡¦¥â¥Ç¥£Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢§¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë
https://voi.0101.co.jp/voi/
¢§´Ý°æ
https://www.0101.co.jp