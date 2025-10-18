¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡ß¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò10·î18Æü(ÅÚ)¤è¤ê¼Â»Ü¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÆ£Íµµª¡¢°Ê²¼¡Ö¥É¥ê¥³¥à¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Áê¸« ¿Ç·²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡ËÄó¶¡¤Î¿·´¶³Ð¥¹¥Þ¥ÛRPG¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡ß ¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
UR¥ªー¥Ö¡Ö¾å¾òÅöËã¡×
UR¥ªー¥Ö¡Ö¸æºäÈþ¶×¡×
UR¥ªー¥Ö¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥â¥ó¥º¥²ー¥È¡×¤Ç¤ÏUR¥ªー¥Ö¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬³ÍÆÀ²ÄÇ½¡ª
º£²ó¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<³«ºÅ´ü´Ö>
2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ) ～ 2025Ç¯11·î2Æü(Æü)
¢£¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ
UR¥ªー¥Ö¡Ö¾å¾òÅöËã¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¾å¾òÅöËã¥³ー¥¹¡×¤È¡¢UR¥ªー¥Ö¡Ö¸æºäÈþ¶×¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¸æºäÈþ¶×¥³ー¥¹¡×¡¢UR¥ªー¥Ö¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¥³ー¥¹¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¾Ò²ð¡Û
[ÉÔ¹¬ÂÎ¼Á]¾å¾òÅöËã¡ÊUR¥ªー¥Ö¡Ë
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤ÏºÇ½ª¿Ê²½»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
[¼«ÈÎµ¡¥¥Ã¥«ー]¸æºäÈþ¶×¡ÊUR¥ªー¥Ö¡Ë
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤ÏºÇ½ª¿Ê²½»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
[°ìÊýÄÌ¹Ô]¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡ÊUR¥ªー¥Ö¡Ë
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤ÏºÇ½ª¿Ê²½»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥µ¥â¥ó¥º¥²ー¥È¡×¤ò³«ºÅ¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥â¥ó¥º¥²ー¥È¡×¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëUR¥ªー¥Ö¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<³«ºÅ´ü´Ö>
10·î27Æü(·î)18:00 ～ 10·î31Æü(¶â) 23:59
¡Ú¥µ¥â¥ó¥º¥²ー¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¾Ò²ð¡Û
[¿©¤¤¤·¤óË·]¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊUR¥ªー¥Ö¡Ë
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤ÏºÇ½ª¿Ê²½»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥é¥ÜµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡õ¥³¥é¥ÜµÇ°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³«ºÅ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<³«ºÅ´ü´Ö>
10·î18Æü(ÅÚ)16:00 ～ 11·î2Æü(Æü)15:59
¢£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡ÖEXTRA¥Ç¥Ã¥¥Ð¥È¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡ÖEXTRA¥Ç¥Ã¥¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ç¥Ã¥¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ¥Ð¥È¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥ó¥×Êó½·¤È¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤òºÇÂç12Ëç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<³«ºÅ´ü´Ö>
10·î22Æü(¿å)18:00 ～ 10·î26Æü(Æü)23:59
¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿III¡Ù¤È¤Ï
¥·¥êー¥ºÎß·×3,100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢³ùÃÓÏÂÇÏ»á¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ï¤¤¤à¤é¤¤è¤¿¤«»á¤Ë¤è¤ë¡¢ÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Áí¿Í¸ý230Ëü¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤ò³ØÀ¸¤¬Àê¤á¤ëµðÂç¤Ê¡Ø³Ø±àÅÔ»Ô¡Ù¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Ç½ÎÏ³«È¯¤¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤Ï¡ØÌµÇ½ÎÏ¡Ê¥ì¥Ù¥ë0¡Ë¡Ù¤«¤é¡ØÄ¶Ç½ÎÏ¡Ê¥ì¥Ù¥ë5¡Ë¡Ù¤Þ¤Ç¤Î6ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢³Ø±àÅÔ»Ô¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¡¦¾å¾òÅöËã¡Ê¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¡¦¤È¤¦¤Þ¡Ë¡£
Èà¤Î±¦¼ê¤Ë½É¤ë¤Ï¡¢¿À¤Î²Ã¸î¤µ¤¨ÂÇ¤Á¾Ã¤¹¡Ø¸¸ÁÛ»¦¤·¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ë¡Ù¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÇ½ÎÏ¤æ¤¨¤ËÉ¾²Á¤Ï¡ØÌµÇ½ÎÏ¡Ê¥ì¥Ù¥ë0¡Ë¡Ù¡£ÍîÂèÀ£Á°¤ÎÉÔ¹¬¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿½ãÇò¤Î¥·¥¹¥¿ー¡¦¡Ø¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾å¾ò¤Ï³Ø±àÅÔ»Ô¤òÅý¤Ù¤ë¡Ö²Ê³Ø¡×¥µ¥¤¥É¤È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÏ¢¤Ê¤ë¡ÖËâ½Ñ¡×¥µ¥¤¥É¡¢ÁÐÊý¤Î»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§https://toaru-project.com/index_3/
¢£¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Î³µÍ×
¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ïµ¯Æ°¸å£°ÉÃ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯´ÊÃ±Áàºî¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¾ÃÈñ¤Ê¤·¤ÇÃ¯¤Ç¤â¤ª¼ê·Ú¤Ë¥¹¥é¥¤¥àÆ¤È²¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Þ¥ÛRPG¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥à¤ò¼í¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥É¥é¥´¥ó¤òÃç´Ö¤Ë¡ªºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È1Æü3²ó¡¢30Ê¬¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ÉÇ÷ÎÏ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¨ÎÏ¥Ð¥È¥ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¨ÎÏ¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢ºÇÂç20¿ÍÂÐ20¿Í¤Ç¥®¥ë¥ÉÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò¡¢Ãç´Ö¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÀïÎ¬¤òÎý¤êÏ¢·Èµ»¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶¨ÎÏ¥Ð¥È¥ë¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥²ー¥à´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤Ü¤¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¶¨ÎÏ¥Ð¥È¥ëRPG
ÂÐ±þOS ¡§iOS 12°Ê¹ß (iPhone5s°Ê¹ß) / Android 5.1°Ê¹ß
¢¡iOS/Android ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://app.adjust.com/i4tqbo5
¢¡Amazon ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://app.adjust.com/hqwp8ln
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
³«È¯/ÇÛ¿®/±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥Ã¥¯¥¹
Ãøºî¸¢É½¼¨¡§(C)studiorex Co., Ltd.
¢£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bokudora.jp/
¢¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/bokutodragon