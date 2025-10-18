¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026 ¸ø¼°Àï 10·î18Æü³«ºÅ Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À vs T.TºÌ¤¿¤Þ ÂÐÀï¥ªー¥ÀーÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°




¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026 ¸ø¼°Àï 10·î18Æü³«ºÅ Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À vs T.TºÌ¤¿¤Þ¤ÎÂÐÀï¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡úYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é


https://www.youtube.com/watch?v=LVyE_n2wv8U


¡úÂ®Êó¤Ï¤³¤Á¤é


https://tleague.jp/schedule/detail.php?id=1181


¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é


https://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=1181