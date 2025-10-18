¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ä¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡×¡¢2025Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¡ª¡¡±þÊçÁí¿ô2,783Ì¾¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿£¶Ì¾¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¡ª
½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Æ¥£ー¥ó¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSeventeen¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ±þÊç·¿¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë·èÄê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó 2025¡×¤Î·ë²Ì¤ò10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡×¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡¢¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï±þÊçÁí¿ô2,783Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ñÎàÁª¹Í¡Ê1¼¡¿³ºº¡Ë¡¢ÌÌÀÜ¡Ê2¼¡¿³ºº¡Ë¤È¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¡Ê3¼¡¿³ºº¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10Ì¾¤òÁª½Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²¬ËÜË¾Íè¤µ¤ó¡Ê14ºÐ¡Ë¡¢³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¡Ê16ºÐ¡Ë¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò¤µ¤ó¡Ê13ºÐ¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¤µ¤ó¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¤µ¤ó¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤µ¤ó¡Ê17ºÐ¡Ë¤Î£¶Ì¾¤¬¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó2025¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á¡¡¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó2025¡×¼õ¾Þ¼Ô¡¡¾åÃÊº¸¤«¤é¡Ë¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡¡²¼ÃÊº¸¤«¤é¡Ëº´¡¹ÌÚËþ²»¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡¢²¬ËÜË¾Íè¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¡¢³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë
¡ü¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó2025¡×£¶Ì¾¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¢¨°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡¦¸Þ½½²»½ç
²¬ËÜË¾Íè¡¡(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á
²¬ËÜË¾Íè¡Ê¤ª¤«¤â¤È ¤ß¤¯¡Ë
2011Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø£²Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¤Ç¡¢ÆÃµ»¤Ï¤±¤ó¶Ì¤ÈÊÑ´é¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¾ÆÆù¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡£NHK¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡×¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ 2025½©¡Ù(Æü¥Æ¥ì·Ï)¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¡£
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÈÎò»Ë¤¢¤ë¡ÖSeventeen¡×¤È¤¤¤¦»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖSeventeen¡×¤äÀèÇÚ¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¬ËÜË¾Íè¤¬Seventeen¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¶¡¦Âçºå¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É
³á¸¶³ð½í¡¡(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á
³á¸¶³ð½í¡Ê¤«¤¸¤ï¤é ¤«¤ó¤Ê¡Ë
2009Ç¯£··î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¹â¹»£±Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¤ÏÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤¨¤Ó¡£¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÄ¹½÷¡£SNS¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ÏTikTok35Ëü¿Í¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬24Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¢¨10·î16Æü»þÅÀ
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¥É¥¥É¥¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç°´ê¤ÎSeventeen¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡É
ÀîÀ¥¿é»Ò¡¡(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á
ÀîÀ¥¿é»Ò¡Ê¤«¤ï¤» ¤¹¤¤¤³¡Ë
2012Ç¯£³·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø£²Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¥®¥¿ー¡¢¥Ç¥³¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥Ø¥¢¥Ô¥ó½¸¤á¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥éー¥á¥ó¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó2025¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ç¥ë·Ð¸³¤¬ËÉÙ¡£
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢²¿ÅÙ¤â·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤É¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤È¤ÎÀï¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤ÎÅØÎÏ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Seventeen¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É
º´¡¹ÌÚËþ²»¡¡(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á
º´¡¹ÌÚËþ²»¡Ê¤µ¤µ¤ ¤ß¤í¤ó¡Ë
2010Ç¯£µ·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø£³Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹Åç¸©
¼ñÌ£¤Ï²»³Ú¤ò¤¤¯¤³¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£ÆÃµ»¤Ï¥¢¥µ¥é¥È¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³Ú´ï¡Ë¤Î±éÁÕ¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï´Ú¹ñÎÁÍý¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õー¥É¡£¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD 2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅöÆü¤«¤éÅêÉ¼´ü´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ÂÅÈ¤Î¤¢¤Þ¤êÁ´¿È¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥¹Seventeen¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤È°Õ¼±¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É
¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¡¡(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á
¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¡Ê¤Ï¤é¤À ¤Ï¤Ê¤Î¡Ë
2010Ç¯£´·î£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø£³Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹Åç¸©
¼ñÌ£¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡¢ÎÁÍý¡¢¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¸ª´ØÀá¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤³¤È¡¢Âæ»ì³Ð¤¨¤¬Áá¤¤¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥È¥Þ¥È¡¢¥Áー¥º¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÈºòÇ¯¤ËÂ³¤¯£²ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Ç°´ê¤ÎSeventeen¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤«¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢SNS¤ÏËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÅê¹Æ¤·¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤è¤ê°ìÁØÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÏÊì¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÌÌ¤âÂº·É¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤äÀ³Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É
ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¡(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á
ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡Ê¤Û¤ê¤°¤Á ¤Þ¤Û¡Ë
2008Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¹â¹»£²Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¡£ÆÃÆÃµ»¤Ï¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Âîµå¡¢¥À¥ó¥¹¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏËõÃã¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Í¤àÌò¤ÇÏÃÂê¡£
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡È¥Ýー¥¸¥ó¥°¤äÉ½¾ð¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¡¢º£Ç¯¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÌÀ¤ë¤µ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥½¥íÉ½»æ¤ÎÌ´¤òÉ¬¤º³ð¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª¡É
(C) Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á¡¡¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó2025¡×¼õ¾Þ¼Ô¡¡º¸¤«¤é¡Ëº´¡¹ÌÚËþ²»¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡¢²¬ËÜË¾Íè¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë
¡ü¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ±þÊç·¿¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£»¨»ï¡¢Web¡¢SNS¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó½Ð¿È¼Ô¤«¤éÃøÌ¾¤Ê¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⚫︎½¸±Ñ¼Ò¡ÖSeventeen¡×¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£ã¡ËSeventeen2025Ç¯½©¹æ ¾åºä¼ùÎ¤É½»æÈÇ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡¡¡»£±Æ¡¿¼ÆÅÄ¥Õ¥ß¥³
1968Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¥Æ¥£ー¥ó¥º¥á¥Ç¥£¥¢¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Æ¥£ー¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦Îø°¦¡¦Çº¤ßÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤ÆÌò¤ËÎ©¤ÄÅù¿ÈÂç¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÆÉ¼Ô¡¿¥æー¥¶ー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¤¬¡¢web¡¦SNS¤ä»¨»ïÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡ÖSeventeen-Web¡×https://seventeen-web.jp/¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
TikTok: @seventeenjp_mag
Instagram: @seventeenjp_mag
X: @seventeenJP_mag
¸ø¼°YouTube¡¡@SeventeenSTchannel