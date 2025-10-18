婚活者に趣味をプラス！結婚相談NPOが「婚活者が最低限 知っておきたい洋楽の名曲リスト」を公開

特定非営利活動法人 結婚相談NPO

東京都認証 特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）は、話題づくりに悩む婚活者が多いことに目を向け「婚活者が最低限知っておきたい洋楽の名曲リスト」（有料）を作成、公開致しました。



婚活の現場では「趣味を楽しむ余裕が無いため、婚活プロフィールの趣味欄を埋めることができない」「話題が少ない為、お見合いなどコミュニケーションをとること自体が怖くなってしまっている」「洋楽が好きな方とお見合いが決まってしまったが、全く知識が無い」というご相談が少なくありません。



とくに経済的余裕が無い方には、結婚相談NPOでは「街歩き・ドラマ観賞・音楽鑑賞」の3種を普段から実践するよう推奨しており、今回のリストは音楽鑑賞の部分を補うべく編集を致しました。

経済的余裕が無い方にもお読みいただけますよう、SNSのX（旧Twitter）にて、本文に記載されております対象投稿をリポストいただくことで、無料で閲覧もできるように設定しております。



本noteは「1アーティスト1曲」を原則として、約300曲のYouTubeリンクとWikipediaリンクで構成されています。



リスト中にて音楽を聴き、好みのアーティストを見つけ、Wikipediaからさらにそのアーティストのバイオグラフィー・ディスコグラフィーへと掘り下げていく事で、最終的に婚活プロフィールに「趣味：音楽鑑賞」と自信をもって書けるように、レコード会社に勤務実績がある代表の影山が吟味して作成致しました。



音楽には不思議な力があると思います。なかなか自己肯定感が持てない方の一助および、婚活におけるストレス解消にお役立ち出来れば幸いです。



▼結婚相談NPO 公式ホームページ

https://bridal-npo.org/(https://bridal-npo.org/)

▼リスト公開ページ（note）

https://note.com/castanet_link/n/nea6f98e7c918(https://note.com/castanet_link/n/nea6f98e7c918)

■街歩きの参考情報は「婚プラ」にてご案内

結婚相談NPOでは街歩きの話題作りやデート企画の参考用に、ボランティアの皆様にご協力いただき「婚プラ」というメディアを運営しております。今回の名曲リストとあわせて、婚活にお役立ていただけます。

▼婚プラ

https://date.konkatsu.org/

※情報掲載依頼、随時受け付けております。

■結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/