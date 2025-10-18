NINZIA、立命館創始155年・ 学園創立125周年記念式典・記念イベントに出展。

株式会社NINZIA

あたらしい食のカタチをつくるテクスチャ・エンジニアリング・スタートアップ株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏（立命館大学OB））は、2025年10月18日、国立京都国際会館にて開催される立命館創始155年・ 学園創立125周年記念式典・記念イベントにブース出展します。会場内RIMIXラウンジにて、ヴィーガン対応の防災食「NINZIA BOSAI 欧風カレー」と、罪悪感なく楽しめる「ストイックすぎるプロテインクラッカー」を販売し、未来の食を提案します。

代表の寄玉をはじめ取締役2名が立命館大学の卒業生であることに加え、当社は立命館ソーシャルインパクトファンドから複数ラウンドで出資を受けており、今回の出展が実現しました。

出展概要

イベント名：立命館創始155年・ 学園創立125周年記念式典・記念イベント

出展場所：国立京都国際会館 RIMIXラウンジ

販売時間：10:00～14:00

販売商品：「NINZIA BOSAI 欧風カレー」「ストイックすぎるプロテインクラッカー」

URL:https://www.ritsumei.ac.jp/125th/

「NINZIA BOSAI 欧風カレー」

NINZIAと不二製油の最新技術により、「出汁」も「肉」も完全植物性で、日常でも食べたくなる濃厚な食べ応えを実現しました。独自技術のこんにゃくペースト「NINZIA PASTE」と大豆から、見た目も味も本物のようなゴロッとしたプラントベースのお肉が特長です。

湯煎や水を使わず、開封してそのまま食べられ、「非常時用」としてだけでなく、「日常食」として楽しめるおいしさで、無理なく自然な備蓄の循環（ローリングストック）を促します。

「ストイックすぎるプロテインクラッカー」

蒟蒻ペーストやオーツ麦、パンプキンシードを主原料とすることで、1袋（50g）でタンパク質10.1g、食物繊維7.35gという高い栄養価を実現しました。トレーニング前後や、小腹が空いた時の栄養補給に最適です。

また、当社独自のテクスチャ・エンジニアリング技術が生み出した噛み応えのあるザクザク食感も特徴です。しっかり噛むことで少量でも満足感が得られます。風味づけには香料や人工甘味料を一切使用せず、オーツ麦やパンプキンシードといった素材本来の自然な美味しさをお楽しみいただけます。

NINZIAについて

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

NINZIA PASTEについて

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

NINZIAの紹介動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=V3GAOnM3tw0 ]

Tokyo Innovation Base（TIB）における実証事業

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aM8JvP2T2aA ]

ENGLISH / 事業概要説明（大阪府）※旧社名Sydecasで紹介