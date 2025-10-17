アドネス株式会社、「スキルプラス」第2弾テレビCMを10月18日より放送開始

アドネス株式会社

生成AIイノベーションのグローバルリーダー、アドネス株式会社(本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太)は、社会人のための実践型スキル習得プログラム「スキルプラス」の第2弾テレビCMを、2025年10月18日(土)より放送開始いたします。本CMでは、マーケティングやSNS・広告運用、生成AI、セールス、デザインなど、ビジネスの最前線で求められるスキルを効率的に学べる同サービスの魅力を、日常のリアルなシーンを通じて描写。「学ぶことは本来楽しい」というメッセージを、誰もが真似できる“スキルプラスのポーズ”とともに表現しています。

■内容・見どころ

今回のCMは、「スキルプラス」が持つ“ゲーム感覚で学べる”という特長を前面に打ち出しています。ターゲットは主に20～30代の男性会社員。家でのリラックス時間や長い通勤時間など、日常のスキマ時間を活用して学習できる柔軟性を表現しました。

CM全体を通して、「学ぶこと自体は楽しいものである」というメッセージを軸に構成。自宅でのちょっとした休憩や通勤中の移動時間といった、これまで何気なく過ごしていた瞬間を“学びの時間”へと変える体験を描いています。

また、作中で登場する「スキルプラスのポーズ」は、誰でも簡単に真似でき、視覚的に“プラス＝成長・前進”を連想させるデザイン。ポーズを通じて、学ぶことへのポジティブな意識を自然に定着させることを目指しました。BGMには、学習の楽しさを感じられる明るく前向きなメロディを採用。視覚・聴覚の両面から、スキルアップを前向きに捉える空気感を演出しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jwsdyjDZ7ng ]

【CM概要】

タイトル：「学んでいるのに、ゲームみたい。」篇

放送開始日：2025年10月18日(土)

放送局：

└関東エリア（フジテレビ）

└関西エリア（MBS、KTV）

└東海エリア（CTV、CBC、THK）

放送地域：

└関東エリア（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、 群馬県）

└関西エリア（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県）

└東海エリア（愛知県、岐阜県、三重県）

その他

└TVer（上記の地域と同じ）

■スキルプラスについて

「スキルプラス」は、特許取得のAI技術「サクセスラーニング(R)」を応用した、実践型スキル習得サービスとして展開しています。多様なコースからビジネススキルを幅広く学習するための実践型スキル習得サービスとして展開しています。自分らしい働き方を実現。全1,800本以上の講義動画とAIラーニングシステムによる明確なアクションマップで、ゲーム感覚でスキルを学ぶことができます。

【公式アカウント】

サービスサイト：https://skillplus.addness.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/skillplus.official/

X(旧Twitter)：https://x.com/skill_plus_PR

YouTube：https://www.youtube.com/@skillplusTV

【会社概要】

社 名：アドネス株式会社

本社所在地：東京都新宿区四谷４丁目3-50 四谷トーセイビル5F

代 表 者：代表取締役社長・三上功太

設 立：2021年7月26日

事 業 内 容：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業

URL：https://addness.co.jp