【再販決定】『キン肉マン』×「ミャクミャク」コラボ弁当
兵庫県姫路市に本社を構えるまねき食品株式会社（代表取締役社長：竹田典高）は、
2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と、国民的人気漫画『キン肉マン』のコラボレーション商品『超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―』を、10月20日（月）より数量限定で再販いたします。
本商品は、9月の初回販売時に多くのお客様からご好評をいただき、完売店舗が続出したことを受けての再販売です。
「もう一度食べたい」「記念にキーホルダーを集めたい」といったお声にお応えし、再販を決定いたしました。万博ロスをお感じのお客様に万博の思い出をまだまだ楽しんでいただきたいです。
■商品概要
商品名：超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―
価格：1,620円（税込）
発売日：2025年10月20日（月）より順次販売
販売数量：数量限定（なくなり次第終了）
■商品特長
兵庫が誇るブランド牛「但馬牛」を贅沢に使用。柔らかく旨味の濃い牛めしをたっぷり盛り付け、世代を問わず満足いただける逸品。
劇画タッチの豪華掛紙デザインは、まさに“超人タッグ”の迫力！
限定特典「アクリルキーホルダー」付き
■販売店舗（10月20日～）
【姫路】JR姫路駅改札内中央売店／新幹線（上り・下り）売店／在来下り売店
【姫路】まねき食品本社前ドライブスルー店
【大阪】まねき阪神百貨店梅田本店／まねき高島屋大阪店／近鉄まねき阿倍野店／
【伊丹】伊丹空港内ANA搭乗口（空港専門大店）
■企画背景
創業137年を迎える「まねき食品」は、“幕の内駅弁の元祖”として伝統と挑戦を重ねながら、
地域の食文化を未来へつなぐ取り組みを続けています。
本コラボレーションは、大阪・関西万博にまねき食品は出店しており、場内だけでなく場外からも万博を盛り上げたい想いから誕生しました。
■会社概要
まねき食品株式会社
創業：明治21年（1888年）
所在地：兵庫県姫路市北条953
代表取締役社長：竹田典高
事業内容：駅弁・仕出し弁当の製造販売、外食事業、食品製造業
公式サイト：https://www.maneki-co.com