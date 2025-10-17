自社SNSスタジオを使った、特定技能人材及び技人国人材の国籍のご紹介

株式会社メイクワン

メイクワンがご提供する「国内即戦力」特定技能・技人国人材のご紹介

メイクワンでは、日本国内で活躍中の優秀な外国人材を中心に、インドネシア・ベトナム・フィリピンなど、各国出身の国内在住の人材を迅速かつ丁寧にご紹介しています。

国内在住だからこそ、採用から入社まで最短で1か月と、スムーズに対応が可能です。

各国担当スタッフが、言語・文化・サポート体制を通じて、企業様と人材をしっかりとつなぎます。

各国紹介

フィリピン

特定技能で特に多い分野: 介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野

技人国で特に多い分野: ホテルフロント、機械設計エンジニア、生産ラインの改善・品質管理・治具設計、システムエンジニア（SE）、通訳

ベトナム

特定技能で特に多い分野: 工業製品製造業分野、外食業分野

技人国で特に多い分野: 整備士、自動車設計エンジニア、NCプログラム作成、品質管理システムの設計・運用（ISO等）、通訳

インドネシア

特定技能で特に多い分野: 自動車運送業分野、農業分野、ビルクリーニング分野、建設分野、外食業分野

技人国で特に多い分野: 機械設計エンジニア、生産設備設計技術者、通訳

最新情報：2号試験不合格後の延長について

2号試験不合格後要件を満たせば、1年の延長が可能に！

さらに、メイクワンでは2号試験に向けたサポート支援を強化しました！

試験対策をしっかりとサポートし、資格取得に向けて万全の体制で支援いたします。

国内在住の優秀な外国人材を求める企業様には、メイクワンが最適な人材を紹介し、企業の即戦力となる人材をサポートします。

言語・文化の壁を越えて、国内の即戦力を企業様にご提供し、貴社のグローバル化を全力でサポートいたします。

