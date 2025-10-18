【オフラインでも使える生成AI】機密情報を守りながら業務効率化！
オフラインで使える安全AI
クラウドファンディングプロジェクト始動！！
合同会社ローカルAIラボのクラウドファンディングプロジェクトが始動しました！
https://camp-fire.jp/projects/896411/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
ネットに繋がらない環境でも、安全にAIを使える未来へ
生成AI（ChatGPTやGeminiなど）の業務活用が広がる一方で、医療・法務・金融・教育現場など「機密情報を扱うためインターネットに接続できない環境」では、AIを利用できないという課題が存在します。
この課題を解決するために、オフラインで安全に利用できるローカルLLM（大規模言語モデル）＋文書RAGシステムを搭載したデスクトップアプリの開発プロジェクトが始動しました。
本プロジェクトは、「AIは危ないから使えない」から「AIを安全に使える環境がある」へという社会の変化を目指します。
■ プロジェクトの概要
本プロジェクトでは、インターネット接続がない環境でも動作する生成AIを開発。
ユーザーの端末上で完結する**「オフライン文書RAG（Retrieval-Augmented Generation）」**システムを搭載し、
PDF・Word・テキストなどの文書データを安全に扱いながら、AIが要約・検索・回答を行える仕組みを提供します。
これにより、社内や学校などの閉域環境でも、安心して生成AIを業務活用できるようになります。
想定される利用顧客
■ 想定される活用シーン
👨⚕️ 医療現場
診療記録や症例データを安全に要約・検索し、業務効率を向上。
⚖️ 法務・弁護士事務所
契約書・判例などの機密文書を守りながら、AIが迅速に内容整理。
💼 金融機関
社内規定や報告書の分析・要約をAIがサポート。
👩🏫 教育現場
成績表や教材データをAIが理解し、教材作成や分析を支援。
👨 システム管理者・情報部門
クラウドにデータを送らないため、情報漏えいリスクを最小化
■ 技術的な挑戦と意義
オフライン環境でのLLM運用は、
高精度な日本語処理（表記揺れ対応）
ハルシネーション（誤情報）の抑制
GPU/VRAMの負荷軽減
といった課題を伴います。
本プロジェクトでは、これまでの研究・実務経験をもとに、軽量かつ高精度な日本語対応LLMの最適化と、制御ロジックによる安全設計を両立し、国内最先端の「オフライン文書RAG」環境を実現します。
■ 社会へのインパクト
このシステムが普及することで、
機密情報を扱う組織でもAIを安全に導入できる
各分野での業務効率化・知識共有・教育支援が進む
日本社会全体の生産性が向上する
といった社会的効果が期待されます。
■ 一言でまとめると
「オフラインでも使える、安全な生成AIで、“使えなかった人”にAIの力を届けるプロジェクト」
■ 今後の展開
本プロジェクトは現在、クラウドファンディングを通じて開発支援を募集中です。
完成後は、企業・医療機関・教育機関などへの導入を目指し、セキュリティを最優先したAI活用環境を全国に広げていきます。
クラウドファンディングページ
