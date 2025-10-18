RBC琉球放送が生中継！ 「ステップゴルフファミリー沖縄」を公開

ステップゴルフ株式会社

世界最大級のインドアゴルフスクール、ステップゴルフが、沖縄に新業態ステップゴルフファミリー沖縄（沖縄県島尻郡与那原町東浜68丁目1-2）をリリース。さっそくRBC琉球放送が人気番組「Aランチ」内で生中継に訪れるなど、早くも地元・沖縄を中心に注目が集まっています。

ステップゴルフファミリー沖縄は、沖縄出身の総合芸術家・アリカワコウヘイがトータルプロデュースを手掛け、親子3世代で楽しめるゴルフ施設をコンセプトに、世界に類を見ない、唯一無二のインドアゴルフ施設となっています。

子どもたちが裸足で遊び回れるよう毛足の長い特別な人工芝を敷き詰め、スナッグゴルフを楽しめる「ボビーズガーデン（写真上）」や、家族で会話を楽しみながらリラックスできる「アンブレラテラス（写真下）」といった、1910年代のアメリカ・ジョージア州アトランタをイメージした街並みが再現されています。

もちろんインドアゴルフスクールとしての機能も充実しています。4つの打席にはすべて高性能なゴルフシミュレーターを設置（写真下）。店舗にはステップゴルフ認定コーチが在籍し、スコアアップを力強くサポートします。

本施設のリリースにあたり、ステップゴルフ株式会社代表取締役・榎本考修は以下のようにコメントしています。

「ステップゴルフのコンセプトである『親子3世代で楽しめるゴルフ』を体現する施設、ステップゴルフファミリー１号店を沖縄でリリースできたことを心から嬉しく思います。ステップゴルフ公式アンバサダーのザンダー・シャウフェレ選手の奥様は、沖縄県生まれと聞いています。今年の8月に待望の第一子が誕生したシャウフェレ・ファミリーが、いつの日かステップゴルフファミリーに遊びに来てくれる、そんな日も夢見ています。ぜひ、みなさんもファミリーで遊びに来てください！」

総合芸術家・アリカワコウヘイ（写真左）と榎本考修（写真右）

お父さん、お母さんだけが一人でゴルフをするのではなく、ファミリーで訪れ、楽しい時間を共有できる。そんな「ステップゴルフファミリー沖縄」は、12月グランドオープン予定。どうぞご期待ください。

■ステップゴルフ株式会社とは

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、136店舗、708打席のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数（98,483名 2025年10月時点） とインドアゴルフスクールでは世界最大級の規模を誇っています。

今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-beingとしての役割へも活動の場を広げていきます。

【会社概要】

会社名：ステップゴルフ株式会社

代表者：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9-17

設立：2012年11月9日

企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/

【報道関係者の問い合わせ先】

ステップゴルフ 広報事務局 担当：毛利

TEL: 03-5244-5539 FAX:03-5244-5547 Email：cc@stepgolf.co.jp