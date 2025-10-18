母性と幸運を願う、エレガントな天然石のお守り「Floral Amulet」ブレスレット＆チャーム、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、花型のマザーオブパールと淡水パールを上品に組み上げたブレスレット＆チャーム「フローラルアミュレット」を発売開始いたしました。

大いなる母性を象徴する真珠の母貝・マザーオブパールと、美と幸運のお守り・淡水パールを使用し、ワントーンで優美に仕立てたアクセサリーは、包み込まれるような優しさが魅力。

「パワーストーン」という概念から解き放たれたエレガントなデザインは、おしゃれに身に着けながら願いを託したい方、心身に癒しを必要とする時期の方にも、優しく寄り添ってくれるでしょう。

・ブレスレット販売価格

- S・M：12,000円（税込 13,200円）- L：12,500円（税込 13,750円）- LL：13,000円（税込 14,300円）

花の守護に輝きを添えるのは、上質なスターカットのルチルクォーツと淡水パール。

ルチルクォーツは、金運・仕事運・直感力を高める石として、古くから愛されてきました。

まるで光の糸を宿したような輝きは、目標へ向かう意志を強め、持つ人に希望と活力をもたらします。

淡水パールは清らかさや品格、女性らしい魅力を引き出すといわれ、心に穏やかな自信を育ててくれます。

キラキラと輝くボタンカットの水晶とともに、運を動かす力と愛される魅力を、お手元から届けてくれるでしょう。

・チャーム＆ストラップ販売価格

- 4,500円（税込 4,950円）、文字入り 6,500円（税込 7,150円）※英数字6文字まで

チャームには、淡く美しいピンクのローズクォーツをセレクト。

ふっくらと厚みのある上質な石には、英数字を6文字まで刻印することも可能です。

お名前やイニシャル、お好きな言葉や数字などを、愛の守護石ローズクォーツに刻んだチャームは、特別なお守りとなるでしょう。

・優しさと愛が溢れる、マザーオブパールの花

花型に丁寧にカットされたマザーオブパールは、見た目の可憐さはもちろん、持つ人に愛と癒し、守護を授けてくれる頼もしい存在。

「真珠の母貝」の名の通り、母性・慈愛・家庭運・願望成就などをサポートしてくれると言われています。

花型に加工することで、「開花」「成長」「幸運が咲く」というポジティブな意味が加わり、身につける人の心をほぐしながら、毎日にそっと彩りと幸せを届けてくれるでしょう。

・Malulaniと刻印、神のご加護を

キラリと光るオリジナルチャームには、ハワイ語で「神に護られた」との意味を持つ「Malulani」と刻印。

ハート、スター、シェル、ホヌ、クロス、オーバルのハッピーモチーフからお選びください。

華やかさと清楚さを併せ持ち、持つ人に愛と癒しを授ける「フローラルアミュレット」ブレスレット＆チャーム。

おしゃれに身に着けながら、幸運を咲かせるお守りにいかがでしょうか？

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3116540(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3116540)

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶Floral Amulet パワーストーン 天然石 マザーオブパール ルチルクォーツ 淡水パール 水晶 ローズクォーツ

https://malulani.info/column/news/43182.html

▶6月誕生石 マザーオブパール パワーストーン 天然石：由来 効果 相性 魔除けとお守りの力について！！

https://malulani.info/column/birthstone/29673.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。