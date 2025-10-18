母性と幸運を願う、エレガントな天然石のお守り「Floral Amulet」ブレスレット＆チャーム、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」より新登場！

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、花型のマザーオブパールと淡水パールを上品に組み上げたブレスレット＆チャーム「フローラルアミュレット」を発売開始いたしました。


大いなる母性を象徴する真珠の母貝・マザーオブパールと、美と幸運のお守り・淡水パールを使用し、ワントーンで優美に仕立てたアクセサリーは、包み込まれるような優しさが魅力。


「パワーストーン」という概念から解き放たれたエレガントなデザインは、おしゃれに身に着けながら願いを託したい方、心身に癒しを必要とする時期の方にも、優しく寄り添ってくれるでしょう。





・ブレスレット販売価格


- S・M：12,000円（税込 13,200円）
- L：12,500円（税込 13,750円）
- LL：13,000円（税込 14,300円）

花の守護に輝きを添えるのは、上質なスターカットのルチルクォーツと淡水パール。


ルチルクォーツは、金運・仕事運・直感力を高める石として、古くから愛されてきました。


まるで光の糸を宿したような輝きは、目標へ向かう意志を強め、持つ人に希望と活力をもたらします。


淡水パールは清らかさや品格、女性らしい魅力を引き出すといわれ、心に穏やかな自信を育ててくれます。


キラキラと輝くボタンカットの水晶とともに、運を動かす力と愛される魅力を、お手元から届けてくれるでしょう。




・チャーム＆ストラップ販売価格


- 4,500円（税込 4,950円）、文字入り　6,500円（税込 7,150円）※英数字6文字まで




チャームには、淡く美しいピンクのローズクォーツをセレクト。


ふっくらと厚みのある上質な石には、英数字を6文字まで刻印することも可能です。


お名前やイニシャル、お好きな言葉や数字などを、愛の守護石ローズクォーツに刻んだチャームは、特別なお守りとなるでしょう。




・優しさと愛が溢れる、マザーオブパールの花





花型に丁寧にカットされたマザーオブパールは、見た目の可憐さはもちろん、持つ人に愛と癒し、守護を授けてくれる頼もしい存在。


「真珠の母貝」の名の通り、母性・慈愛・家庭運・願望成就などをサポートしてくれると言われています。


花型に加工することで、「開花」「成長」「幸運が咲く」というポジティブな意味が加わり、身につける人の心をほぐしながら、毎日にそっと彩りと幸せを届けてくれるでしょう。



・Malulaniと刻印、神のご加護を






キラリと光るオリジナルチャームには、ハワイ語で「神に護られた」との意味を持つ「Malulani」と刻印。


ハート、スター、シェル、ホヌ、クロス、オーバルのハッピーモチーフからお選びください。


華やかさと清楚さを併せ持ち、持つ人に愛と癒しを授ける「フローラルアミュレット」ブレスレット＆チャーム。


おしゃれに身に着けながら、幸運を咲かせるお守りにいかがでしょうか？



◆ご購入はこちらから


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3116540(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3116540)




◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




