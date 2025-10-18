郷ひろみの70歳イヤーを彩る最新コンサートを2カ月連続・全3公演、U-NEXTにて独占ライブ配信決定！さらに過去ライブ映像の独占配信スタート

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、11月から12月にかけて郷ひろみの「Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”」と「Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”」2公演の模様を独占ライブ配信いたします。

1972年にデビューし、昭和アイドルブームの火付け役として全盛期を築いた郷ひろみ。「よろしく哀愁」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER ’99」など、数々のヒット曲をリリースし、昭和、平成、令和と三つの時代で常に第一線を駆け抜けながら、唯一無二のエンターテインメント性を貫いてきました。

70歳の誕生日当日となる本日10月18日（土）と翌19日（日）には、これまでの代表曲やファンが選んだ人気曲を、70歳にちなんで2日間で70曲披露する日本武道館2DAYSコンサート「Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”」を開催することで話題となっています。

この度U-NEXTでは、本公演の2日間の模様を12月30日（火）と12月31日（水）に渡り独占ライブ配信することが決定いたしました。さらに、これに先駆け、今年5月の埼玉公演を皮切りにスタートし、全36公演にも及んだ全国ツアー「Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”」の千葉・市川市文化会館公演の模様を11月14日（金）に独占ライブ配信いたします。半世紀以上活躍を続け、さらに進化していくスター・郷ひろみの最新ライブを、ぜひ2カ月連続でU-NEXTでお楽しみください。

また、本日より2024年に開催された全国ツアー「Hiromi Go Concert Tour 2024 Initial G」と2022年に開催されたデビュー50周年記念コンサート「Hiromi Go 50th Anniversary “Special Version” ~50 times 50~ in 2022」、そして「逢いたくてしかたない」「言えないよ」のMVを見放題配信いたします。ぜひあわせてご視聴ください。

Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010944

ライブ配信：11月14日（金）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～11月28日（金）23:59まで

視聴料：4,000円（税込）

販売期間：～11月28日（金） 21:00まで

配信公演：9月15日 千葉・市川市文化会館 大ホール 公演

Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”

DAY1

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010945

ライブ配信：12月30日（火）15:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～2026年1月13日（火）23:59まで

視聴料：4,000円（税込）

販売期間：～2026年1月13日（火）21:00まで

配信公演：10月18日 東京・日本武道館 公演

DAY2

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010946

ライブ配信：12月31日（水）15:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～2026年1月14日（水）23:59まで

視聴料：4,000円（税込）

販売期間：～2026年1月14日（水） 21:00まで

配信公演：10月19日 東京・日本武道館 公演

DAY1＆DAY2通しチケット

視聴料：7,000円（税込）

販売期間：～2026年1月13日（火）21:00まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【郷ひろみ 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012519

