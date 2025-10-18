続かない人のためのジムReTry（リトライ）が大阪福島にオープン

完全予約制ジム『ReTry（リトライ）』、大阪・福島にグランドオープン

株式会社yorokonde『ReTry（リトライ）』のオールインワンスミス

株式会社yorokonde（本社：大阪府大阪市北区）は、完全予約制パーソナルジム・レンタルジム『ReTry（リトライ）』を2025年9月19日（金）に大阪・福島エリアにオープンしました。JR東西線 新福島駅 2番出口すぐ、JR大阪環状線 福島駅から徒歩5分、阪神線 福島駅から徒歩2分というアクセスしやすい好立地で、利用者の利便性を最優先に考え、「続かない人」が少しでも継続できる工夫をしています。

『ReTry』は、「思い立ったら、何度でもやり直せ、何度でも自分を変えられる」をコンセプトに掲げ、トレーニングが続かなかった人や、運動に苦手意識を持つ人、これまで何事もなかなか継続できず失敗を繰り返してきた人が再び挑戦できる「リトライする場」として誕生しました。

日頃の長時間のデスクワークや在宅ワークの影響で、姿勢悪化、腰痛、ストレートネック、肩こりなどの慢性的な何らかの健康上の悩みを抱える人が増えています。そうした中でReTryは、単に体を鍛えるだけでなく、「自分を再構築する」ことを目的としたトレーニングを提供します。

名前の由来である「ReTry＝再挑戦」には、「できなかった昨日から、変わりたい今日へ」「誰でも、何度でも、自分を変える挑戦ができる場所を」という思いが込められています。『ReTry』では、初心者でも無理なく続けられるプログラムや、個々の体力や目的に合わせたパーソナルトレーニングを提供しています。姿勢改善・体力向上・ボディメイクなど、ライフスタイルに合わせたオーダーメイドのサポートを行います。

「自分に挑戦し続ける人を世の中に増やす」ReTryはその理念のもと、トレーニングを通して人生の再スタートを応援します。

月額制に縛られない、都度払い制だからこそ通いやすいジム

『ReTry』の特徴の一つが、都度払い制を採用している点です。月額制のジムでは「何をすればいいかわからない」「重い重量が扱えず、周囲の目が気になる」といった不安から、会費に見合う回数でジム通いが続かないという悩みが少なくありません。

こうした課題を解消し、誰もが無理なく続けられる環境を整えるために、『ReTry』は、必要なときに、必要な分だけ通える仕組みで、初心者でも安心してトレーニングを始められます。経験豊富なスタッフが常駐しており、マシンの使い方やストレッチなどをサポートします。お客様が自分でトレーニングできるようになるまで一緒に取り組みます。

その上で、適切なフォームやストレッチ方法をさらに深く身につけたい方、食事管理等のトレーニング面以外のサポートを求められる方に向けて、これまで数々の実績を作ってきたプロのトレーナーによるパーソナルトレーニングのサービスもご用意しております。

自分好みに空間をカスタマイズできる没入型のプライベートジム

『ReTry（リトライ）』のジムエリアの様子

ジムの内装や設備には細部までこだわりました。壁紙はグレー、家具や棚は白、トレーニングエリアは黒で統一されていて、落ち着いた高級感があります。

来店したお客様がリラックスして集中でき、利用したくなる空間づくりを大切にしています。また、カーテンによってトレーニングエリアを完全に仕切ることができるため、スタッフにトレーニングシーンを見られたくないお客様にとってのプライベートジムとしての役割も果たしています。

マシン以外の設備についても充実させています。お客様一人ひとりのその日の気分やトレーニング内容に合わせ、ジム内の雰囲気を変える仕掛けが施されています。

具体的には、以下の3つの設備を採用しました。

・照明の色を自在に変えられるライティングシステム

・好みの映像や動画を楽しめる大型ディスプレイ

・BOSE製スピーカーによる立体音響

このように、視覚、聴覚、感情に働きかけることで、利用者のトレーニングへの没入感とモチベーションを高める空間作りを行っています。

理想の体づくりをサポートする美容健康アイテムを展開

『ReTry』では、トレーニングだけでなく、体の内側と外側の両面から理想の体づくりと運動習慣をサポートします。店内には、厳選された健康・美容アイテムを取り揃え、トレーニングや食事と組み合わせることで、よりトレーニング効果を体感したり、運動が楽しみになったりと、継続につながりやすいしくみを提供しています。

具体的には、栄養バランスやインナーケアをサポートするサプリメント、肌馴染みが良いオーガニックのボディケアやスキンケアアイテム、ダイエット中の空腹時でも罪悪感なく楽しめるゼリーや干し芋などを販売しています。

また、姿勢維持のサポートや足ツボを刺激するアイテムなど、日常生活でも健康を意識できる商品を取り揃えています。

いずれも「無理せず続けられる」「自分を大切にできる」ことをテーマに選定しており、歯磨きや読書中など、ながら作業で習慣化することを目指しています。

月1回のランニングイベントで、仲間とReTryできる

『ReTry』では、月例のランニングイベントを実施しております。

本イベントは、ウォーキングに近いペースで走ることを特徴としており、参加者が日常生活に無理なく運動習慣を取り入れることを目的としています。

また、『ReTry』では本イベントを通じて形成される運動コミュニティも大切にしています。

コミュニティ形成においては「継続性」を重視し、ランニングのスピードや距離等の過度な負荷よりも、一人ひとりが毎月継続できる状態を作り出すことに注力しています。

また、イベントを通じて参加者間の交流を促進し、個人では継続が困難でも、同じように運動を習慣化したい集団に所属すること、仲間がいることで、挑戦を継続できる環境づくりを目指している点が『ReTry』の大きな特徴です。

代表・石黒英一（いしくろえいいち） コメント

『ReTry』は、体を鍛える場所であると同時に、「自分を信じ直す場所」です。

トレーニングは、結果が出るまで時間がかかるものです。モチベーションが続かない日もあるし、思うように変われない時期もあります。けれど、それでも「もう一度やってみよう」と思える瞬間があれば、人は必ず前に進める。

『ReTry』は、そんな「再挑戦のきっかけ」を届けるために生まれました。

誰かと一緒なら、もう一度立ち上がれる。自分を信じる力を取り戻せる。僕たちはその背中をそっと押す存在でありたいと思っています。

私自身、これまで何度も挑戦しては失敗を繰り返してきました。

思うようにいかないとき、自信を失うこともありました。けれど、そこから立ち上がるたびに感じたのは、「人はいつからでも変われる」ということです。

体を整えることは、心を整えること。行動が変われば、人生の見え方も変わります。

『ReTry』は、「できなかった昨日」を責める場所ではなく、「今日からもう一度やってみよう」と踏み出す人を応援する場所です。

失敗しても、やり直せる。何度でも挑戦できる。その文化を、このジムから広げていきたいと思っています。

■店舗情報

店舗名：ReTry（リトライ） パーソナルジム&レンタルジム

所在地：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島2丁目8-16 コトブキビル3階

営業日：月-金 (土日祝不定休)

営業時間：8:00～22:00 ※火曜日のみ20:00まで営業

サービス内容：パーソナルジム／レンタルジム／イベント運営／パーソナルトレーニング

HP：https://retry-gym.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/retry.personalgym/

■ 会社概要

会社名：株式会社yorokonde

所在地：大阪府大阪市北区大淀南2-2-43

代表取締役：石黒英一（いしくろ えいいち）

事業内容：パーソナルジム・レンタルジム運営／健康・美容サポート事業／イベント企画運営／プログラミングスクール運営支援／キャリア支援／フリーランス支援