2025年9月最新データ公開！「SEO順位別クリック率」から読み解く検索上位の集客効果（SEO会社ランクエスト調べ）

多くの企業やメディアが、SEO対策によって検索結果での上位表示を目指し、潜在顧客との接点を広げたり、ブランドの信頼性を高めたりする取り組みを続けています。検索結果の上位に表示されることは、ユーザーの目に留まる機会を増やすだけでなく、ビジネスの競争力を左右する要素のひとつになりつつあります。

しかし実際には、「順位の違いがどの程度クリック数やアクセス数に影響するのか」について、明確なデータを把握している企業はまだ多くありません。だからこそ、検索順位とクリック率の関係を定量的に捉えることは、SEO対策を効果的に進めるうえで欠かせない視点といえます。

そこで今回、SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は自社メディア（注）における2025年9月の最新データを分析。検索順位ごとに「クリック数」「表示回数」「クリック率（CTR＝クリック数÷表示回数）」を比較し、検索順位がユーザー行動や集客にどのような影響を与えるのかを検証します。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 今回のデータでは、1位のクリック率が32.4%と、他の順位を大きく上回る結果となりました。2位（12.8%）との差はおよそ2.5倍あり、検索結果のトップがクリックを集める上で非常に有利であることが分かります。- 多くのユーザーが検索結果の最上位を“まず確認すべき情報”として選んでおり、上位表示がユーザー行動に直結する重要な要素であることがデータから明らかになりました。こうした行動傾向は、検索順位の1位が単なる表示位置ではなく、信頼や注目の象徴として機能していることを示しています。- 2位から5位にかけて、クリック率は12.8%から1.0%へと急激に低下しています。特に3位（5.4%）から4位（2.4%）にかけては半減しており、多くのユーザーが検索結果の上位3件までを主な選択肢としていることがうかがえます。- 検索時の心理として、「上位にある情報のほうが信頼できる」という先入観が働くため、順位が少し下がるだけでもクリックされる確率が大きく減少します。こうした結果から、上位3位以内を確保することがクリック数を左右する分岐点となっていることが分かります。- 6位以下になるとクリック率は1%を下回り、10位では0.3%に留まります。特に8～10位では0.2～0.3%と非常に低く、検索結果の下部に表示されるページはほとんどクリックされない状況です。- 多くのユーザーは上位の情報だけで目的を達成しようとする傾向があり、下位の結果まで確認するケースは少数派です。- つまり、下位表示では見られる機会そのものが減少し、クリックを獲得するチャンスがほぼ失われていると言えます。- 今回の分析結果からは、検索順位がクリック率に大きく影響していることが改めて確認されました。上位に表示されるほどクリック率は高く、特に1位は他の順位を大きく引き離しています。- ユーザーは検索結果の上位を「信頼できる情報」として選びやすく、順位が1つ違うだけでも、得られるアクセス数や注目度に明確な差が生まれます。つまり、検索順位の差はそのまま企業やサービスの“競争力の差”として表れると言っても過言ではありません。- 上位表示を実現することは、単にクリック数を増やすだけでなく、自社サイトがユーザーの第一選択肢となり、ビジネスチャンスを獲得するための持続的な基盤を築くことを意味します。- 検索結果の中で「見つけてもらえる」「選ばれる」という状態をつくることが、これからのSEO対策における最も重要な戦略です。こうした取り組みは短期的な成果だけでなく、中長期的なブランド認知や顧客ロイヤルティの向上にもつながる点で大きな価値があります。- 企業にとってSEO対策は、集客手段のひとつではなく、自社の信頼性と存在価値を市場に示すための競争戦略といえます。検索順位を上げることは、そのまま新しい顧客との接点を生み、ブランドの成長を支える行動につながります。継続的なデータ分析と改善を重ねながら、検索結果で“選ばれるポジション”を確立していくことが、今後のビジネスにおける大きな差を生み出すでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査期間：2025年9月1日～2025年9月30日

調査機関：株式会社eclore

調査対象：ランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ ）

有効回答数（サンプル数）：887キーワード

対象キーワードは、2025年9月中にランクエストサイトで検索結果1位から10位に掲載されたものに限定し、各順位ごとのクリック率を分析しました。

調査方法：

- Googleサーチコンソールのデータを使用し、対象キーワードの検索順位別クリック率（CTR）を算出しました。- クリック率（CTR）は、クリック数を表示回数で割り、その結果に100を掛けてパーセンテージとして表しています。

