【10/19 OPEN】新潟大学中央図書館にカフェ「CAFE & DELI」が新規オープン

写真拡大 (全12枚)

株式会社ラクウェブ

　新潟大学構内で学生と企業のプラットフォーム「NOT THE UNIVERSITY（ノットザユニバーシティ）」を展開する新潟大学発ベンチャーの株式会社ラクウェブ（本社所在地：新潟県新潟市西区、代表取締役：熊澤隼斗）は、新潟大学附属図書館に新たな学内カフェ「CAFE & DELI | NOT THE UNIVERSITY 」（以下CAFE & DELI）をグランドオープンすることをお知らせします。



CAFE & DELIグランドオープン

https://nottheuniversity.com/service/cafedeli/


背景

　NOT THE UNIVERSITYでは、新潟大学のOB/OG/インターン生が主力となり、「大学に在って、大学には無い価値を」追求したプラットフォームをこれまでに新潟大学構内で複数展開してきました。




CAFEROOM：学生と企業のサードプレイス（約2100名の学生会員）


RESIDENCE：学生起業のシェアスペース　（起業実績累計17社）


EVENT：　　 学生と企業の交流イベント（企業90社以上、学生の申込数600名以上）



私たちは近年の食費の高騰により、学生たちが食費を切り詰め、食生活が乱れているのではないかと考え、現役の新潟大学生へ調査を行いました（2025年8月当社調べ）。その結果、大学生が健康的な食事が取れていない現状や健康的な食事が必要とされていること、食費（野菜）高騰の課題があることが分かりました。近年、食の乱れによる健康被害は、生活習慣病や心筋梗塞、脳卒中など重篤な病気につながることがわかっております。




そこで、日本の未来を支える新潟大学の学生に、気軽にバランスの良い食事を楽しめるカフェ「CAFE & DELI」を新潟大学中央図書館と協議を重ね、この度新規オープンを実現する運びとなりました。


「CAFE & DELI」とは

　CAFE&DELIは栄養バランスのとれた食事を楽しめるカフェで、大学生活に彩りをプラスオンします。


　まずは食事。野菜を中心に、バランスよく、お手頃に、すばやく。管理栄養士監修のプレート・サンドイッチ・スムージーなどと厳選したドリンクを取りそろえ、テイクアウトでも気軽に楽しめます。 次に空間。光・音・インテリアを丁寧にデザインし、レポートや作業に集中したい時でも、友だちとの会話を楽しみたい時でも、用途に合わせて選べる席をご用意しています。そして感動。スタッフの笑顔とささやかな気遣い、想像を一歩こえるおもてなしで、心が動く瞬間をつくります。皆様のご来店を心よりお待ちしております。



10/14プレオープン

提供メニュー（一部）


　CAFE & DELIでは、授業の合間でも短時間で“栄養バランスのとれた食事を楽しめるよう、管理栄養士監修のプレート／サンドイッチ／スムージーを中心にラインアップしました。野菜を取り入れやすい構成と、学内で使いやすい価格帯をめざし、テイクアウトでも気軽に楽しめます。



やさしく煮込んだ若鶏とホワイトソースのたっぷり野菜彩りプレート

＜プレートメニュー＞


・やさしく煮込んだ若鶏とホワイトソースのたっぷり野菜彩りプレート


・もりもり野菜の若鶏＆エッグホットサンドとたっぷり野菜彩りプレート



＜テイクアウト＞


・こだわりのポテサラ彩り野菜サンド


・てりやきポテト彩り野菜サンド


・ローストチキンとたまごの彩り野菜サンド



＜スムージー＞


・パープルベジ & ブルーベリーアイリラックススムージー



＜デザート＞


・腸にカルシウムをプラスオン！ブルーベリーバランスヨーグルト


・美肌にビタミンCをプラスオン！ストロベリーバランスヨーグルト



もりもり野菜の若鶏＆エッグホットサンドとたっぷり野菜彩りプレート

こだわりのポテサラ彩り野菜サンド


てりやきポテト彩り野菜サンド

ローストチキンとたまごの彩り野菜サンド


パープルベジ & ブルーベリーアイリラックススムージー

腸にカルシウムをプラスオン！ブルーベリーバランスヨーグルト

美肌にビタミンCをプラスオン！ストロベリーバランスヨーグルト

スポンサーシップのご案内


　CAFE & DELIは、NOT THE UNIVERSITYのプラットフォームの一部として展開しており、法人スポンサー様を募集します。スポンサー様は、店内のサイネージ内の広告利用や、スポンサーイベントを実施できます。新潟大学の学生を応援したいという企業様からのあたたかいご支援お待ちしております。


オープン記念（初週限定）


・公式Instagramフォローでドリンク半額


・クーポン付きチラシ配布


※詳細は公式Instagram(https://www.instagram.com/cafe_deli_ntu/)にて順次発信予定です。


店舗概要


- 店舗名：CAFE & DELI
- 場所：新潟大学 中央図書館 1階（新潟県新潟市西区）
- オープン日：2025年10月19日（日）
- 営業時間：10:00～18:00（ランチ 11:30～14:00）
- Web：NOT THE UNIVERSITY「CAFE & DELI」紹介ページhttps://nottheuniversity.com/service/cafedeli/
- Instagram
https://www.instagram.com/cafe_deli_ntu/

会社概要


- 社名：株式会社ラクウェブ（新潟大学発ベンチャー認定企業）
- 所在地：新潟県新潟市西区五十嵐8050番地 新潟大学 NOT THE UNIVERSITY
- 代表者：代表取締役　熊澤 隼斗
- 事業内容：Web・システム開発、カフェ運営、学生・企業連携事業
- HP：https://rakuweb.jp

本件に関する報道お問い合わせ先


画像素材・取材申込・スポンサーシップのご相談は、上記HPからお問い合わせください。