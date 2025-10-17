「第46回兵庫県民農林漁業祭」に兵庫県と共同でペットボトルキャップのリサイクルについてのブースを出展

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、2025年10月18日（土）19日（日）に開催される「第46回兵庫県民農林漁業祭」にて、兵庫県と共同でペットボトルキャップのリサイクルについてのブースを出展します。

■イベント概要

- 日時：2025年10月18日（土）19日（日）9：30 ～ 15：00- 場所：県立明石公園千畳芝- 詳細：兵庫県HP：兵庫県／兵庫県民農林漁業祭(https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk06/hyogo-agri.html)

兵庫県民農林漁業祭とは、県産農林水産物とその加工品の販売・試食、各種展示等を通じて、来場者にひょうごの「食」と「農」を堪能いただくため、毎年10月に開催しているイベントです。

当社ブースでは、ペットボトルキャップで回せるカプセルトイ「循環ガチャ」を使用したワークショップを行います。このワークショップでは、ペットボトルキャップが再びリサイクルされ価値あるものに生まれ変わることを体験できます。

また、ペットボトルキャップの水平リサイクルの事例とアップサイクル製品の展示を実施する予定です。

■RIN～Recycle Innovation in the New Normal～

RINは、びんtoびん構想に端を発し、使い終わったペットボトルキャップを再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせることを中心とした、プラスチックリサイクルプロジェクトです。

単なるリサイクルにとどまらず、製品設計から回収・再生・再利用に至るまでを一連の流れとしてデザインし、世の中に新たな価値を生み出します。RINは、この取組に賛同し、ともに価値を創出する新たなパートナーを募集しています。

RIN HP：https://rindesign.org/

■循環ガチャについて

硬貨やコインの代わりにペットボトルキャップを使用し、景品としてペットボトルキャップをアップサイクルしたグッズを手に入れることができるカプセルトイです。

2024年9月2日よりおおさかATCグリーンエコプラザの当社ブースに、「循環ガチャ Model-L」を日本で初めて常設設置しております。

関連リリース：【REBORN CAP PROJECT】ペットボトルキャップのリサイクルを楽しく体験する「循環ガチャ Model-L」を日本で初めて常設設置(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/09/20240906_CMS0375-2.pdf)

■本件に関するお問い合わせ先

日本山村硝子株式会社 プラスチックカンパニー アースケア推進グループ

TEL : 06-4300-6300

E-mail：earthcare@yamamura.co.jp

または Web サイト内お問い合わせフォーム（https://www.yamamura.co.jp/inquiry/）