ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 10月18日開催 木下マイスター東京 vs 岡山リベッツ　試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 10月18日開催 木下マイスター東京 vs 岡山リベッツ の試合は、２-３で岡山リベッツが勝利しました。