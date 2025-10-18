「藤井竜王、どうやって伝えたらいいですかね。」ーーー笑いに包まれた子ども取材。佐々木八段とのやりとり【竜王戦取材】

福井県あわら市

竜王戦第2局から一夜明け、18日午前9時ごろ。

藤井聡太竜王と、佐々木勇気八段が、あわら温泉湯のまち広場で、地元の子どもたちの取材を受けました。

互いの印象についてー

藤井竜王「佐々木八段は、刺激を受ける存在です。明るくて、良い影響を受けてます。」

佐々木八段「最善に1番近いのが藤井竜王と言われていて、それにどれくらい寄せていけるかが勉強になっています。それから、定跡(じょうせき)って言葉があって…。えっと、定跡って、どうやって伝えたらいいですかね。」

と、佐々木八段から藤井竜王に問いかけ、笑いが起こる場面もありました。

将棋を好きな子どもたちにむけてー

藤井竜王「自分自身の自由な発想を大事にして、将棋のおもしろさを感じてほしいなと思います。」

佐々木八段「棋士を目指してほしいけど、難しいよね。簡単じゃないから…。今の子ども達がプロになってくると将棋の進歩になると思うので、やっぱり棋士目指してほしいです！」

子どもたちからの真っ直ぐな質問に、お二人がわかりやすく真摯に向き合う姿がみれました。

