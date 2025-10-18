関西学院大学 石淵ゼミ × マンドリルカレー 学生と専門店がつくる“スパイス弁当”誕生！～H号館店舗では限定バターチキンも提供～

株式会社Mandrillus

神戸発のカレー専門店「マンドリルカレー」は、関西学院大学 商学部 石淵ゼミと共同で産学連携プロジェクトを実施しました。学生の自由な発想とカレー専門店のスパイス技術を掛け合わせ、「カレー好きによるカレー好きのためのカレーのり弁」 を開発。学内イベントや販売会で500円（税込）にて提供します。さらに、H号館「鉄鍋キッチン by マンドリルカレー」では、「秋野菜のFASHION SHOW バターチキンカレー」 を限定販売いたします。

商品概要

■ カレー好きによるカレー好きのためのカレーのり弁（500円・税込）

・ スパイス香るタンドリーチキンを贅沢に使用

・ 人気商品「カレー屋のふりかけ」をご飯にトッピング

・ 学生が企画・ネーミング・販促まで携わった産学連携メニュー





■ 秋野菜のFASHION SHOW バターチキンカレー（ラッシー付き／680円・税込）

・ 彩り豊かな秋野菜をトッピングした華やかな一皿

・ 濃厚バターチキンカレーと爽やかなラッシー付き

・ 関西学院大学 H号館「鉄鍋キッチン by マンドリルカレー」で数量限定販売

コメント

石淵ゼミ 学生代表 富永若葉

「マンドリルカレー様と私たち石淵ゼミの学生で生み出した、自信作です。市場調査の結果をもとに、何度も試食や議論を重ねながら、一つひとつこだわって作り上げました。ぜひ多くの方に、スパイスと私たちの想いを感じながら特別な昼食を楽しんでいただきたいです。この秋、関学限定の味をご賞味ください！」

マンドリルカレー代表 深澤宏樹

「学生の柔軟な発想とエネルギーにより素晴らしい商品になりました。机上だけではない実践を共に経験できて光栄です。産学連携の成果をぜひ味わっていただきたいです。」

人気商品「カレー屋のふりかけ」

「カレー屋のふりかけ」は、カレー専門店ならではのスパイス調合を活かしたオリジナル商品です。ナッツの食感と香ばしさ、スパイスの奥深い香りをバランスよく組み合わせることで、ご飯だけでなく、サラダ・麺類・おつまみなど幅広いアレンジが可能です。

今後の展開



マンドリルカレーは、地域や教育機関との協働を通じて、新しい食文化の発信に取り組んでいます。今回の産学連携はその第一歩として、今後も学生や地域の声を活かしたスパイスメニューの開発を進めてまいります。

担当者コメント

株式会社 Mandrillus (マンドリル）

代表取締役：深澤宏樹神戸市兵庫区大同町１－２－１

TEL：078-335-7798

Mail：contact@mandrillus.jp

HP：http://mandrillcurry.jp

instagram：https://www.instagram.com/mandrillus_curry/