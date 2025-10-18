【中止のお知らせ】ウミガメ8周年記念「歯から健康を考える！スカイランタンで夜空に願いを！」参加者様の安全を第一に考え、中止いたします

ウミガメ株式会社

お客様各位

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日2025年10月18日（土）18時より、東京都芝公園にて開催を予定しておりました「歯から健康を考える！スカイランタンで夜空に願いを！」について、気象庁の予報による最大風速7mの見込みを受け、参加者および関係者の安全を最優先に、誠に残念ながら開催を中止することを決定しました。

スカイランタンの打ち上げは非常に繊細な気象条件のもとで実施されるため、風速5mを超える場合には、ランタンの飛行が不安定になり、安全の確保が困難となります。

当日は多くの方にご参加をお申し込みいただいており、私たちも開催を心待ちにしておりましたが、安全に楽しんでいただくためには苦渋の判断をせざるを得ませんでした。

このイベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。



今後も、本イベントで掲げていた「歯から健康を考える」という想いを途絶えさせることなく、別の形で取り組みを続けてまいります。その際には、ぜひご参加くださいますと幸いです。今後の詳細は、当社PRtimesおよびPeatixにて改めてご案内いたします。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

ウミガメ株式会社

info@umy-game.com