マルヨシ技建工業株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックはマルヨシ技建工業株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

メインスタンドバナー広告掲出

※掲出は11月9日のホームゲームからとなります。

■契約期間

2025年10月1日より

マルヨシ技建工業株式会社 代表取締役 齋藤 善行様よりファン・サポーターの皆さまへ

弊社は、茨城県水戸市小吹町を拠点に、関東一円の建築・土木の建設現場において防水・防食・内外装・コンクリート構造物の補修剥落防止工事を全般に行っております。本社が、水戸ホーリーホックのスタジアムであるケーズデンキスタジアム水戸の近くにあり、修繕工事等で関わったこともある為、今回パートナーとしてご支援させていただくことになりました。残り6試合、悲願のJ1昇格に向けて、皆様と共に応援できればと思います。どうぞよろしくお願いします。

法人概要

■法人名

マルヨシ技建工業株式会社

■所在地

茨城県水戸市小吹町2566-1

■代表者

代表取締役 齋藤 善行

■事業内容

総合防水工事・内装工事・注入工事・外壁タイル薬品洗浄工事・塗床工事・シーリング工事・防蝕工事・仮設及びゴンドラ工事・塗装工事・左官工事