JANCTION、リンク集×動画ポイントの新プラットフォーム「JANCTION LINK」を正式リリース

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、以下「当社」）は、各種SNSやWebサイトのリンクを1つにまとめ、掲載動画の視聴等に応じてポイントを付与できる「JANCTION LINK（ジャンクションリンク）」の提供を開始しました。



サービスサイト：https://janction.link/

サンプル：https://janction.link/@hara / https://janction.link/@hana

1.背景

SNSや動画プラットフォームが増え、フォロワーの案内先が分散。「今いちばん見てほしい場所」への導線が伝わりにくい課題が広がっています。また、視聴や参加の手応えが測りづらく、次の制作やコラボに繋げる判断材料が不足していました。

2.サービス概要

「JANCTION LINK」は、リンク集（プロフィール／LP）作成機能と動画視聴ポイント機能を備えたプラットフォームです。複数SNS・Webの導線をまとめ、“今見てほしい情報”をスマホだけで即時公開できます。視聴や投稿などの行動をポイントで可視化し、ファンの参加と創作活動の接点を広げます。

3.主な特徴

4.はじめての方向け：3STEP

5.ユースケース

6. インフラ連携（“最終的に目指す場所”）

- かんたんLP：3分で公開テンプレートを選ぶ→画像とテキストを置く→リンクを並べる。アプリ不要・ブラウザ完結。カバー画像や背景プリセットも順次拡充。- 動画視聴ポイントYouTube等の視聴時間などに応じてポイントを付与し、応援の温度感を数値で把握。- 告知が1リンクで完結「最新MV」「チケット」「グッズ」「応募フォーム」…バラけた導線をひとつのURLに集約。SNSプロフィールのリンクもこれでOK。- コラボやオファーに強い導線共同制作の参加要項、素材配布、進捗共有も1ページで。“今だけ”の募集や企画を素早く運用できます。- 基本指標の可視化（順次拡張）ユニーク再生／平均視聴時間／リンク別クリック などを提供予定。- テンプレートを選ぶ（プロフィール型／ブランドLP型 ほか）- リンクと動画を置く（X、Instagram、YouTube、EC、応募フォーム等）- 公開してシェア（プロフィールのリンクを置き換えるだけ）- クリエイター：新作発表ページを即日公開。試聴動画＋EC＋予約フォームを一括掲載。- ブランド／企業：キャンペーンLPをスピーディに構築。動画視聴で参加の熱量を把握し、次施策へ。- 学校・コミュニティ：学生作品や部活動の成果を一元掲載。見て→参加するの導線づくりに。- イベント主催：出演者まとめ、タイムテーブル、アーカイブ動画を1リンクで共有。

JANCTION LINKは、創作のライフサイクルを作る・届ける・残すまで通しで支えることを目標に、当社インフラと段階連携します。

7.今後の展望

- 作品を残す：完成データやアセットをJANCTIONストレージに長期・安全に保存し、将来的な来歴（プロヴェナンス）参照を見据えた管理を整備。- 速く高品質に作る：映像・3DCGなど高負荷制作をJANCTIONのGPUで支援し、制作時間の短縮と品質向上を後押し。創作の“いま”だけでなく“これから”も支える循環を、JANCTION全体で下支えします。

ユーザーの使いやすさを最優先に、体験を段階的に拡張します。

- ポイント体験の拡充：視聴・参加の可視化をより直感的に。- コラボ機能の強化：共同制作の募集→選考→共有の導線を標準化。- ストレージ連携：JANCTIONストレージによる長期保存・来歴参照を段階提供。- GPU連携：JANCTION GPUを用いた高速レンダリング／高品質生成の運用を拡大。- Web3連携（検討・段階的導入）：

・作品メタデータの記録・真正性担保（オンチェーン管理の検討）

・ポイントとトークンの連携による価値循環の拡張

※一般の方が自然に使える体験を最優先に、順次アナウンスします。

8.代表コメント

- 企画の展望「Alternate Motion Contest」共通のアニメーションデータ（例：歩行モーション）から各自の解釈で短編映像を制作。集まった作品はモンタージュ映像としてYouTube公開し、多様な表現が一つに束ねられる“共創の面白さを体験できる場にします。

「JANCTION LINKは、“誰かの作品が、誰かの次の創作を生む”-そんな循環をかたちにしたいという想いから生まれました。一度きりの投稿や再生で終わるのではなく、その体験が次の物語を動かす“きっかけ”になる。その瞬間を、もっと増やしていきたいんです。リンクや動画という小さなきっかけから、人と人、ブランドと表現、想いと機会がつながっていく。私たちはその“出会いの設計図”を、テクノロジーの力で丁寧に編み直しています。そしてこれからは、完成した作品を**JANCTIONのストレージにしっかりと“残す”**こと。制作の現場では、**JANCTIONのGPUを使って“より速く・より高品質に創る”**こと。その両輪を当たり前にし、作る → 届ける → 残すという創作のサイクルを日常にしていきます。JANCTION LINKは、創作とテクノロジーのあいだで生まれる“人の熱量”を信じています。その熱が重なり合うことで、共創はもっと自由で力強くなる。私たちはその未来を、ここからつくっていきます。」

会社概要

- 会社名：ジャスミーラボ株式会社- 所在地：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル11階- 代表者：代表取締役 原田 浩志- 事業：GPUクラウドプラットフォームの開発・運営、IPFSデータセンター事業、ブロックチェーンインフラの開発・提供、ほか- 関連ページWebsite (https://www.jasmylab.com/) │GPU POOL(https://www.janction.ai/home) │JANCTION LINK X(https://x.com/JANCTION_LINK)│ JANCTION X（英語(https://x.com/JANCTION_Global)、日本語(https://x.com/JanctionMGT_JP)） │ Telegram(https://t.me/jasmyofficial)

本件に関するお問い合わせ

- E-mail：contact@jasmylab.com- サービスサイト：https://janction.link/