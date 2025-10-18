¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä¤Î³¹¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤Ë¿·Ì¾½ê¡Û¡É¸¸¤Î¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡ÉÅìµþ½é¾åÎ¦¡ª³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¡Ø¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹ ¼«Í³¤¬µÖ¡Ù10·î18Æü(ÅÚ)10:00¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒSUGAR FIX¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©»°¹¥»Ô¡¢ÂåÉ½¡§È·Ã« ÂÙ·¼¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ½é¤Î¾ïÀßÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹ ¼«Í³¤¬µÖ¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ) 10:00¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î³¹¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤Ç¥ªー¥×¥ó¤«¤éÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÍèÅ¹¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤¬µÖ¤Î³¹¤È¥¹¥¤ー¥Ä³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥ì¥â¥ó¥±ー¥¥Öー¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://lemoncake.patisserie-pearl.jp/
¢£¥ªー¥×¥ó½éÆü¸áÁ°Ãæ¤«¤éÅÜÅó¤ÎÈÎÇä¿ô¡¢¡È¸¸¤Î¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡É¤¬¼«Í³¤¬µÖ¤òÀÊ´¬
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Ñー¥ë¤Î¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËJR¹â¾¾±Ø¥Ó¥ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡×¥·¥³¥¯¥á¥°¥ë¤Ë¤Æ¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤òÄ¶¤¨¤ëÈÎÇä¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÅö¤Ë¤Ï¡¢instagram¤äWEB¥Ë¥åー¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Êý¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ªー¥×¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÍèÅ¹µÒ¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Î10:00Á°¤«¤é¹ÔÎó¤òºî¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤äË¬Ìä¤Ê¤É¤Î¡Ö¼êÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¡×¤È¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ªー¥×¥óµÇ°¶ÛµÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó³«Å¹Á°¹ÔÎó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¶ÛµÞ¼Â»Ü¡ªLINE¤ªÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
ÆâÍÆ¡§¸ø¼°LINEÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ç¥ì¥â¥ó¥±ー¥¤ª¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÍøÍÑ¾ò·ï¡§LINE¤ªÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Î¾å¡¢1,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)～2025Ç¯11·î30Æü(Æü)19:00
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅöÆüÅÐÏ¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¤¤º¤ì¤âÍøÍÑ²Ä¡£
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/430ilwtz
¢£¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¼«¼ÒÇÀ±à¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¥¸ÍÆâ»º¾®Çþ¤ÈÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ë¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Ð¥é¥¯¥Ë¥¨»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥ªー¥Êー¤¬20Ç¯Á°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¥«¥ó¥Ð¥é¥¯¥Ë¥¨»á ¤Ë°ÍÍê¡£¥·¥ãー¥×¤Ç±ð¤ä¤«¡¢¤½¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ì¥â¥ó¥±ー¥¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È³Î¿®¤·¡¢´°Á´¤ª¤Þ¤«¤»¤ÇÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢ー¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Â£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö³«¤±¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹ ¼«Í³¤¬µÖ Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹ ¼«Í³¤¬µÖÅ¹Æâ
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹ ¼«Í³¤¬µÖ
½êºßÃÏ¡§¢©152-0035
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ1ÃúÌÜ28-8¼«Í³¤¬µÖ¥Ç¥Ñー¥È 1³¬ ½÷¿ÀÄÌ¤ê±è¤¤
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü(¼«Í³¤¬µÖ¥Ç¥Ñー¥È¤Ë½à¤º¤ë)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0883-87-8809
¸ø¼°instagram¡§
https://www.instagram.com/pearl.jiyugaoka/
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¥Ñー¥ë¤Î¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡Û
Ã±ÉÊ¡§398±ß
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹6¸ÄÆþ¡§2,688±ß
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹10¸ÄÆþ¡§4,280±ß
¢¨ÀÇ¹þ
¢£¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿´¤Ë»Ä¤ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤¹¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Ñー¥ë¤Î¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç°é¤Æ¤¿À¥¸ÍÆâ»º¥ì¥â¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¹¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤äÊª»ºÅ¸¤Ç¤Ï ¡È6ÉÃ¤Ë1¸ÄÇä¤ì¤ë¡É ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
6ÉÃ¤Ë1¸ÄÇä¤ì¤ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ñー¥ë¤Î¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×
ÆÁÅçËÜÅ¹¹©Ë¼Å¹Æâ¡¿1900Ç¯Âå¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¤¢¤ëÈëÌ©¤Î¥±ー¥Å¹¤ò¥¤¥áー¥¸
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¹ç¤»
¢¨¤´¼èºà¡¢¤´ÍèÅ¹¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤´ÍèÅ¹¡¦¤´¼èºà¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¡¡PR»öÌ³¶É¡Ê¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥×¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë
MAIL¡§info@crestep.jp
¡Ú¥Ñー¥ëÍÎ²Û»ÒÅ¹ ËÜÅ¹¹©Ë¼¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©778-0001 ÆÁÅç¸©»°¹¥»ÔÃÓÅÄÄ®2681
TEL¡§0883-87-8809
MAIL¡§info@patisserie-pearl.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lemoncake.patisserie-pearl.jp/
EC¥µ¥¤¥È¡§https://www.patisserie-pearl.jp/
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/patisserie.pearl/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSUGAR FIX
ÂåÉ½¡§È·Ã« ÂÙ·¼
½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©»°¹¥»ÔÃÓÅÄÄ®¥¦¥ñ¥Î2618ÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡§2023Ç¯11·î